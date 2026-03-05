Última hora del ataque de EE UU e Israel contra Irán, en directo | Irán niega que haya disparado un misil hacia Turquía
Israel bombardea Beirut y Teherán y la Guardia Revolucionaria responde con ataques a Israel e Irak | Kallas reúne este jueves a los ministros de Exteriores de la UE por la escalada en Oriente Próximo
Momentos clave
Las Fuerzas Armadas de Irán niegan que hayan disparado un misil hacia territorio de Turquía, según una declaración difundida por los medios de comunicación estatales en la madrugada de este jueves. El Ministerio de Defensa turco afirmó el miércoles que un misil balístico lanzado desde Irán hacia el espacio aéreo turco tras sobrevolar Siria e Irak fue destruido por los sistemas de defensa aérea y antimisiles de la OTAN sobre el Mediterráneo oriental. Mientras, el Ejército israelí ha lanzado nuevos bombardeos contra los barrios del sur de Beirut y Teherán. La Guardia Revolucionaria, por su parte, ha llevado a cabo una serie de ataques en contra de Israel y uno contra posiciones de grupos kurdos en el Kurdistán iraquí. La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, ha convocado este jueves una nueva reunión extraordinaria de los ministros de Exteriores de los Veintisiete para abordar la escalada del conflicto en Oriente Próximo.
La guerra en Oriente Próximo ha alterado el pulso de los mercados. Las Bolsas —especialmente las europeas— hacen una pausa; la energía se dispara, la deuda se tensiona y el dólar recupera terreno tras meses de debilidad. El mercado de divisas refleja con claridad este brusco cambio de ánimo y el gran beneficiado es, al contrario de lo experimentado en el último año, el dólar estadounidense.
Llega a Torrejón un avión militar con 171 españoles repatriados desde Omán
Un avión A330 del Ejército del Aire y del Espacio ha aterrizado poco antes de las siete de la mañana en la base de Torrejón de Ardoz (Madrid) con 171 españoles repatriados desde Omán que habían quedado atrapados en Oriente Próximo por la guerra contra Irán iniciada por EE UU e Israel el pasado sábado, según han indicado fuentes de Defensa.
El vuelo forma parte de la operación de evacuación -en la que han participado el Ala 45 y el Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo del Ejército del Aire y del Espacio- de los españoles que se han visto atrapados por el cierre del espacio aéreo tras los ataques de EE UU e Israel a Irán y no se descarta enviar más aviones a la zona.
El martes llegaron a Madrid los primeros evacuados, 175 en total, en un vuelo comercial procedente de Abu Dabi, capital de los Emiratos Árabes Unidos. Era la primera de las operaciones del Gobierno desde distintos puntos de Oriente Próximo para repatriar al mayor número posible de españoles que, entre residentes, turistas y los que se han desplazado por motivos laborales, ascienden a más de 30.000 personas. (EFE)
Donald Trump está tomando conciencia de que cortar la ruta marítima más importante del mundo para el transporte de petróleo y gas tiene consecuencias nefastas. Esto queda claro por su apresurada decisión de restablecer el flujo a través del estrecho de Ormuz, ofreciendo seguros para los petroleros y enviando escoltas de la Marina de Estados Unidos. La idea evoca la guerra de los petroleros de finales de la década de los 80, cuando Washington protegió los envíos de petróleo durante la guerra entre Irán e Irak. Pero esta vez es poco probable que haya una solución rápida.
Kallas reúne a los ministros de Exteriores de la UE por la escalada en Irán
La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, ha convocado este jueves una nueva reunión extraordinaria de los ministros de Exteriores de los Veintisiete para abordar la escalada del conflicto en Oriente Próximo por la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.
Así lo ha anunciado la jefa de la diplomacia europea en una rueda de prensa desde Varsovia, en Polonia. Será la segunda reunión del Consejo de Asuntos Exteriores (CAE) en cinco días, nuevamente por videoconferencia. La reunión está fijada para las 11.00. A la reunión, además de Kallas y los jefes de las diplomacias, estará el Secretario General y representantes del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), Jassim Mohammed Al-Budaiwi, encargado de fortalecer la unidad económica y de la coordinación de seguridad entre los seis países miembros: Arabia Saudí, Baréin, Kuwait, Omán, Qatar y Emiratos Árabes Unidos. (EP)
Irán ataca a grupos kurdos en el norte de Irak
Las Fuerzas Armadas iraníes han anunciado este jueves que han lanzado un ataque contra posiciones de grupos kurdos en el Kurdistán iraquí, en lo que supone una nueva ampliación de una guerra que llega a su sexto día.
“Hemos atacado los cuarteles de grupos kurdos opositores en el Kurdistán iraquí con tres misiles”, ha informado la Base Jatam al Anbiya, el comando central unificado de las Fuerzas Armadas iraníes, de acuerdo con la agenia de noticias IRNA.
El ataque se produce después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hablase con líderes kurdos sobre “las bases” estadounidenses en el norte de Irak. La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró que "es completamente falso que se vaya a armar a las fuerzas kurdas con la esperanza de inspirar el levantamiento popular en Irán”, tras días de especulaciones acerca de ello.
El ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, ha hablado también con líderes kurdos, a los que ha pedido “fortalecer la cooperación para salvaguardar la seguridad en las fronteras”.
Irán considera grupos terroristas a las organizaciones Komala y el Partido Democrático Kurdo -opositores a la República Islámica de Irán- y ha bombardeado sus instalaciones en Irak en varias ocasiones los últimos años.
Los kurdos son la minoría étnica más numerosa sin Estado propio, integrada por 30 millones de personas repartidas principalmente entre Turquía, Irán, Irak y Siria. (EFE)
El petróleo retoma las subidas y las Bolsas europeas apuntan a la baja
El conflicto entre Estados Unidos e Irán entra en su sexto día sin señales de desescalada, manteniendo los temores de interrupciones en el suministro de una región que representa una gran parte de las exportaciones mundiales de crudo. La pausa ayer en la escalada de los precios del petróleo ayudó a la recuperación de las Bolsas tras las ventas masivas desde el ataque a Irán. El barril de Brent, de referencia en Europa, retoma hoy las subidas con un alza del 3% que le lleva a superar los 84 dólares, mientras los futuros americanos y del EuroStoxx 50 apuntan a caídas moderadas en la apertura.
Irán lanza un nuevo ataque contra Israel
La Guardia Revolucionaria ha llevado a cabo una serie de ataques en contra de Israel este jueves, según ha informado la agencia estatal de noticias Fars. De acuerdo con el comunicado, la “operación combinada de misiles y drones” ha sido ejecutada contra “posiciones” israelíes y bases estadounidenses en la región. Hasta el momento no se han reportado víctimas y el ejército de Israel ha sostenido que trabajan para “interceptar la amenaza”. (EFE)
Qatar evacúa a los residentes cercanos a la embajada de EE UU en Doha
El Ministerio del Interior de Qatar ha anunciado la evacuación temporal de las viviendas aledañas a la embajada de Estados Unidos en Doha, la capital. Las autoridades han calificado la medida como “preventiva” y han señalado que tiene como objetivo “mantener la seguridad pública”.
Buenos días. Arrancamos la narración de la actualidad del conflicto en Oriente Próximo de este jueves. En las últimas horas, Irán ha lanzado una nueva oleada de misiles contra Israel, mientras que el ejército israelí ha atacado los barrios del sur de Beirut y el norte de Líbano, causando al menos dos muertos en su vecino del norte. También ha bombardeado objetivos en Teherán y la ciudad de Karaj.
