Elecciones en Castilla y León
ELECCIONES CASTILLA Y LEÓN

Un debate a tres enfrenta a los principales candidatos a presidir Castilla y León

Los números uno del PP, PSOE y Vox, Alfonso Fernández Mañueco, Carlos Martínez y Carlos Pollán, se ven las caras en RTVE

Debate electoral Castilla y León de RTVE, en directo
Los candidatos a la presidencia a la Junta de Castilla y León, desde la izquierda, Alfonso Fernández Mañueco (PP), Carlos Martínez (PSOE) y Carlos Pollán (Vox).
El País
El País

RTVE acoge este jueves un debate a tres en el que se enfrentarán los candidatos de las tres principales fuerzas políticas de Castilla y León a las elecciones autonómicas del 15 de marzo: el actual presidente, Alfonso Fernández Mañueco —que repite—; el líder del PSOE, Carlos Martínez; y el de Vox, Carlos Pollán —que se presentan por primera vez a unos comicios autonómicos—.

El debate estará moderado por el periodiste de la televisión estatal Xabier Fortes y se emite en directo desde las 21.45. Según ha informado RTVE, se ha acordado con los candidatos una duración de 82 minutos, en los que los tres partidos expondrán sus propuestas en cuatro bloques temáticos: Medio ambiente, medio rural y despoblación, Servicios públicos, infraestructuras, y vivienda, Economía y financiación autonómica y Pactos y regeneración democrática. A cada bloque se le asignará 18 minutos, seis para las intervenciones de cada debatiente.

Según RTVE, esta ofreció también otro debate, un cara a cara, únicamente a los candidatos de las dos fuerzas principales: Alfonso Fernández Mañueco (PP) y Carlos Martínez (PSOE), pero el presidente de la Junta de Castilla y León lo rechazó.

