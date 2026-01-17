La fructífera relación comercial entre Estados Unidos y México pese a los aranceles y amenazas al TMEC

México se consolida como el principal socio comercial de Estados Unidos a pesar de los aranceles y de las amenazas del presidente Donald Trump de dinamitar el TMEC y de endurecer las medidas contra su vecino si no se combate el narcotráfico. El país latinoamericano rebasó en octubre a China y a Canadá como principal exportador de mercancías a EE UU con envíos por 48.524 millones de dólares en octubre de 2025, una cifra récord, que supone un alza del 6,7% respecto al mismo mes del año anterior. De acuerdo con las cifras de comercio estadounidense, en los primeros 10 meses del año pasado los envíos mexicanos a Washington rebasaron los 447.997 millones de dólares, equivalentes al 15% del total de las compras foráneas de EE UU.

A pesar de que Trump ha impuesto aranceles sectoriales contra el acero y el aluminio, así como a los productos fuera del TMEC, México ha logrado sortear estos vendavales y ha mantenido el ritmo ascendente en las exportaciones a EE UU. Las cifras oficiales dan cuenta de que después de México, los principales exportadores al mercado estadounidense en los primeros 10 meses de 2025 fueron Canadá con una participación del 12,9%; China con 7,6%; Taiwán con 4,3% y Alemania con 4,2%. La segunda economía de América Latina sigue siendo el principal proveedor de Estados Unidos, después de desplazar a China en 2023.

Por otra parte, las ventas de EE UU a México también aceleraron el paso en 2025. Hasta octubre de 2025, las exportaciones estadounidenses a territorio mexicano sumaron 283.182 millones de dólares, levemente debajo de los envíos que hicieron a Canadá. El también socio de EE UU en el TMEC hizo compras por 283.846 millones de dólares. Por el contrario, China reportó en ese periodo importaciones de EE UU por solo 90.912 millones de dólares. En medio de la guerra arancelaria entre estos dos países, el gigante asiático redujo en un 18% sus compras del mercado estadounidense, respecto a los primeros 10 meses de 2024.

Al interior de la vasta relación comercial entre México y EE UU, Grupo Financiero Base apunta un alza en las exportaciones mexicanas de máquinas, aparatos y material eléctrico, entre otros enseres. “El alza del capítulo 84 se debe a la partida de máquinas automáticas de procesamiento de datos, es decir, equipo de cómputo, reportó un crecimiento de 84% en el acumulado del año, respecto al mismo periodo del año pasado”, indican en un reciente reporte.

Al contrario del equipo de cómputo que ha venido al alza, los envíos de automóviles y autopartes mexicanas cayeron en octubre un 6,6% al pasar de 153.100 millones de dólares a poco más de 143.000 millones de dólares, de acuerdo con la información del Comercio de EE UU. Desde hace años, las armadoras estadounidenses afincadas en México como Ford, General Motors o Stellantis han convertido al país latinoamericano en un enclave vital en el ensamblaje de Estados Unidos. México debe pagar un arancel proporcional al contenido no estadounidense por unidad, un factor que, si bien ha menguado los envíos, no los ha frenado del todo.

Las autoridades mexicanas aseguran que, pese al amago arancelario de Trump contra México, más del 80% de los envíos a EE UU están libres del pago de tarifas debido a que cumplen con los requisitos del TMEC, el acuerdo que enfrentará su máxima revisión en julio próximo y al que Trump ha calificado como “irrelevante” para Estados Unidos. “Podríamos tenerlo o no; no importaría”, dijo Trump a periodistas durante una visita a una planta de Ford Motor, esta semana. En respuesta, la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, ha defendido el acuerdo y la integración comercial de América del Norte: “Nuestras economías están muy interrelacionadas. Quienes más defienden en el tratado son los empresarios estadounidenses, por supuesto, México también”, declaró.

El asunto no es menor. Estados Unidos y México han cimentado, a través del TMEC, una estrecha relación. Desde hace años, el déficit comercial de EE UU con México ha venido al alza, incluso, a pesar del muro arancelario. De enero a octubre, este déficit para Washington superó los 164.000 millones de dólares. El abultado desbalance es uno de los dardos preferidos de Trump para imponer gravámenes a las exportaciones mexicanas y poner en duda el TMEC. Sin embargo, los expertos en comercio internacional advierten de que, dada la integración productiva entre los dos países, un alza sostenida de aranceles generará un efecto contraproducente para la economía estadounidense al provocar una escalada inflacionaria.

En un reporte reciente, Grupo Financiero Banamex señala que la fortaleza que han mostrado las exportaciones no automotrices del país podría extenderse ante la mayor demanda de bienes eléctricos y electrónicos, favoreciendo a las entidades productoras de estas mercancías, localizadas en el Norte y Bajío. “Durante 2026, la atención se centrará en la evolución de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Las actuales tensiones comerciales por la imposición de aranceles a las importaciones por parte de EE UU, podrían seguir impactando la producción manufacturera, especialmente la orientada a la exportación, y de manera importante a la de equipo de transporte”, detalla.

El consenso de los analistas, sustentado en las cifras, da cuenta de que, hasta el momento, México tiene una mejor posición arancelaria relativa al resto del mundo en el mercado estadounidense. La exención de tarifas para las exportaciones que cumplen con el TMEC y la cercanía geográfica que reduce los costos logísticos son dos fortalezas exportadoras para el país latinoamericano. No obstante, la incertidumbre prevalece y la mayoría de las cartas sobre el futuro de esta relación comercial se jugarán en la próxima revisión del tratado comercial de Norteamérica, en julio de 2026.