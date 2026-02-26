GP de Tailandia de MotoGP, Moto2 y Moto3: horario y dónde ver las carreras
Comienza el campeonato de motociclismo y su primera parada es en Buriram
Este fin de semana arranca el Campeonato del Mundo de Motociclismo. La primera parada será el Gran Premio de Tailandia y será el inicio más temprano del calendario de MotoGP. Marc Márquez bsucará revalidar el título conseguido el curso pasado, su noveno Mundial, y quiere convertirse en el piloto con más mundiales de la historia. Su compañero de equipo en Ducati, Francesco Bagnaia, busca resarcirse tras una mala temporada y el hermano de Marc, Álex Márquez, quiere dar un paso al frente para competir también por el campeonato.
We are so ready! 🙌 🔥 #ThaiGP 🇹🇭 pic.twitter.com/XBWeY91OrH— MotoGP™🏁 (@MotoGP) February 24, 2026
Horarios del GP de Tailandia
Viernes 27 de febrero
|Entrenamientos libres
|España
|Portugal
|Argentina
|Chile/EE UU
|Colombia/Perú
|México
|FP Moto 3
|03.00
|02.00
|23.00*
|22.00*
|21.00*
|20.00*
|FP Moto 2
|03.50
|02.50
|23.50*
|22.50*
|21.50*
|20.50*
|FP1 MotoGP
|04.45
|03.45
|00.45
|23.45*
|22.45*
|21.45*
|P1 Moto 3
|07.15
|06.15
|03.15
|02.15
|01.15
|00.15
|P1 Moto 2
|08.05
|07.05
|04.05
|03.05
|02.05
|01.05
|P MotoGP
|09.00
|08.00
|05.00
|04.00
|03.00
|02.00
*De la tarde noche del jueves 26 de febrero
Sábado 28 de febrero
|Entrenamientos libres/Clasificación/Sprint
|España
|Portugal
|Argentina
|Chile/EE UU
|Colombia/Perú
|México
|P2 Moto 3
|02.40
|01.40
|22.40*
|21.40*
|20.40*
|19.40*
|P2 Moto 2
|03.25
|02.25
|23.25*
|22.25*
|21.25*
|20.25*
|FP2 MotoGP
|04.10
|03.10
|00.10*
|23.10*
|22.10*
|21.10*
|Q1 MotoGP
|04.50
|03.50
|00.50
|23.50*
|22.50*
|21.50*
|Q2 MotoGP
|05.15
|04.15
|01.15
|00.15
|23.15*
|22.25*
|Q1 Moto 3
|06.45
|05.45
|02.45
|01.45
|00.45
|23.45*
|Q2 Moto 3
|07.10
|06.10
|03.10
|02.10
|01.10
|00.10
|Q1 Moto 2
|07.40
|06.40
|03.40
|02.40
|01.40
|00.40
|Q2 Moto 2
|08.05
|07.05
|04.05
|03.05
|02.05
|01.50
|Sprint MotoGP
|09.00
|08.00
|05.00
|04.00
|03.00
|02.00
*De la tarde noche del viernes 27 de febrero
Domingo 29 de febrero
|Carrera
|España
|Portugal
|Argentina
|Chile/EE UU
|Colombia/Perú
|México
|Moto 3
|06.00
|05.00
|02.00
|01.00
|00.00
|23.00*
|Moto 2
|07.15
|06.15
|03.15
|02.15
|01.15
|00.15
|MotoGP
|09.00
|08.00
|05.00
|04.00
|03.00
|02.00
*De la tarde noche del sábado 28 de febrero
Dónde ver el GP de Tailandia
El primer Gran Premio de la temporada se podrá ver a través de Dazn.
