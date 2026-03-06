Marlaska elige al jefe de la Policía en Baleares para cerrar la crisis del ‘caso DAO’

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha elegido al comisario José Luis Santafé Arnedo, hasta ahora jefe Superior de la Policía Nacional en Baleares, como nuevo director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional en sustitución del también comisario José Ángel González Jiménez, dimitido el pasado 17 de febrero tras conocerse la querella presentada contra él por una subordinada por una supuesta agresión sexual cometida en abril de 2025. Con esta decisión, tomada tan solo unas horas después de que terminara el plazo abierto para que los aspirantes al puesto presentasen su candidatura, Grande-Marlaska intenta cerrar la grave crisis abierta tras el cese del exjefe de la Policía. El nuevo máximo responsable uniformado de la Policía ha desempeñado gran parte de su carrera profesional en las islas Baleares, donde coincidió en los últimos años con la actual secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, en la etapa de esta como delegada del Gobierno en esta comunidad.

Pese a que desde que estalló el escándalo y el ministro forzó la dimisión del comisario González Jiménez, había calado en Interior la idea de que el ministro iba a optar, por primera vez en la historia, por una mujer como nueva DAO por la carga simbólica tenía sobre todo después de que hubiera sido una supuesta agresión sexual la que había provocado la salida del entonces jefe de la Policía, el ministro se ha decantado finalmente por un hombre. Santafé, que fue nombrado en 2022 jefe superior en Baleares, entró en la Policía en 1990 como inspector y, desde entonces, ha ocupado “diferentes puestos de trabajo en el ámbito de la seguridad ciudadana, policía judicial y extranjería en las jefaturas superiores de Madrid e Illes Balears”, destaca la nota con la que Interior ha anunciado su nombramiento. En 2005 ascendió a inspector jefe y en 2012 alcanzó la de comisario. En esta categoría asumió responsabilidades en las jefaturas superiores de Canarias y, de nuevo, en Illes Balears.

Interior inició formalmente el proceso para elegir al nuevo DAO el pasado 23 de febrero con la publicación de la convocatoria para elegir por el sistema de “libre designación” al sustituto del exjefe policial. En ella se destacaba que se trataba “de un procedimiento especial presidido por el principio de celeridad”, por lo que fijaba en solo “siete días hábiles” el plazo que tendrán los aspirantes para presentar a través de la intranet sus candidaturas acompañadas de sus currículos “alegando los méritos que estimen oportunos”. Este plazo terminó la medianoche del pasado jueves. Al puesto solo podían aspirar agentes que fueran comisarios principales ―en la actualidad hay 89 hombres y 22 mujeres con este rango― y que, además, no se encontrasen “en suspensión firme de funciones o en situación de segunda actividad [un retiro previo a la jubilación] por insuficiencia de las aptitudes psicofísicas”.

Grande-Marlaska admitió la pasada semana en una comparecencia en la comisión de Interior del Congreso, que lo ocurrido era “gravísimo”, pero también que no podía “tolerar que alguien utilice este suceso para denigrar la reputación de la Policía Nacional”, en referencia a ciertas críticas lanzadas por la oposición que apuntaban a una supuesta impunidad por parte de altos mandos. El ministro anunció entonces una revisión “extraordinaria” de los protocolos internos contra el acoso sexual en la Policía Nacional y en la Guardia Civil tras admitir que los actuales habían fracasado en este caso.