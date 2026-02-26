Los obispos se enredan con la advertencia del Papa sobre la ultraderecha y eluden desmentirla: “No hablo de reuniones privadas”

Hasta cinco veces el portavoz y secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE), César García Magán, ha eludido responder este jueves a las preguntas de los periodistas de si el papa León XIV advirtió a los obispos españoles en noviembre sobre el ascenso de la ultraderecha. “Me remito a la nota que publicamos la comisión ejecutiva”, ha declarado García Magán durante la rueda de prensa tras la reunión de la comisión permanente de la CEE. Ese texto, difundido este martes, era una respuesta a la exclusiva de EL PAÍS del lunes donde se revelaba que el Papa, durante su primera reunión con la comisión ejecutiva de la Conferencia, les transmitió que su mayor preocupación en España era el ascenso de “los grupos de ultraderecha que buscan instrumentalizar a la Iglesia” y así “ganar el voto católico”.

Las declaraciones, dictadas a este periódico por dos fuentes episcopales conocedoras del encuentro, causaron un seísmo dentro de los muros clericales y provocaron el pronunciamiento de los obispos de este martes. En el comunicado no desmentían la información y solo citaban que el pontífice les habló en la cita, entre otras cuestiones, “sobre los riesgos de someter la fe a las ideologías sin mencionar a ningún grupo concreto”. El Vaticano dio un paso más ese día y confirmó la información de EL PAÍS y añadió que León XIV alertó a los obispos españoles “del riesgo de manipulación de los extremismos”, según fuentes de la Santa Sede.

La cúpula eclesial ahora se ha enredado más con la advertencia papal. Por un lado, César Magán se ha negado a explicar el contenido de la nota y si esta era un desmentido. Tampoco ha querido precisar de qué se habló entonces en la reunión. “El interés principal del Papa, su objetivo primario, fue subrayar la evangelización en España”, ha declarado el portavoz. En el comunicado de los obispos se destacaba que el Papa conversó con ellos del “riesgo de someter la fe a ideologías”.

En esa línea, también se ha negado a confirmar o desmentir si, como publicó el medio Vida Nueva, León XIV pronunció “literalmente” las siglas de Vox durante la reunión. El secretario general ha justificado no dar más detalles porque era “un encuentro de carácter privado” y “no se habla de las conversaciones que se tienen con el Papa a ese nivel”. No obstante, sí ha desmentido otras afirmaciones publicadas en los últimos meses, como que fue el Vaticano el que ordenó a los obispos españoles firmar el acuerdo con el Gobierno para reparar a las víctimas de abusos en la Iglesia bajo la tutela estatal. “No hubo ningún mandato de ninguna imposición por parte de la Santa Sede para que firmáramos ese acuerdo”, ha dicho.

La nota publicada por la comisión ejecutiva de la CEE como reacción a una información de un medio de comunicación es inaudita, confirman a EL PAÍS fuentes internas de la Conferencia Episcopal, que definen su difusión como un síntoma de “la mala estrategia de comunicación” del organismo y su “pérdida de control” ante las filtraciones. Ante esto último, el portavoz de los obispos ha afirmado que no les “consta” que los obispos estén pasando información a los medios, tanto de sus reuniones en el Vaticano como con otras cuestiones, como acerca del primer viaje papal a España de León XIV, que se anunció este martes, pero que muchos medios, como Religión Digital, ya habían adelantado fechas y ciudades.

Para García Magán, la alerta del Papa sobre el ascenso de la ultraderecha es una noticia que “tiene una lógica mediática y política”. Y es que, en los últimos meses, los obispos han sufrido una campaña de deslegitimación orquestada por grupos de ultracatólicos y determinados partidos políticos como Vox. ¿La razón? El apoyo de la CEE a la regularización de inmigrantes y el plan del Ejecutivo aprobado este enero para poner en marcha una extraordinaria. “La oligarquía al completo odia al pueblo español”, publicó en X un miembro de la dirección de Vox. Abascal afirmó también que “hay obispos que están haciendo negocio con la inmigración”.

En esos días, Falange Española de las JONS divulgó un vídeo, creado con inteligencia artificial, con la imagen del presidente de los obispos, Luis Argüello, mutando en un demonio sonriente entre llamas. Con la acusación de que “la Conferencia Episcopal no es la Iglesia” y que “está más con el demonio que con los pobres”.

Preguntado por estos ataques, el portavoz ha sonreído y ha destacado que los obispos se dedican a “anunciar la doctrina social de la Iglesia” y que, cuando defienden esos preceptos, a veces “molestará a unos” y en otras ocasiones, “molestará a otros”.

El portavoz también ha capeado la pregunta directa de si a los obispos les preocupa el ascenso de la ultraderecha: “Lo que nos preocupa a los obispos es la evangelización, nos preocupa la división que puede haber en la sociedad española, una polarización”. No obstante, el secretario general ha marcado una de las líneas rojas que en los últimos años defienden los prelados españoles acerca de los ataques a las minorías religiosas. “La diversidad es rica en una democracia. Ahora, cuando esa diversidad se convierte en que el otro deja de ser diverso a mí para convertirse en un enemigo ya cambia de cariz. Un enemigo a abatir (...) cuando el otro me estorba. Y eso pasa en España y en otros lugares. (...) Nos preocupa que esa polarización y división se integre o pase a las comunidades cristianas”, ha explicado.

Durante la rueda de prensa, de hecho, el portavoz ha lanzado un mensaje que se puede interpretar como una advertencia ante los discursos que buscan deslegitimar a la jerarquía eclesial y al Papa. “Sin esa comunión real, efectiva con el Papa, como sucesor de Pedro, no hay Iglesia católica. Esa comunión nos afecta a los obispos, puesto que él preside la cabeza del colegio episcopal” (...) y también para cualquier fiel laico”.