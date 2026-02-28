Los obispos que plantan cara a Vox: de señalar a sus miembros como “herederos ideológicos” del franquismo a llamar “xenófobo” a Abascal
Los ataques del partido ultra a la Iglesia en los últimos meses han provocado que una decena de prelados critiquen el discurso antiinmigración
Santiago Abascal se ha topado con una muralla demasiado ancha y sólida como para causarle tan siquiera un solo arañazo: la Iglesia católica española. Desde el pasado agosto, el líder de Vox fue el primero en agitar el avispero clerical cuando criticó a los obispos por apoyar a la comunidad musulmana de Jumilla y defender la acogida de los migrantes en situación irregular, entre otros reproches a la postura de la Conferencia Episcopal Española (CEE) ante diversos temas sociales. La respuesta de una parte de los prelados, acostumbrados a refugiarse en el silencio, no tardó en llegar. “Un xenófobo no puede ser un verdadero cristiano”, dijo en Catalunya Ràdio Joan Planellas, arzobispo y líder de los obispos catalanes.
Los ataques del partido ultra se endurecieron en enero, después de que el Gobierno aprobara un plan para poner en marcha una regularización extraordinaria de inmigrantes y que la CEE la apoyase sin condiciones. “La oligarquía al completo odia al pueblo español”, publicó en X un miembro de la dirección de Vox. Abascal afirmó también que “hay obispos que están haciendo negocio con la inmigración”.
El asunto llegó al Vaticano, según publicó esta semana este periódico, cuando destapó que el Papa alertó a los obispos españoles que estaba preocupado por el ascenso “de los grupos de ultraderecha que buscan instrumentalizar a la Iglesia”, según dos fuentes episcopales conocedoras de esa reunión. El Pontífice no se refirió a Vox, pero muchos prelados sabían dónde señalaba.
La CEE, ante la publicación de la exclusiva, ha evitado entrar en el fondo del asunto. “No se habla de las conversaciones que se tienen con el Papa”, dijo este jueves el secretario general de los obispos, César García Magán, en una rueda de prensa. La Santa Sede, que confirmó la información de EL PAÍS a través de fuentes vaticanas, quiere bajar tensión política ante el anuncio de la próxima visita papal este junio y es posible que los prelados españoles sigan esta línea de bajo perfil estas semanas.
Un camino de cautela que, no obstante, al menos una decena de los 123 prelados españoles no ha seguido en los últimos meses y que, ante los ataques y el impulso del discurso antiinmigración, han encarado al partido ultra. Estos son los obispos que públicamente han plantado cara a Vox:
Sebastià Taltavull, obispo de Mallorca
Fue duramente criticado por el partido ultra. “Que los acoja en su palacio”, contestó en redes Jorge Campos, diputado por Baleares en el Congreso.
Joan Planellas, arzobispo y presidente de la Conferencia Episcopal Tarraconense
Fernando Prado, obispo de San Sebastián
César García Magán, obispo auxiliar de Toledo, secretario General de la CEE
Enrique Benavent, arzobispo de Valencia
Cardenal José Cobo, arzobispo de Madrid y vicepresidente de la CEE
Luis Argüello, arzobispo de Valladolid y presidente de la CEE
Argüello, como presidente de los obispos, es uno de los responsables de la nota de prensa en apoyo a la comunidad musulmana de Jumilla, donde se desquitaba de la posición del partido de extrema derecha: "Hacer estas restricciones por motivos religiosos es una discriminación que no puede darse en sociedades democráticas”.
Cabe destacar que la relación entre Argüello y Vox es ambigua. Mientras arremete contra el discurso antiinmigración, apoya personalmente al partido ultra en otras de sus propuestas y acude como invitado eventos, cursos y presentaciones de libros organizados por sus miembros.
Florencio Roselló, arzobispo de Pamplona.
Joan-Enric Vives, arzobispo Emérito de Urgell.
Francisco Prieto, arzobispo de Compostela.
