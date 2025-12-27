Ir al contenido
La periodista Ana Francisca Vega.Foto: Carlo Echegoyen | Vídeo: EPV
TMEC

Videoanálisis | México 2026: frente a la renegociación perpetua del TMEC

Ante una agenda estadounidense ya definida -la ausencia de líneas rojas-, Sheinbaum se alista para una negociación que será más política que técnica

Ana Francisca Vega
México -
Ir a los comentarios

Desde que Donald Trump volvió a la Casa Blanca, la posible renegociación del TMEC ha estado en el centro del debate en México.

Y es lógico: 2026 no será una discusión más dentro del tratado, sino la primera revisión formal del acuerdo, con un gobierno estadounidense que ya dejó claro que está dispuesto a reabrirlo, endurecerlo o incluso replantearlo de manera bilateral.

Y ese es el punto de partida: ya no hablamos de si habrá tensión, sino de qué tan profunda será la sacudida.

