Movistar Plus+ se prepara para emitir Canal Red, el proyecto audiovisual de Pablo Iglesias

Movistar Plus+ se prepara para emitir Canal Red, el proyecto audiovisual creado por Pablo Iglesias, exvicepresidente del Gobierno y fundador de Podemos. Fuentes del sector explican que el canal online podría estar accesible para los abonados a la plataforma de Telefónica durante el mes de marzo, una vez termine el periodo de pruebas técnicas que ha comenzado estos días. Dichos ensayos no implican una emisión en pruebas, sino un proceso donde se analizan los parámetros de calidad de imagen y sonido necesarios para la futura emisión. “Lo normal es que los canales que llevan a cabo pruebas técnicas de este tipo, que se prolongan durante unas semanas, acaben emitiéndose en la plataforma”, añaden las mismas fuentes.

Canal Red es propiedad de Agitprop Comunicación y Análisis Político S.L. Emite su programación centrada en el análisis político y debates de actualidad desde su página web y en la plataforma Youtube, además de a través de un canal madrileño de la Televisión Digital Terrestre. La oferta incluye espacios como La Base, germen del futuro Canal Red, A vueltas y El tablero. Del proyecto de Canal Red nació también el periódico digital Diario Red, que proyecta “la mirada de izquierdas a la realidad plurinacional de España y a América Latina que define a Canal Red”. El canal en Youtube, donde aparece el lema “Aquí sí nos vamos a atrever!”, cuenta con 446.000 suscriptores. Y la página web de Canal Red mantiene dos ediciones, para España y América Latina. Nacido mediante una iniciativa de micromecenazgo, la emisión a través de Movistar Plus+, avanzada por Mundoplus.tv y confirmada por este periódico, abrirá el espacio a cientos de miles de suscriptores en España.

La ubicación de Canal Red en la plataforma audiovisual de Telefónica tendrá cabida en el grupo de cadenas de información generalista, donde aparecen desde gigantes como CNN y la Fox estadounidenses hasta iniciativas nacionales minoritarias como Negocios TV. En la presentación de un libro suyo en abril del año pasado en su taberna del madrileño barrio de Lavapiés, Pablo Iglesias ensalzó a Canal Red como un proyecto de “educación mediática”. Y añadió: “La derecha tuvo claro desde el principio que tenían que controlar los medios, las teles. Sabe que el poder es una lucha permanente por ocupar todos los espacios. El papel de Canal Red es cargarles de armamento ideológico para luego poder intervenir en las discusiones en el bar, en su centro de trabajo… porque esto es una batalla continua”.