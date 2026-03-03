Los empresarios estadounidenses cierran filas a favor del TMEC y piden a Trump no poner más aranceles a México y Canadá

Más de 60 cámaras y organismos empresariales de EE UU han dado un espaldarazo al TMEC, el acuerdo comercial de Norteamérica. A través de una carta, los portavoces del empresariado estadounidense han abogado ante su oficina comercial (USTR, por sus siglas en inglés), por la continuidad del tratado por otros 16 años, justo a meses de que inicie en julio la revisión del acuerdo. En el escrito, fechado este martes, los empresarios aseguran que las relaciones comerciales con México y Canadá, amparadas bajo el TMEC, han sido fundamentales para su fortaleza y resiliencia como el principal mercado del mundo. Por ello han pedido su extensión y que no se le cobre más tarifas a estos socios comerciales. “Escribimos para transmitir nuestro firme apoyo a la extensión del TMEC e instamos al compromiso sostenido y significativo del USTR con las partes interesadas de los sectores empresarial, manufacturero y agrícola de Estados Unidos a lo largo de la revisión y hasta que el acuerdo sea renovado por un término completo de 16 años”, refieren.

La carta, enviada al representante comercial de EE UU, Jamieson Greer, hace hincapié en que el TMEC ha sido base para apuntalar la competitividad y el aumento de las exportaciones estadounidenses. Por este motivo, abogaron por mantener el trato libre de aranceles para los productos que cumplen con el tratado comercial. “Para fortalecer la base manufacturera e industrial de EE UU, instamos a la Administración a no imponer nuevos aranceles a Canadá o México y a restaurar el comercio libre de aranceles. Apoyamos firmemente los esfuerzos concurrentes para resolver las barreras arancelarias y no arancelarias y para garantizar que los compromisos del TMEC se implementen y respeten plenamente”, mencionan. Hasta el momentol, las exportaciones que cumplen con los requisitos del tratado están exentos del arancel global del 10% impuesto en febrero por Donald Trump.

El documento signado por organizaciones como la Asociación Nacional de Concesionarios de Automóviles, la Coalición por el Etanol, el Instituto del Petróleo, entre varios más, celebró el proceso de audiencias que ha llevado a cabo el Gobierno de Trump en vísperas del inicio del proceso de revisión del acuerdo comercial, en julio próximo. No obstante, también exhortan a la Administración Trump de que en este proceso se involucren las opiniones de los sectores empresarial, manufacturero y agrícola de EE UU.

“Los cambios en los requisitos del TMEC en las reglas de origen podrían provocar interrupciones en la cadena de suministro durante varios años con un costo significativo para las empresas que invierten en Estados Unidos, aumentar los precios al consumidor y erosionar la competitividad de América del Norte. Por lo tanto, es imperativo que las propuestas, incluidas las reglas de origen, sean claras, implementables, reconozcan las realidades de la fabricación y la producción, y minimicen las interrupciones comerciales”, añaden los empresarios. El escrito fue enviado un día despues de que la USTR publicara su Agenda de Política Comercial para este año. En esta hoja de ruta, detalla que tratará de subsanar las deficiencias del TMEC, incluidas las normas regionales de origen.

Transporte de vehículos en Santa Ana Toluca, México, en julio de 2025. Raquel Cunha (REUTERS)

A pesar de la retórica de Washington, los líderes de negocios en EE. UU. han intensificado su apoyo al tratado debido a la profunda integración de las cadenas de suministro. En diciembre, más de 500 organizaciones enviaron una carta a las autoridades estadounidenses para defender al TMEC, puesto en duda en esta Administración. Los empresarios defendieron que la integración comercial de Norteamérica es fundamental para la competitividad regional frente a otros bloques comerciales en el mundo.

La iniciativa privada ha argumentado que más de 13 millones de empleos estadounidenses dependen del comercio entre los tres países firmantes del TMEC. “Los fabricantes estadounidenses exportan más productos manufacturados a nuestros vecinos norteamericanos que a los siguientes 12 mercados de exportación más grandes juntos, y ambos países representan un tercio de las exportaciones agrícolas estadounidenses. También son los dos principales destinos de exportación de las pequeñas y medianas empresas estadounidenses, más de 100.000 de las cuales venden sus bienes y servicios a Canadá y México”, expusieron.

Exportación de ganado en Chihuahua, en abril de 2025. Jose Luis Gonzalez (REUTERS)

Aunque en más de una ocasión el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha desdeñado las mercancías de sus países vecinos, no todo el empresariado estadounidense comparte este rechazo. Las empresas estadounidenses han jugado un papel decisivo en la antesala de la revisión del acuerdo comercial. Para México, este espaldarazo del otro lado del Río Bravo es muy importante. El país latinoamericano envía más del 80% de sus exportaciones al otro lado del Río Bravo, un intercambio cifrado en más de 534.000 millones de dólares y que comprende desde vehículos hasta equipos de cómputo. La carta enviada este martes a la USTR demuestra, una vez más, que más allá de las declaraciones estridentes sobre el futuro del TMEC, el acuerdo es crucial para los sectores productivos de México, Canadá y EE UU.