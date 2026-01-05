El TMEC, la reforma electoral y la volatilidad de Trump marcan la agenda política de 2026

El nuevo año comienza a tambor batiente, con la crisis en Venezuela como telón de fondo de la revisión del acuerdo comercial y la reforma política

La crisis provocada por la intervención de Estados Unidos en Venezuela irrumpe en el segundo año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, y se convierte en el telón de fondo de la agenda nacional, en la que la reforma política y la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC) figuran como temas prioritarios. Dividido a la mitad por la Copa Mundial de fútbol, el nuevo año estará marcado por los cambios en las reglas de la lucha por el poder y la relación con la administración Trump. 2026 será un año bisagra, en el que el régimen se prepara para la gran cita electoral de medio sexenio, y también es la última llamada para una oposición que no ha logrado salir del inmovilismo y la irrelevancia.

“Será un año de grandes definiciones y de consolidación del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum”, ha anticipado el líder de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, quien tiene claras las prioridades del régimen. El año comenzó a tambor batiente, con la reforma electoral y la revisión del TMEC como los temas a discusión desde los primeros días de enero, y ahora con un factor inesperado: la captura de Nicolás Maduro en Venezuela, que ha obligado a la presidenta Sheinbaum a condenar la intervención de Estados Unidos y a hacer un nuevo llamado a la Organización de las Naciones Unidas para reestablecer el orden internacional.

Tan pronto como esta semana, Sheinbaum abordará el tema en la Reunión de Titulares de Embajadas y Consulados, la cita anual que tiene el personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores para revisar y ajustar la agenda de la diplomacia mexicana. Todos los embajadores y cónsules se reunirán en la Cancillería del 5 al 7 de enero bajo la nueva circunstancia abierta tras la intervención militar ordenada por Donald Trump para capturar a Maduro y establecer un régimen de transición en Venezuela bajo la tutela norteamericana.

En paralelo, la presidenta recibirá en esta semana a la Comisión Presidencial de Reforma Electoral, encabezada por Pablo Gómez, para conocer y discutir la iniciativa derivada de los foros de consulta realizados durante 2025. Sheinbaum enviará su propuesta al Congreso el 1o de febrero, al inicio del periodo ordinario de sesiones. Para ello, Morena debe cerrar las negociaciones con sus partidos aliados, PVEM y PT, que han manifestado su rechazo a dos de los principales temas de la reforma: la reducción del financiamiento público de los partidos y la eliminación de las diputaciones plurinominales. Los aliados de Morena, de los que depende el gobierno para la aprobación de reformas constitucionales, condicionarán sus votos a cambio de una propuesta que no les haga perder recursos y peso en el parlamento.

Con la presentación de la iniciativa presidencial comenzará a correr un plazo de máximo cuatro meses para la discusión y aprobación de la reforma, pues cualquier ajuste a las leyes electorales debe concretarse antes de que concluya el mes de mayo; es decir, 90 días antes del arranque formal del proceso electoral de 2027, previsto para septiembre. La reforma electoral es un asunto político, pero también económico, pues la presidenta ha dicho que deben reducirse los costos del sistema electoral y del Poder Legislativo, que actualmente absorben más de 70 mil millones de pesos del erario anualmente.

Oaxaca y Coahuila van a las urnas

El 25 de enero, el estado de Oaxaca irá a las urnas para la consulta de Revocación de Mandato del gobernador morenista Salomón Jara. Se trata de un experimento semejante al que realizó Andrés Manuel López Obrador en 2022, promovido por él mismo, y no por sus opositores, para ratificar el respaldo popular a su proyecto. Jara será el primer gobernador morenista en transitar esta ruta, y busca movilizar al menos a 1,2 millones de votantes, equivalentes al 40% del padrón electoral de Oaxaca.

En febrero comienzan las sesiones en las dos Cámaras del Congreso, con una agenda legislativa cargada de pendientes, entre ellos, la jornada laboral de 40 horas semanales y la creación de la figura de jueces sin rostro, además, claro, de la reforma electoral y del tema de Revocación de Mandato de la presidenta Sheinbaum, que Morena quiere adelantar a 2027.

Además de estas reformas, el Congreso tendrá que procesar el nombramiento de un nuevo titular de la Auditoría Superior de la Federación, para sustituir a David Colmenares, quien concluye su encargo el 14 de marzo. El actual auditor podría convencer a la mayoría morenista de reelegirlo para un nuevo periodo de seis años, pese a las denuncias que recientemente se han hecho en su contra por presuntas omisiones en su gestión.

La Cámara de Diputados también tiene pendiente emitir la convocatoria para la designación de tres nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), ya que en abril concluye el encargo de Claudia Zavala, Dania Ravel y Jaime Rivera. El proceso de nombramiento, que debió iniciar en diciembre, se ha detenido a la espera de las definiciones de la reforma político-electoral, que podría determinar la renovación total del Consejo, una reducción de 11 a 7 integrantes, o incluso la elección mediante voto popular de los nuevos consejeros.

Morena y sus aliados tienen los votos suficientes para nombrar a los consejeros que ellos quieran, en caso de mantener el método actualmente estipulado (nombramiento mediante el voto de dos terceras partes de la Cámara de Diputados), por lo que la reconfiguración dará por resultado un INE afín al régimen, ya sin las tres voces que habían servido de contrapeso a la consejera presidenta Guadalupe Taddei.

