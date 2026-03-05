Última hora del ataque de EE UU e Israel contra Irán, en directo | Irán niega que haya disparado un misil hacia Turquía

Llega a Torrejón un avión militar con 171 españoles repatriados desde Omán

Un avión A330 del Ejército del Aire y del Espacio ha aterrizado poco antes de las siete de la mañana en la base de Torrejón de Ardoz (Madrid) con 171 españoles repatriados desde Omán que habían quedado atrapados en Oriente Próximo por la guerra contra Irán iniciada por EE UU e Israel el pasado sábado, según han indicado fuentes de Defensa.

El vuelo forma parte de la operación de evacuación -en la que han participado el Ala 45 y el Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo del Ejército del Aire y del Espacio- de los españoles que se han visto atrapados por el cierre del espacio aéreo tras los ataques de EE UU e Israel a Irán y no se descarta enviar más aviones a la zona.

El martes llegaron a Madrid los primeros evacuados, 175 en total, en un vuelo comercial procedente de Abu Dabi, capital de los Emiratos Árabes Unidos. Era la primera de las operaciones del Gobierno desde distintos puntos de Oriente Próximo para repatriar al mayor número posible de españoles que, entre residentes, turistas y los que se han desplazado por motivos laborales, ascienden a más de 30.000 personas. (EFE)