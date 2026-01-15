El ‘déjà vu’ de Jorge Martín y Aprilia: “Me contrataron para ganar y es lo que voy a hacer”

De puertas afuera, Jorge Martín y Aprilia fuman la pipa de la paz. Falta saber si el matrimonio sobrevivirá más allá de un 2026 donde no les queda otra que entenderse después del amago de rotura el año pasado. La presentación del equipo italiano este jueves en los estudios de Sky en Milán fue un ‘déjà vu’ respecto a la del curso pasado. Misma ambición, mismos pilotos, pero un detalle significativo en la jerarquía dentro del garaje: el piloto madrileño ya no es ni el número uno del Mundial de MotoGP ni del proyecto después de un funesto 2025 marcado por cuatro lesiones graves, tres visitas al quirófano y tan solo cuatro grandes premios completados.

El actor principal de la película será, sobre el papel, el riminés Marco Bezzecchi, tercer clasificado del certamen el curso pasado, ganador de tres grandes premios y el único piloto que batalló de tú a tú con el campeón de Ducati Marc Márquez. El excelente fin de curso de ‘Bez’, que sumó siete podios en 11 carreras para cerrar el año, arrinconó a un Martín tocado y hundido por una concatenación de cuatro lesiones graves y hasta tres visitas al quirófano en apenas 10 meses. Como fábrica, los italianos firmaron su mejor curso de la historia en MotoGP con cuatro triunfos a pesar de echar en falta a quien fue su gran apuesta. Pero para nada se conforman.

“Fue una gran temporada, pero hay que mirar para adelante. Estos resultados nos dan más responsabilidad. Tenemos ganar de luchar”, apuntó Massimo Rivola, máximo responsable del proyecto de carreras de la marca del grupo Piaggio. “Tendremos dos caminos diferentes dentro del box: por un lado, con Marco, intentaremos recuperar el nivel que mostramos al final de la temporada pasada; por otro, con Jorge, tendremos que mejorar mucho”, agregaba el ejecutivo italiano. La responsabilidad de capitanear el grupo recae ahora sobre Bezzecchi, mientras la receta para Martín es paciencia.

Martín estuvo todo el miércoles en Noale, de reuniones y visita en la fábrica de Aprilia. El madrileño sigue recuperándose de las cicatrices del curso pasado. Entrena a un régimen muy alto, pero no todavía al 100%. “Sigue avanzando, sin prisa pero sin pausa. Se le vuelve a notar esa mirada de ‘killer’. Quiere volver allí donde él veía este proyecto”, comentan desde su entorno. “Está motivado, porque vio que la moto va bien, que el año pasado fue un éxito rotundo con Bezzecchi, y él se ve como mínimo a ese nivel, sino mejor”, añadían.

En la presentación, Martín se mostró ambicioso e hizo referencia al león que remata la decoración de la RS-GP26. “El león es el animal más representativo para nosotros ahora mismo. Me contrataron para ganar y es lo que voy a hacer”, explicó el de San Sebastián de los Reyes. Todavía se recupera de la fractura de clavícula derecha en el GP de Japón a finales de septiembre y se inspira en su temporada 2023 con el Ducati Pramac, que empezó mal y terminó luchando por el título hasta la última carerra. “El año pasado aprendí que no puedes hacer más de lo que puedes, así que no tengo prisa. Estoy seguro de que cuando esté más unido a la moto, estaré listo para ganar”, matizó.

Martín quiere pasa página de su funesta defensa del título logrado en 2024. Encadenó dos graves accidentes en 20 días durante la pretemporada y no pudo debutar hasta la cuarta cita del certamen. Entonces se fue al suelo en su primer gran premio disputado con tan mala suerte que le atropelló la moto de un oponente: sufrió un neumotórax traumático y once fracturas costales y tuvo que pasar ocho días en la UCI en Qatar. Tardó siete grandes premios más en volver, y su última lesión llegó en su sexto fin de semana de competición: disputó siete de los 22 totales, completando entero solo cuatro.

El equipo Aprilia, con Bezzecchi y Jorge Martín.

“Llegó un momento en que el físico ya no era lo más prioritario. Jorge necesitaba las cosas simples de la vida. Ver el mar, pasear, estar con su pareja”, recuerda Jorge Echevarría, preparador físico del corredor. “No hay mal que por bien no venga, hay que verlo de esta manera. Ha sido muy duro, pero también ha aprendido mucho, mejorado como persona. Creo que es capaz de enfocarse en el lado bueno de las cosas, no enfocarse solo en lo negativo”, añade, optimista además con los plazos de recuperación.

Su pareja, que le acompaña a la mayoría de carreras, repasa también el duro proceso que el piloto ha navegado a lo largo del último año. “Es como si le hubieran arrancado una parte de sí”, cuenta María Monfort sobre el tiempo del piloto alejado de las motos. “Estaba convencido de que iba a morir, incluso se despidió de mi”, subraya sobre la traumática lesión del mes de abril, que le hizo plantearse incluso la retirada. El tiempo curó esas heridas, y también hizo que Martín desistiera de su pulso con Aprilia para romper el contrato un año antes de lo previsto. “Sabe que lo que ha pasado no se puede cambiar, y que lo mejor que puede hacer es enfocarse en el presente para en un futuro estar donde él quiera”.

Por su parte, Martín insiste en reparar los puentes rotos tras sus peticiones públicas de romper el contrato y reconoce el potencial que le demostró la estructura de Noale. “Sé que tengo que estar unido al equipo. Por lo que vimos el año pasado, si hay un lugar donde puedes pelear por ganar es aquí”, concluía el español, de 27 años. La temporada 2026 de MotoGP arrancará el 1 de marzo con la disputa del GP de Tailandia.