Ir al contenido
_
_
_
_
Motociclismo
Mundial de Motociclismo

GP de Tailandia de MotoGP, Moto2 y Moto3: horario y dónde ver las carreras

Comienza el campeonato de motociclismo y su primera parada es en Buriram

Marc Márquez durante los test en el GP de Tailandia.AFP7 vía Europa Press (AFP7 vía Europa Press)
El País
El País
Madrid -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace

Este fin de semana arranca el Campeonato del Mundo de Motociclismo. La primera parada será el Gran Premio de Tailandia y será el inicio más temprano del calendario de MotoGP. Marc Márquez bsucará revalidar el título conseguido el curso pasado, su noveno Mundial, y quiere convertirse en el piloto con más mundiales de la historia. Su compañero de equipo en Ducati, Francesco Bagnaia, busca resarcirse tras una mala temporada y el hermano de Marc, Álex Márquez, quiere dar un paso al frente para competir también por el campeonato.

Horarios del GP de Tailandia

Viernes 27 de febrero

Entrenamientos libresEspañaPortugalArgentinaChile/EE UUColombia/PerúMéxico
FP Moto 303.0002.0023.00*22.00*21.00*20.00*
FP Moto 203.5002.5023.50*22.50*21.50*20.50*
FP1 MotoGP04.4503.4500.4523.45*22.45*21.45*
P1 Moto 307.1506.1503.1502.1501.1500.15
P1 Moto 208.0507.0504.0503.0502.0501.05
P MotoGP09.0008.0005.0004.0003.0002.00

*De la tarde noche del jueves 26 de febrero

Sábado 28 de febrero

Entrenamientos libres/Clasificación/SprintEspañaPortugalArgentinaChile/EE UUColombia/PerúMéxico
P2 Moto 302.4001.4022.40*21.40*20.40*19.40*
P2 Moto 203.2502.2523.25*22.25*21.25*20.25*
FP2 MotoGP04.1003.1000.10*23.10*22.10*21.10*
Q1 MotoGP04.5003.5000.5023.50*22.50*21.50*
Q2 MotoGP05.1504.1501.1500.1523.15*22.25*
Q1 Moto 306.4505.4502.4501.4500.4523.45*
Q2 Moto 307.1006.1003.1002.1001.1000.10
Q1 Moto 207.4006.4003.4002.4001.4000.40
Q2 Moto 208.0507.0504.0503.0502.0501.50
Sprint MotoGP09.0008.0005.0004.0003.0002.00

*De la tarde noche del viernes 27 de febrero

Domingo 29 de febrero

CarreraEspañaPortugalArgentinaChile/EE UUColombia/PerúMéxico
Moto 306.0005.0002.0001.0000.0023.00*
Moto 207.1506.1503.1502.1501.1500.15
MotoGP09.0008.0005.0004.0003.0002.00

*De la tarde noche del sábado 28 de febrero

Dónde ver el GP de Tailandia

El primer Gran Premio de la temporada se podrá ver a través de Dazn.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Archivado En

_

Últimas noticias

Recomendaciones EL PAÍS
Cursos online
cursosonline
Convierte tu talento en tu mayor ventaja.
cursosonline
Tu vocación merece un futuro. Fórmate y cambia vidas.
cursosonline
Convierte tu pasión por el dulce en tu profesión
cursosonline
Eleva la calidad del consejo en salud y bienestar
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
Máster en Project Management
cursos
Máster en Diseño de Interiores
cursos
Máster Universitario en Dirección Logística
cursos
Curso Diseño Gráfico
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
Máster en Psicología General
cursos
Máster en IA for Business
cursos
Máster en Dirección de Recursos Humanos
cursos
Maestría en Criminología
_
_