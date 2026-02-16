La sorprendente pedida de mano de la pareja de la patinadora española Olivia Smart en Milán tras los Juegos de Invierno

La patinadora española Olivia Smart, que compite en la categoría de danza sobre hielo y fue la abanderada de la delegación española en la ceremonia de inauguración, anunció su compromiso con el también patinador Jean-Luc Baker, retirado en 2024. La atleta compartió en redes el momento en el que su pareja le pidió matrimonio tras terminar su participación en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026.

La deportista nacida en Reino Unido y nacionalizada española recibió la propuesta de matrimonio el día de San Valentín, todavía en Milán, ciudad que está siendo la sede del patinaje sobre hielo en los Juegos de Invierno. Baker, su ahora prometido, es entrenador para otros patinadores. Entre sus pupilos estuvo la estadounidense Alysa Liu, quien es una de las candidatas para la medalla en categoría femenina individual.

Smart, de 28 años, nació en la localidad inglesa de Sheffield, y finalizó el pasado 11 de febrero en noveno lugar en danza sobre hielo junto a Tim Dieck, su pareja deportiva, después de un ejercicio libre en el que fueron los sextos mejores. La pareja española interpretó Dune II, con música de película, ejecutando “uno de los mejores ejercicios de la noche”, según el periodista Carlos Arribas. Eso sí, los errores del lunes en danza rítmica les condenaron a terminar a un puesto de ser finalistas.

Baker, aunque ya retirado, también tiene experiencia olímpica, en su caso representando a Estados Unidos en danza sobre hielo. Junto a Kaitlin Hawayek, terminó en undécima posición en Pekín 2022, unos Juegos en los que se enfrentó a su ahora prometida, que entonces fue octava con Adrián Díaz.

Dieck, nacido en Alemania y actual compañero de danza de Smart, también tiene a su pareja sentimental compitiendo en Milán-Cortina. En su caso, se trata de la patinadora de parejas mixtas italiana Sara Conti, que debuta este lunes junto a Niccolò Macii en el programa corto. Conti y él cenaron juntos en la Villa Olímpica para celebrar San Valentín.