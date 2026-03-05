Un juzgado abre juicio oral a Mónica Oltra por encubrir presuntamente abusos de su exmarido

La magistrada actúa en contra del titular de la instrucción y la de la Fiscalía por orden de la Audiencia de Valencia, que estimó los recursos de la víctima, de Vox y de una asociación ultra

El Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia ha acordado la apertura de juicio oral contra la exvicepresidenta de la Generalitat Valenciana Mónica Oltra y otros doce colaboradores acusados por el presunto encubrimiento de abusos sexuales a una menor tutelada, cometidos por el exmarido de ella entre los años 2016 y 2017, cuando era educador de un centro religioso con plazas concertadas. Luis. R. Icardi fue condenado a cinco años de prisión.

El juzgado ha tomado la decisión en contra del criterio del propio juez instructor de la causa y de la Fiscalía y por mandato de la Audiencia Provincial de Valencia. La Sección cuarta de este tribunal estimó los recursos de la acusación particular de la víctima Teresa Tanco, representada por José Luis Roberto, promotor del partido ultra España 2.000 y las acusaciones populares de Vox y la entidad Gobierna-te, que dirige Cristina Seguí, una de las fundadoras de este partido de extrema derecha.

En su auto, la jueza de la Instrucción número 15, Ana María Lillo, que está cubriendo la baja laboral del titular, Vicente Ríos, manifiesta que desde el “Ministerio Fiscal no se formuló acusación contra los encausados en la presente causa al entender que los hechos objeto de investigación no son constitutivos de delito”. Y añade: “Por este Juzgado se dictó Auto de 27 de Junio de 2026 acordando denegar la apertura de juicio oral” por no hallar indicios de delito (una decisión que adoptó entonces Vicente Ríos, que ya había archivado las diligencias dos veces con anterioridad). En diciembre, la magistrada suplente ratificó la decisión del titular.

La jueza continúa en su auto relatando en su auto que las acusaciones interpusieron recurso de apelación “que ha sido resuelto por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial y por el que, estimando dichos recursos, se revoca el Auto de 27 de Junio y ordena se dicte la presente resolución de Apertura de Juicio oral”. El juicio recaerá por sorteo en una de las cinco secciones de la Audiencia de Valencia (no en la Cuarta que ha intervenido en la causa).

