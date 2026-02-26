GP de Tailandia de MotoGP, Moto2 y Moto3: horario y dónde ver las carreras

Marc Márquez durante los test en el GP de Tailandia.

Comienza el campeonato de motociclismo y su primera parada es en Buriram

Este fin de semana arranca el Campeonato del Mundo de Motociclismo. La primera parada será el Gran Premio de Tailandia y será el inicio más temprano del calendario de MotoGP. Marc Márquez bsucará revalidar el título conseguido el curso pasado, su noveno Mundial, y quiere convertirse en el piloto con más mundiales de la historia. Su compañero de equipo en Ducati, Francesco Bagnaia, busca resarcirse tras una mala temporada y el hermano de Marc, Álex Márquez, quiere dar un paso al frente para competir también por el campeonato.

Viernes 27 de febrero

Entrenamientos libres España Portugal Argentina Chile/EE UU Colombia/Perú México FP Moto 3 03.00 02.00 23.00* 22.00* 21.00* 20.00* FP Moto 2 03.50 02.50 23.50* 22.50* 21.50* 20.50* FP1 MotoGP 04.45 03.45 00.45 23.45* 22.45* 21.45* P1 Moto 3 07.15 06.15 03.15 02.15 01.15 00.15 P1 Moto 2 08.05 07.05 04.05 03.05 02.05 01.05 P MotoGP 09.00 08.00 05.00 04.00 03.00 02.00

*De la tarde noche del jueves 26 de febrero

Sábado 28 de febrero

Entrenamientos libres/Clasificación/Sprint España Portugal Argentina Chile/EE UU Colombia/Perú México P2 Moto 3 02.40 01.40 22.40* 21.40* 20.40* 19.40* P2 Moto 2 03.25 02.25 23.25* 22.25* 21.25* 20.25* FP2 MotoGP 04.10 03.10 00.10* 23.10* 22.10* 21.10* Q1 MotoGP 04.50 03.50 00.50 23.50* 22.50* 21.50* Q2 MotoGP 05.15 04.15 01.15 00.15 23.15* 22.25* Q1 Moto 3 06.45 05.45 02.45 01.45 00.45 23.45* Q2 Moto 3 07.10 06.10 03.10 02.10 01.10 00.10 Q1 Moto 2 07.40 06.40 03.40 02.40 01.40 00.40 Q2 Moto 2 08.05 07.05 04.05 03.05 02.05 01.50 Sprint MotoGP 09.00 08.00 05.00 04.00 03.00 02.00

*De la tarde noche del viernes 27 de febrero

Domingo 29 de febrero

Carrera España Portugal Argentina Chile/EE UU Colombia/Perú México Moto 3 06.00 05.00 02.00 01.00 00.00 23.00* Moto 2 07.15 06.15 03.15 02.15 01.15 00.15 MotoGP 09.00 08.00 05.00 04.00 03.00 02.00

*De la tarde noche del sábado 28 de febrero

Dónde ver el GP de Tailandia

El primer Gran Premio de la temporada se podrá ver a través de Dazn.