Rutte: “España está haciendo lo que tiene que hacer”

El secretario general de la OTAN saluda que España haya cumplido el 2% de gasto en defensa en 2025, aunque insiste en que deberá invertir más en el futuro

La OTAN sigue convencida de que España tendrá que aumentar en el futuro su gasto en defensa más del 2,1% del PIB al que el país se dice dispuesto si quiere seguir cumpliendo con sus compromisos en el seno de la Alianza a largo plazo. Pero por ahora, y por mucho que Donald Trump acuse a Pedro Sánchez de querer “aprovecharse” de sus socios y que profiera amenazas arancelarias contra Madrid, desde la organización transatlántica el veredicto es contundente: “España está haciendo lo que tiene que hacer”, ha dicho este jueves el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en Bruselas.

“España está desplegada por toda la OTAN con fuerzas terrestres, en misiones, tiene una batería Patriot asegurando el espacio aéreo en Turquía… así que España está realmente haciendo lo que tiene que hacer”, ha resaltado el holandés en rueda de prensa para presentar el informe anual de la Alianza, en la que se confirma que todos los países, incluida España, cumplen ya con el 2% de su PIB en gasto en defensa. Y en el caso español, ha incidido Rutte, el salto no ha sido nada desdeñable.

“Permítanme comenzar elogiando a España, porque a principios del año pasado, el gasto en defensa español rondaba el 1,3 o 1,4%. Pero en abril recibí una llamada de Pedro Sánchez, diciendo: ‘Vamos a llegar al 2%’. Y lo hizo”, ha revelado Rutte al responder a una pregunta sobre el caso español.

“Esto representa miles de millones adicionales invertidos estructuralmente en defensa gastados por España”, una de las cuatro grandes economías de la Alianza, junto con Italia, Canadá y Bélgica, que llegaron al 2% a lo largo de 2025, ha recordado.

Según el último informe anual de la OTAN, los aliados europeos y Canadá aumentaron su gasto en defensa un 20% en 2025 respecto del año anterior hasta llegar a los casi 500.000 millones de euros, unos 81.000 millones más que en 2024. Y todos los países, incluida España, cumplieron el objetivo de gasto en defensa del 2% de su PIB fijado en 2014 y que para 2035 deberá haber aumentado al 5% —3,5% en gasto defensivo neto y el 1,5% restante en infraestructuras y otros gastos relacionados—, según se acordó en la reunión de La Haya del año pasado a instancias, y amenazas, del presidente estadounidense.

Solo España se desmarcó de ese compromiso, asegurando que puede cumplir sus objetivos con un gasto de alrededor del 2,1%. Una afirmación de la que dudan sus socios de la Alianza —y que ha provocado amenazas arancelarias de Trump—, pero que por el momento no ha sido desmentida, dado que en la última revisión, a comienzos de año, se constató que hasta ahora España cumple con los Objetivos de Capacidades Militares aprobados por los aliados.

A ello se ha referido también Rutte este jueves: “Creemos que España necesitará gastar el 3,5% para cumplir con sus objetivos de capacidades”, ha dicho. España cree que lo puede conseguir con el 2,1%. “El futuro dirá quién tiene razón. Creo que yo la tengo, pero veremos”, ha agregado, repitiendo el mismo mensaje sobre España que mantiene desde La Haya.

El mes pasado, también el embajador estadounidense ante la OTAN, Matthew Whitaker, calificó a España como un “aliado comprometido” pese a las amenazas de su presidente contra el país europeo. Pero de igual manera que ahora Rutte, se manifestó escéptico ante las afirmaciones españolas de que se pueden cumplir los objetivos que fije la Alianza por mucho menos del 3,5% calculado en Bruselas. “Si pueden hacerlo de forma más barata, fantástico. Nosotros no creemos que sea posible, pero si lo es, por favor, que nos enseñen a todos cómo, porque creemos que tenemos una idea bastante clara de cuánto cuestan la artillería, los tanques y los soldados”, ironizó.

España, Albania, Bélgica, Canadá y Portugal son los países a la cola de gasto de la OTAN, con 2% gastado en 2025, aunque la diferencia con países como Italia o República Checa (2,01%) o incluso Francia (2,05%) es mínima. España fue además el quinto país que más proporción dedicó el año pasado a capacidades, un 44,2% (el objetivo estaba fijado en el 20%), solo por detrás de Luxemburgo, Polonia, Hungría y Lituania.

Pese a sus palabras apaciguadoras sobre España, en el informe anual, Rutte es enfático: “Espero que en la próxima cumbre de la OTAN en Ankara, los aliados muestren que están en un camino claro y creíble hacia el 5%”, dice. Una meta que sigue pareciendo muy lejana para la mayor parte de los aliados: solo tres países llegan ya o incluso superan el 3,5% del PIB —Letonia (3,74%), Lituania (4%) y Polonia (4,3%)—, mientras que la gran mayoría, 24 países, están aún entre la franja del 2 y el 3% de gasto.