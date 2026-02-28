Ir al contenido
Iglesia Católica

Abascal sobre los obispos que “atacan” a Vox: “Si defienden la invasión migratoria, a muchos feligreses no les va a gustar”

El líder del partido ve “sorprendente” la “deriva” de algunos obispos y les emplaza a “que digan misa”

El presidente de VOX, Santiago Abascal, participa en un acto electoral en Valladolid. NACHO GALLEGO (EFE)
Agencias
El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha criticado la “deriva” de algunos obispos que han “atacado” a su partido. “Que digan misa, pero si van a defender la invasión migratoria, a muchos feligreses no les va a gustar”, ha expresado.

Lo ha hecho durante su intervención en un acto de Vox celebrado este sábado en la localidad vallisoletana de Arroyo de la Encomienda, donde ha estado acompañado por el candidato de la formación a la Presidencia de la Junta, Carlos Pollán, según informa Europa Press.

Precisamente, Abascal ha señalado que hay “gente muy confundida en España, incluso en instituciones muy importantes”, una cuestión sobre la que ha señalado que algunos obispos han “atacado duramente” a Vox.

“La verdad es que es sorprendente la deriva de una parte de los pastores pero si se van a poner a defender la invasión migratoria me parece que a muchos feligreses no les va a gustar”, ha ahondado, para asegurar a renglón seguido que a “muchos españoles no les va a gustar que algunos obispos les condenen a la invasión migratoria y a la islamización”.

_

