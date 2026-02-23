Interior inicia el proceso para elegir con “celeridad” al próximo jefe operativo de la Policía

La Dirección General de la Policía ha publicado este lunes la resolución por la que inicia el procedimiento para cubrir por el sistema de “libre designación” el puesto de director adjunto operativo (DAO) que está vacante desde que la semana pasara dimitiera del cargo el comisario José Ángel González Jiménez, conocido como Jota, tras ser acusado por una subordinada de haberla agredido sexualmente en abril de 2025. La convocatoria destaca que “se trata de un procedimiento especial presidido por el principio de celeridad”, por lo que fija en solo “siete días hábiles” el plazo que tendrán los aspirantes para presentar a través de la intranet sus candidaturas acompañadas de sus currículos “alegando los méritos que estimen oportunos”, según detalla el escrito publicado en la Orden General de la Policía Nacional y al que ha tenido acceso EL PAÍS.

Terminado ese periodo, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, decidirá quién es el elegido para ocupar la DAO “a propuesta del director general de la Policía [Francisco Pardo] y previo informe de la secretaria de Estado de Seguridad [Aina Calvo]”. No obstante, fuentes del departamento admitían este lunes a este diario que la intención de Grande-Marlaska es proceder al nombramiento en el menor tiempo posible para acabar con la situación de interinidad actual.

La convocatoria recuerda que al puesto solo pueden concurrir los agentes que sean comisarios principales y que, además, “no se encuentren en suspensión firme de funciones o en situación de segunda actividad [un retiro previo a la jubilación] por insuficiencia de las aptitudes psicofísicas”. El elegido cobrará, además de su retribución como comisario principal, un “complemento específico” de 48.600 euros anuales ya que el puesto de DAO tiene el nivel 30 de la Administración, el más alto. Según fuentes del departamento de Grande-Marlaska, en la actualidad hay 89 comisarios principales hombres y 22 mujeres. Entre estas últimas está la subdirectora general de Recursos Humanos y Formación, Gemma Barroso, quien asumió el puesto de forma interina cuando se produjo el cese de González Jiménez mientras el Gobierno elige al sustituto.

Desde que estalló el escándalo y cesó en su puesto el comisario González Jiménez, ha calado en Interior la idea de que Grande-Marlaska optará, por primera vez en la historia, por una mujer como nueva DAO por la carga simbólica tiene sobre todo después de que haya sido una supuesta agresión sexual la que haya provocado la salida de González Jiménez. En las quinielas suenan los nombres de las seis comisarias principales que forman parte de la Junta de Gobierno, el órgano de asesoramiento del director general. Entre ellas, además de Barroso, están la subdirectora general del gabinete técnico, Almudena Tudanca; la comisaria general de Policía Científica, María del Carmen Solís; la jefa de la División de Cooperación Internacional, Alicia Malo; la jefa de la División Económica y Técnica, Luisa María Benvenuty; y la jefa de División de Documentación, María Cristina Marí García.

No obstante, fuentes de Interior recalcan que la lista de posibles candidatos a jefe de la Policía no se ciñen a los integrantes de la Junta de Gobierno ―en el que también hay ocho comisarios principales varones― y que pueden postularse y ser elegidos otros altos mandos fuera del mismo. De hecho, algunas fuentes policiales también apuntan como candidata a la comisaría María Marcos, al frente de la dirección de Seguridad de Presidencia del Gobierno y, por tanto, cercana a Pedro Sánchez.