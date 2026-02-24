Los obispos admiten que León XIV les habló de los “riesgos de someter la fe a las ideologías”

La Conferencia Episcopal emite un comunicado tras la noticia de EL PAÍS sobre el aviso del Papa ante el ascenso de la ultraderecha “sin mencionar a ningún grupo concreto”

La Conferencia Episcopal Española (CEE) ha publicado este martes una breve nota de prensa en la que admite que en la reunión mantenida con León XIV el pasado noviembre este les habló “sobre los riesgos de someter la fe a las ideologías sin mencionar a ningún grupo concreto”. La nota se difunde un día después de que EL PAÍS publicara que, durante esa cita, el Papa les alertase sobre el ascenso de la ultraderecha y su preocupación por “la instrumentalización de la Iglesia” por los grupos de extrema derecha que “busca ganar el voto católico”, sin concretar en ninguna sigla de partidos ni de organizaciones ultras. El mensaje del Papa es importante, ya que marca la línea que León XIV desea que siga el episcopado español ante el discurso de partidos como Vox y grupos ultraconservadores contra la acogida y regularización de inmigrantes.

Las palabras del Pontífice, cuya textualidad fue dictada a este diario por dos fuentes conocedoras de la reunión, ha provocado un terremoto mediático, especialmente porque en los últimos meses varios grupos ultracatólicos y partidos como Vox no ha dejado de atacar a los obispos españoles por apoyar el plan del Gobierno para regularizar a mas de medio millón de inmigrantes. De hecho, el líder del partido, dijo este lunes durante un acto electoral en Salamanca que la alerta del Papa sobre la ultraderecha es “una invención de un obispo que colabora con inmigración”.

Este periódico no publicó en su información que el Papa se refiriese a ningún partido o grupo de ultraderecha en concreto, tal y como confirma ahora en su nota la CEE. Otros medios especializados como Vida Nueva han publicado artículos sobre el tema que fuentes episcopales presentes en la reunión que aseguran que León XIV sí alertó “literalmente” sobre Vox a los obispos españoles.

La postura del Papa también ha causado un seísmo dentro de los muros de la Iglesia, que no está acostumbrada a filtraciones. Por otro lado, vuelve a poner de relieve un problema que muchos obispos quieren esconder bajo las alfombras: su relación con los partidos de ultraderecha en los últimos meses. Esta cruzada contra los prelados, incluso de partidos políticos como Vox, se intensificó a comienzos de año, cuando el Ejecutivo aprobó el plan de regularización extraordinaria en un Consejo de Ministros. La Conferencia apoyó la iniciativa y la valoró positivamente. Y el partido ultra la atacó por ello: “La oligarquía al completo odia al pueblo español”, publicó en X un miembro de la dirección de Vox cuando el presidente de los obispos publicó un vídeo donde apoyaba la regularización de inmigrantes. Abascal atacó entonces a la jerarquía eclesial y afirmó que “hay obispos que están haciendo negocio con la inmigración”.

Otras entidades como Falange Española de las JONS dio un paso más y contestó en la misma red social con otro vídeo creado con inteligencia artificial con una imagen del presidente de los obispos mutando en un demonio sonriente entre llamas. Con la acusación de que “la Conferencia Episcopal no es la Iglesia” y que “está más con el demonio que con los pobres”.

Una de las líneas del pontificado de León XIV es combatir la polarización, tanto dentro como fuera de la Iglesia. El ascenso de la extrema derecha y su discurso anti inmigración es uno de sus principales riesgos. De hecho, esta prioridad es uno de los blancos donde apuntan sus enemigos. Algunos de

algunos de los ataques más directos contra el Papa provienen de portales digitales ultraconservadores españoles, que le asedian desde antes del cónclave con una campaña contra él, cuando solo era el cardenal Robert Prevost. Entre otras maniobras, destaca la utilización de un caso de pederastia ocurrido en 2022 en la diócesis peruana de Chiclayo, cuando el futuro papa era el obispo de la diócesis, para acusarle de encubrimiento.

Este plan de ataque nació en Perú, a raíz de la disolución del Sodalicio de Vida Cristiana, un poderoso grupo ultraconservador con rasgos de secta y entramados empresariales, acusado de numerosos casos de agresión sexual. La organización fue suprimida en 2025 por el papa Francisco con la ayuda de Prevost.

“Yo he visto con mis ojos a estos grupos entregar panfletos en Roma en contra de Prevost”, dice un cardenal a EL PAÍS recordando los días del cónclave. “Para el Papa estos grupos son una preocupación real”, confirma otra fuente vaticana. Es una red de sectores de ultraderecha, conectados entre sí, en Estados Unidos, México, Perú y España, que mueve mucho dinero y ya fue muy activa contra el papa Francisco, que era visto en este mundo ultraconservador prácticamente como el anticristo.

León XIV sabe que no era el candidato del sector más conservador en el cónclave, que lo aceptó como un mal menor, y que está bajo observación hasta que compruebe si sigue la senda de Francisco o no. Por eso se mueve con tanta prudencia, porque en cualquier momento puede acabarse la tregua y desencadenarse una nueva ofensiva contra él. Ya está sufriendo zancadillas silenciosas, le cuelan frases en los discursos, señalan a este diario fuentes vaticanas. “Pero estudia la situación y cuando actúa, actúa”, explican.