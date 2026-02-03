Marc Márquez sonríe y lidera las primeras pruebas en su retorno a la acción en MotoGP

El campeón del mundo llevaba 121 días sin subirse a la Ducati por culpa de una lesión, pero se erige de nuevo como el rival a batir en el primer día de pretemporada de 2026

El campeón Marc Márquez llevaba 121 días sin subirse a la Desmosedici de Ducati, pero su sonrisa al final de la primera sesión oficial de la pretemporada de MotoGP 2026 fue el resumen perfecto de la jornada de pruebas en Malasia. Tras superar su enésima lesión y la séptima intervención quirúrgica en cinco años en su magullado brazo derecho que estuvo a punto de retirarle, el 93 firmó el mejor tiempo del día con un 1.57.01 que apenas araña la superficie del potencial de los nuevos prototipos de las fábricas. Su primera posición subraya, eso sí, que será de nuevo el rival a batir, como todo el mundo esperaba.

“Estoy mejor de lo que esperaba. Hace dos meses hubiera firmado llegar así al primer día de test”, comentaba el nueve veces campeón del mundo después de estrenar su nueva máquina en el circuito de Sepang. Márquez, que ultima su renovación con la casa italiana, acumuló 53 vueltas a lo largo del día y se sacudió el óxido de los músculos y articulaciones durante una sesión matinal en la que pidió espacio para probarse a sus ingenieros. Ya por la tarde, llegaron las pruebas de piezas, y a última hora su vuelta rápida inesperada que mandó un mensaje inequívoco a sus contrincantes: Se acabó la fiesta.

Aunque el piloto de Cervera no se exprimió al máximo encima de la moto, se quedó a tan solo 17 milésimas de la pole position de Pecco Bagnaia en el GP de Malasia del curso pasado. Por aquel entonces, él ya estaba en casa mimando su maltrecho brazo, que se lesionó de nuevo en el GP de Indonesia una semana después de haber completado su regreso a la cima tras un lustro de calvario físico y deportivo. Cuatro meses después de romperse un hueso y los ligamentos de la clavícula en dicha caída, vuelve estar arriba del todo en la clasificación. “Ha sido una sorpresa ser el más rápido, pero no es lo más importante”, señaló el español.

“Hoy he hecho tandas de dos o tres vueltas, no quería fundirme el primer día. El objetivo es llegar al 100% a la carrera de Buriram, y por eso intento cuidar mi físico. Sé que, si me encuentro bien, la velocidad está allí”, desarrolló el puntal de Ducati, que este invierno sufrió durante la recuperación y llegó a tener dudas sobre su enésima remontada. La Desmosedici de 2026 gustó a todos los pilotos con montura oficial, entre ellos su hermano y vigente subcampeón del mundo Álex Márquez —cuarto clasificado del día a cuatro décimas— y el tricampeón italiano Pecco Bagnaia —octavo a siete décimas—.

Marc Márquez charlando con su equipo. Icon Sportswire (Icon Sportswire via Getty Images)

Los rivales de la marca de Bolonia más inspirados fueron Maverick Viñales, tercero con la austríaca KTM, a algo menos de tres décimas, y Marco Bezzecchi, quinto con la italiana Aprilia, a cinco décimas. Justo detrás de este, las Honda de Luca Marini y Joan Mir también dieron señales positivas. En Yamaha, poco pudieron celebrar tras una dura caída de su líder Fabio Quartararo, que se rompió un dedo y se perderá las dos jornadas de pruebas que quedan en Malasia.

Las primeras pruebas de las motos de 2026 se alargarán hasta el jueves en el trazado malayo a las puertas de la presentación oficial del campeonato en Kuala Lumpur, capital del país, el sábado 7. El Mundial arrancará el próximo 1 de marzo con la disputa del GP de Tailandia, y ya en esa primera prueba el mayor de los Márquez tendrá a tiro un nuevo hito en su trayectoria: una victoria le daría su triunfo mundialista número 100 a los 33 años después de debutar con 15 en el certamen.