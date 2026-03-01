Bezzecchi gana el GP de Tailandia, Márquez abandona y Acosta lidera el Mundial

Por primera vez en 89 grandes premios, ninguna Ducati pudo presumir en el podio. El gran premio inaugural de la temporada 2026 de MotoGP fue para un imperial Marco Bezzecchi, llamado a comandar la armada de las Aprilia en la guerra por el Mundial. El piloto riminés de 27 años se resarció de su fallo el sábado desde la ‘pole’ con una victoria de bandera a bandera en la que se escapó desde la primera curva y dejó al resto en otra dimensión. Precisamente por su caída en la víspera, el italiano no lidera un certamen que comanda el joven español de KTM Pedro Acosta, muy solvente tras su triunfo en la ‘sprint’ con una combatida segunda plaza en la carrera larga. Raúl Fernández, de nuevo tercero en Buriram con la Aprilia privada del equipo Trackhouse, demostró una vez más que se encuentra indudablemente en el mejor momento de su trayectoria deportiva.

Marc Márquez, el campeón reinante, sufrió de lo lindo este domingo, visiblemente lejos del ritmo del ganador de la prueba y probablemente su mayor enemigo en la lucha por su décima corona mundialista. En la salida cayó de la segunda a la quinta plaza, y su estreno de 2026, más allá de las molestias físicas y el mal rendimiento de la Ducati, terminó en desastre. Cuando buscaba la remontada para rescatar el podio, se fue largo en la curva 5 y desllantó de un golpe el neumático trasero, teniendo que abandonar de forma inmediata y cosechando el primero cero del curso nada más empezar el año.

Preocupante para el catalán y su equipo es constatar cómo la competencia se ha puesto las pilas y parece estar ya a la altura. Cuatro máquinas de Aprilia asomaron en las cinco primeras plazas en la línea de meta, y tan solo el arrojo de Acosta tirando de la KTM austríaca fue capaz de controlar la superioridad técnica de la máquina de Noale. Aunque el cronómetro fue el único escollo para el ganador de la prueba y no hubo más historia, las otras plazas del podio estuvieron muchísimo más disputadas en otra movida y espectacular carrera en el arranque de curso en el GP de Tailandia.

La fiesta tuvo como protagonistas a tres pilotos españoles: los dos últimos campeones del mundo, Marc Márquez y Jorge Martín, y quien pretende sucederles, un Acosta que emerge del primer gran premio del curso como líder del Mundial con siete puntos de margen sobre Bezzecchi. El ‘Tiburón’ de Mazarrón se llevó el gato al agua después de otro festival de adelantamientos en el tramo inicial de carrera y un final fulgurante para rebasar a un Fernández que fundió sus neumáticos y se quedó sin ritmo.

El talento de 21 años, ganador el sábado, empezó mal este domingo y se vio superado por Álex Márquez. Completó el primer giro en séptima plaza, pero pronto inició su operación remontada. En la tercera vuelta dio cuenta del vigente subcampeón –que terminó luego en el suelo en el mismo punto y la misma vuelta que su hermano– y de Fabio Di Giannantonio para colocarse quinto. En la cuarta se unió a la batalla de los campeones. Martín, prometedor tras su año negro en 2025, fulminó a Márquez con un par de hachazos de primera categoría, y el joven murciano aprovechó el jaleo para colarse al campeón en la misma curva 12 que decidió en la víspera.

Con tanto jaleo, Bezzecchi escapó a casi tres segundos del grupo de aspirantes, y Fernández se quedó en tierra de nadie en segunda plaza. En las siguientes cuatro vueltas, Acosta acosó a Martín en otro precioso duelo cuerpo a cuerpo. Y Márquez, el más pillo de todos, tiró de veteranía para superarles a ambos en la vuelta 10, aprovechando que casi se tocan. Fue apenas un momento, ya que el murciano y nuevo líder del certamen impuso finalmente su mejor ritmo ante ambos y les dejó atrás a más de un segundo en un par de giros. La gestión de gomas, sin embargo, reavivó la batalla en las últimas vueltas, con Fernández en las lonas y el ‘Tiburón’ crecido. A cinco vueltas del final, se zampó a la Aprilia del madrileño y las hostilidades en Tailandia por fin cejaron. Piloto del día, y merecido nuevo líder del campeonato con permiso de ‘Bez’ y las afinadas Aprilia.

Clasificación GP Tiempo Puntos pos piloto 1 Marco Bezzecchi 2 Pedro Acosta 3 Raúl Fernández 4 Jorge Martin 5 Ai Ogura 6 Fabio Di Giannantonio 7 Brad Binder 8 Franco Morbidelli 9 Francesco Bagnaia 10 Luca Marini pos piloto Esc Tiempo 1 Marco Bezzecchi APRILIA 39:36.270 2 Pedro Acosta KTM +5.543 3 Raúl Fernández APRILIA +9.259 4 Jorge Martin APRILIA +12.182 5 Ai Ogura APRILIA +12.411 6 Fabio Di Giannantonio DUCATI +16.845 7 Brad Binder KTM +17.363 8 Franco Morbidelli DUCATI +18.227 9 Francesco Bagnaia DUCATI +18.340 10 Luca Marini HONDA +19.101 pos piloto Esc Pts 1 Marco Bezzecchi APRILIA 25 2 Pedro Acosta KTM 32 3 Raúl Fernández APRILIA 23 4 Jorge Martin APRILIA 18 5 Ai Ogura APRILIA 17 6 Fabio Di Giannantonio DUCATI 12 7 Brad Binder KTM 13 8 Franco Morbidelli DUCATI 8 9 Francesco Bagnaia DUCATI 8 10 Luca Marini HONDA 6 Ver clasificación completa