Videoanálisis | México 2026: frente a la renegociación perpetua del TMEC

Ante una agenda estadounidense ya definida -la ausencia de líneas rojas-, Sheinbaum se alista para una negociación que será más política que técnica

Desde que Donald Trump volvió a la Casa Blanca, la posible renegociación del TMEC ha estado en el centro del debate en México.

Y es lógico: 2026 no será una discusión más dentro del tratado, sino la primera revisión formal del acuerdo, con un gobierno estadounidense que ya dejó claro que está dispuesto a reabrirlo, endurecerlo o incluso replantearlo de manera bilateral.

Y ese es el punto de partida: ya no hablamos de si habrá tensión, sino de qué tan profunda será la sacudida.