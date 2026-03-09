La justicia ordena a la Comunidad de Madrid la creación del registro de objetores del aborto

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, da un discurso durante el acto institucional de la Comunidad de Madrid con motivo del Día Internacional de la Mujer, este viernes.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid acuerda la medida cautelar solicitada por el Ministerio de Sanidad ante la negativa del Gobierno de Ayuso

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha ordenado al Gobierno de la Comunidad de Madrid que inicie de inmediato los trámites para la creación del registro de objetores de conciencia y la implantación del mismo conforme al protocolo consensuado en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en respuesta a la solicitud de medida cautelar planteada por el Ministerio de Sanidad en el procedimiento que se sigue ante el máximo órgano de la justicia madrileña como consecuencia de la negativa del Gobierno regional a elaborar la lista de objetores de conciencia para las interrupciones voluntarias del embarazo.

La resolución judicial precisa expresamente que, aunque la medida cautelar no supone la creación inmediata del registro por parte de la Comunidad de Madrid, sí impone la obligación de iniciar los trámites administrativos necesarios para su elaboración y aprobación, en cumplimiento de la normativa vigente.

La batalla entre la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Sanidad por la ley del aborto llegó a los tribunales en enero, cuando el departamento de la ministra Mónica García registró un recurso contencioso-administrativo contra el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) por no crear este registro de profesionales sanitarios que se declaran objetores de conciencia para el aborto.

Ese registro es una herramienta obligada por la ley orgánica de 2023 y cuya puesta en marcha está articulada en un protocolo aprobado el 16 de diciembre de 2024 por el pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, con el voto favorable de todas las consejerías de Sanidad, incluida la madrileña. Las autonomías fueron creando esos listados y, en septiembre, el ministerio hizo un informe para vigilar su cumplimiento: cuatro comunidades no contaban con él.

Sanidad hizo un requerimiento oficial y Madrid fue la única que no solo no cumplió con la normativa, sino que Ayuso convirtió este trámite administrativo en una batalla ideológica. La presidenta de la Comunidad de Madrid aseguró que el registro es “una lista negra” que “nunca” crearía. En la Asamblea de Madrid llegó a decir: “¡Váyanse a otro lado a abortar!”, en un debate sobre este asunto.

[Noticia de última hora. Habrá actualización.]