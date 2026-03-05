Messi visita la Casa Blanca

Donald Trump recibe al Inter de Miami, donde juega el argentino, en el Despacho Oval para homenajear al último campeón de la MLS

El futbolista argentino Leo Messi y sus compañeros del Inter de Miami, campeones de la liga de fútbol estadounidense, han visitado este jueves la Casa Blanca en una recepción ofrecida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para homenajear al ganador del la MLS Cup durante la pasada temporada al imponerse en la final a los Vancouver Whitecaps.

“Hoy nos emociona recibir al Inter Miami, campeón de la Copa MLS 2025″, ha señalado Trump. “Gran trabajo, y es un gran privilegio para mí decir lo que ningún presidente estadounidense ha tenido la oportunidad de decir antes. Bienvenido a la Casa Blanca, Lionel Messi”.

El anterior presidente estadounidense, Joe Biden, concedió a Leo Messi la Medalla de la Libertad, la máxima condecoración civil de Estados Unidos, durante el último suspiro de su mandato, en enero de 2025, una semana antes de que Donald Trump regresara al despacho Oval para su segundo mandato. Pero ni Messi, ni nadie en su nombre, acudió a recoger la medalla por problemas de agenda.

“Lionel Messi está aquí. Mi hijo (Barron Trump) me dijo: ‘Papá, ¿sabes quién está ahí hoy?’. Le dije: ‘No, tengo muchas cosas que hacer’. Me dijo: ‘Messi’. Él es, de verdad, un gran fan. Es un gran fan tuyo. Cree que eres una gran persona. Creo que pudieron conocerse un rato", dijo Trump, que insistió: “Es un gran fan del fútbol, ​​pero es un gran fan tuyo. Y un caballero llamado Ronaldo, que tenemos, también fue genial. Es un placer poder jugar contra grandes campeones, grandes atletas de ese deporte, gente que realmente ama lo que hace y lo hace bien. Es un honor para nosotros y para todos en la Casa Blanca rendirle homenaje hoy".

En la recepción también estaban, entre otros, el uruguayo Luis Suárez, compañero de Messi en el Inter de Miami; y los argentinos Rodrigo de Paul y Javier Mascherano, jugador y entrenador del combinado del campeón de la MLS. Los españoles Sergio Busquets y Jordi Alba, ex jugadores del Barcelona, también participaron el año pasado en el equipo que ganó la liga estadounidense, pero no acudieron a la Casa Blanca, porque colgaron las botas al final de la temporada y ya no forman parte del equipo.

El presidente elogió a Messi repetidamente y le agradeció haber apostado por el fútbol estadounindese. “Podrías haber elegido cualquier equipo del mundo, y elegiste ir a Miami. No me lo creo, el clima es excelente. Vas a Doral, Doral y a los playoffs. Y solo quiero agradecerte por habernos traído a todos a este viaje, porque eres un crack, talentoso y una gran persona. Espero ver a muchos de ustedes a principios del verano. Vamos a estar ahí en el verano de 2026, la Copa Mundial de la FIFA”.

Trump bromeó preguntando quién era mejor, si Messi o Pelé. Los asistentes gritaron que Messi. “Estoy de acuerdo”, dijo el republicano. Recordó que hace casi 50 años iba al estadio de fútbol en Nueva York para ver al Cosmos dónde jugaba el brasileño legendario.

“Leo, llegaste y ganaste. Y eso es algo muy difícil de hacer, muy, muy inusual, y francamente, hay mucha más presión sobre ti de la que nadie imagina, porque esperaban que ganaras. Casi nadie gana. Lo que lo hacen son geniales, los mejores del mundo. Les pagan una fortuna. Llegaste y ganaste con toda esa presión. Es un homenaje increíble. Así que, felicitaciones”, dijo Trump.

Es la primera ocasión que el astro argentino visita el Despacho Oval después de dos temporadas en la liga estadounidense. Trump está comprometido con el desarrollo del fútbol en un país, donde aún es un deporte minoritario. El mandatario estadounidense ha estrechado lazos con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, con quien mantiene una estrecha relación. Estados Unidos celebra junto a México y Canadá la Copa del Mundo de fútbol de 2026, que se disputa en 16 ciudades de estos países.

Trump ha mostrado, sin embargo, predilección por Cristiano Ronaldo, el gran rival deportivo de Messi. El mandatario estadounidense ha invitado al futbolista portugués a varias recepciones en la Casa Blanca acompañado de su pareja Georgina Rodrigues. Incluso lo recibió en el Despacho Oval. El republicano ha reconocido en público que admira el carácter ganador del exjugador del Real Madrid. “Ronaldo, eres el mejor de todos los tiempos. Te necesitamos en América. Ponte en marcha, te necesitamos rápido”, escribió Trump a través de un video en su red social Truth.

El presidente le agradeció al portugués el haberse ganado el respeto de su hijo menor Barron Trump, muy aficionado al fútbol, por la invitación de la estrella portuguesa a la Casa Blanca. Messi, sin embargo, suma ocho Balones de Oro, la mayor condecoración individual para un futbolista, por cinco del portugués.

La estrella del Inter de Miami, que jugó durante 17 temporadas en el primer equipo del FC Barcelona, marcando una época de éxitos deportivos, participó el pasado noviembre en el el American Business Forum, un evento patrocinado por Trump en Florida, donde tiene su centro de operaciones, cuando no tiene labores presidenciales. El evento, que reunió a miles de empresarios, contó con la participación del presidente argentino, Javier Milei, Gianni Infantino y el extenista español Rafael Nadal.