En marzo, y antes de su renovación, el INE conocerá el informe sobre el proceso de registro de nuevos partidos políticos, abierto desde febrero del año pasado. Hasta el momento, son cuatro las organizaciones que están cerca de cumplir los requisitos para llegar a la recta final: Construyendo Sociedades de Paz, el antiguo Partido Encuentro Social; Somos México, el partido de la marea rosa; Que Siga la Democracia, una agrupación satélite de Morena, y México Tiene Vida, promovida desde el norte del país. El Consejo General del INE tendrá un plazo de 60 días para revisar ese informe, confirmar qué organizaciones cumplieron los requisitos y emitir su veredicto previsiblemente en junio. Los partidos políticos que obtengan el registro estarán en la boleta electoral en 2027, con un registro condicionado que sólo mantendrán si obtienen al menos el 3% de los votos en la elección de diputados federales.

El 7 de junio habrá elecciones para renovar los 25 escaños del Congreso local en Coahuila, el único estado que tendrá proceso electoral en este año. Coahuila es uno de los últimos bastiones del PRI, donde el gobernador Manolo Jiménez ha mantenido una relación de colaboración con la presidenta Sheinbaum, que se pondrá a prueba con los comicios. Estas elecciones son también la última llamada para la oposición, que no termina de acomodarse luego de que el dirigente del PAN, Jorge Romero, dio por terminada la era de alianzas con el PRI.

El TMEC y el Mundial de fútbol

Durante el primer semestre del año se llevarán a cabo los encuentros trilaterales entre México, Estados Unidos y Canadá para la revisión del TMEC, que inician formalmente en enero y deben concluir a más tardar en julio. Las negociaciones ocurren bajo la presión del gobierno del presidente Donald Trump, que ha amenazado con dar por terminado el acuerdo y, ahora, bajo la sombra de la crisis en Venezuela, un tema que concierne a México porque las acusaciones de narcoterrorismo bajo las cuales se ha capturado a Nicolás Maduro señalan también a cárteles mexicanos.

Las negociaciones para la revisión del TMEC ocurrirán bajo presión y pondrán en el reflector, pero también bajo la lupa, al secretario de Economía, Marcelo Ebrard, quien ha encabezado estos trabajos con la experiencia y el protagonismo que le dan el haber sido canciller en el sexenio anterior -convivió dos años con la administración Trump- y en ausencia del actual canciller, Juan Ramón de la Fuente, separado temporalmente del cargo para atender una enfermedad y sustituido por Roberto Velasco, un subsecretario formado con Ebrard.

Le revisión del TMEC es un asunto esencialmente económico y comercial, pero también político, que pondrá sobre la mesa temas como la agenda laboral, la migración, la seguridad y el combate al narcotráfico. Los tres gobiernos involucrados estarán, al mismo tiempo, preparando el Mundial de fútbol más grande de la historia.

El 11 de junio se inaugurará el Mundial de fútbol con el partido entre México y Sudáfrica en el Estadio Azteca. El torneo durará 39 días y, aunque sólo 13 de los 46 partidos se jugarán en territorio nacional, este será mucho más que un evento deportivo, pues se espera una gran derrama económica, beneficios para el turismo y la industria restaurantera, y un nuevo tema de disputa entre el gobierno y la oposición. El Mundial pone a prueba al gobierno de la morenista Clara Brugada en la capital del país, donde se improvisaron obras de infraestructura y movilidad que han desatado críticas y protestas vecinales.

La elección de 2027 comienza en 2026

El verano también marcará el inicio de la contienda electoral de 2027. Si Morena sigue el formato que le resultó exitoso en el proceso 2023-2024, en julio dará inicio a los procesos internos para definir a los “coordinadores de la defensa de la transformación”; es decir, a las personas que serán candidatas en los 17 estados que elegirán gubernaturas. La contienda entre senadores, funcionarios públicos y dirigentes locales que aspiran a las gubernaturas se definirá mediante encuestas, pero ya tensó las relaciones al interior del partido y con sus aliados del PT y PVEM. Encauzar estos procesos sin fracturas ni escisiones será el principal desafío de la dirigente de Morena, Luisa María Alcalde, especialmente en los 13 estados donde gobierna la 4T.

La definición de candidaturas también destaca en la agenda de la oposición, principalmente en los estados que van a elecciones en 2027 y que actualmente gobiernan: Aguascalientes, Chihuahua y Querétaro, en el caso del PAN, y Nuevo León, gobernada por Movimiento Ciudadano (MC).

Segundo informe y segundo año de Sheinbaum

Para el mes de septiembre, en la apertura del último año de la actual Legislatura, la presidenta Sheinbaum entregará su segundo informe de Gobierno al Congreso y, un mes después, celebrará su segundo año en Palacio Nacional. Si Sheinbaum mantiene los rituales inaugurados por su antecesor, y seguidos por ella misma en su primer año, aprovechará estas fechas para convocar a una manifestación popular en el Zócalo capitalino, una de las cuatro que podría encabezar durante 2026.

En noviembre, México estará pendiente de las elecciones legislativas en Estados Unidos, que medirán la popularidad del presidente Donald Trump, cuyas acciones y discursos estarán marcadas por la cita electoral durante todo el año. También en noviembre, se celebrará la Cumbre Iberoamericana en Madrid, a la que será convocada la presidenta Sheinbaum.

2026 también será un año de efemérides, entre las que destacan dos: los 20 años de las polémicas elecciones de 2006, que partieron al país en dos e impulsaron en definitiva el movimiento de Andrés Manuel López Obrador, y los 20 años del inicio de la Guerra contra el Narco iniciada por el expresidente Felipe Calderón.