México y Estados Unidos iniciarán las discusiones por el TMEC en dos semanas

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informa de que desde el 16 de marzo se abordará el fortalecimiento de las reglas de origen y la seguridad en las cadenas de suministro entre ambos países

México y Estados Unidos han dado el banderazo de salida a las primeras discusiones bilaterales rumbo a la próxima revisión del TMEC, en julio próximo. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, ha anunciado que la primera ronda se iniciará el próximo 16 de marzo. “Vamos a tratar temas como las reglas de origen, cómo aumentar la producción, la integración a esas economías para ser más competitivos frente a otras regiones del mundo, y también vamos a hablar de la seguridad en esas cadenas de suministro”, indicó Ebrard en sus redes sociales. El primer encuentro será en Washington. El arranque de estas reuniones bilaterales ocurre a tres meses de que comience formalmente la revisión del TMEC, entre Estados Unidos, Canadá y México.

La Secretaría de Economía detalló que en estas primeras reuniones se abordarán también temas como la reducción de la dependencia de importaciones provenientes de otras regiones. Por su parte, la oficina comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) indicó que instruyeron a los negociadores a iniciar una discusión preliminar sobre las medidas necesarias para garantizar que los beneficios del Acuerdo beneficien principalmente a las partes.

Horas antes, durante la plenaria de Banamex en Ciudad de México, el secretario de Hacienda, Édgar Amador, insistió en la ventaja comercial de México gracias al TMEC. “En el frente externo, México mantiene una ventaja relativa muy clara. Aún en un entorno de mayores tasas arancelarias globales, nuestra posición es competitiva. En diciembre de 2025, la tasa arancelaria efectiva de nuestro principal mercado que enfrentamos fue de 4,4%, significativamente menor a la de China, que enfrentó 31%, y a la de varios socios relevantes de Estados Unidos. Este desempeño responde, en buena medida, a un uso sin precedentes del T-MEC por parte de los exportadores mexicanos”, indicó. De acuerdo con sus cifras, más del 89% de las exportaciones mexicanas entran al mercado estadounidense libre de aranceles bajo el amparo del acuerdo comercial.

En este mismo foro, Sergio Kurzyn, director de Estudios Económicos Banamex, confió en que el TMEC se mantendrá más allá de la revisión de julio próximo. “La renovación, pensamos que sí se va a hacer, estamos casi mitad y mitad de probabilidades de si va a hacer revisiones anuales o si se va a decir si nos quedamos así por los próximos 16 años. Este 1 de julio lo sabremos. En ambos casos pensamos que se mantiene el TMEC, aunque nos van a apretar un poco más en reglas de origen”, declaró este jueves.

Por otra parte, la directora de Análisis de Banco Base, Gabriela Siller, calificó como positivo este acercamiento entre México y EE UU. “La industria automotriz va a ser clave en esa revisión del TMEC. Obviamente, lo mejor sería que quitaran los aranceles, pero se ve hasta ahora poco probable que así suceda. Es posible que incluso se quieran endurecer las reglas de origen en esa industria o incluso ampliarlas a otras industrias como la de equipo de cómputo en la que México incrementó sus exportaciones un 86% a Estados Unidos”, aseveró.

México y Canadá esquivaron el último arancel global del 10% impuesto por Donald Trump gracias al TMEC. Esta tarifa, fijada por el republicano en respuesta al revés que recibió de la Suprema Corte de EE UU, tendrá un efecto mínimo sobre sus socios comerciales, ya que solo pagarán el gravamen las mercancías que no cumplen con los requisitos del acuerdo comercial. No obstante, México aún debe pagar los aranceles sectoriales sobre mercancías como automóviles, autopartes, cobre, maderas, aluminio, aceros, entre otros.

El futuro del TMEC está en el centro del debate. Aunque Trump desestima en cada ocasión el acuerdo comercial y amaga con dinamitarlo, el Gobierno de Claudia Sheinbaum ha centrado su estrategia comercial en la integración de Norteamérica. Los tres países firmantes tienen en proceso las mesas de consulta con sus respectivos empresarios y académicos. Para el país la pervivencia del acuerdo comercial es crucial, más del 80% de sus exportaciones se dirigen al mercado estadounidense, un intercambio cifrado en más de 534.000 millones de dólares por año. La próxima revisión del TMEC será una prueba para los tres países. De momento, México ya comienza a mover las fichas.