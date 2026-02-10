El embajador de EE UU ante la OTAN alaba el papel de España en la Alianza pese a las críticas de Trump: “Es un aliado comprometido”

Cambio de tono sustancial de Estados Unidos ante España por su negativa a aceptar el 5% del producto interior bruto (PIB) de gasto en defensa impuesto por Washington a sus aliados en la OTAN. Pese a que hace menos de dos semanas el presidente Donald Trump volvía a acusar al Gobierno español de querer “aprovecharse” de sus socios, el embajador estadounidense ante la Alianza Atlántica, Matthew Whitaker, ha asegurado este martes que España es un “aliado comprometido” que está haciendo “grandes progresos”, al menos a corto plazo.

“Veo a España como un aliado comprometido”, ha asegurado Whitaker en una conversación con periodistas en vísperas de la reunión de ministros de Defensa de la OTAN en Bruselas, este jueves.

Es la primera cita del año en el seno de la Alianza y, entre otros asuntos, se prevé hacer una revisión del compromiso de la cumbre de La Haya donde, en junio del año pasado, los aliados se comprometieron a aumentar a 5% del PIB su gasto en defensa para 2035. España, no obstante, logró que el secretario general, Mark Rutte, aceptara que el país dedique el porcentaje del PIB que considere necesario, que estima en torno al 2%, siempre que cumpla con los Objetivos de Capacidades Militares aprobados por los aliados. Esta cláusula obtenida por el presidente Pedro Sánchez le ha valido, desde entonces, la reprobación directa y reiterada de Trump, que llegó a amenazar a España con aranceles si no cumplía su parte.

La última vez que el presidente estadounidense recriminó a Madrid su negativa a plegarse a sus demandas fue en el Foro Económico de Davos, a finales de enero y en plena crisis por las amenazas anexionistas de Trump sobre Groenlandia. El republicano recurrió a una retórica similar a la ya adoptada en el pasado: “He conseguido un compromiso de prácticamente todos los aliados de la OTAN de subir el gasto en defensa al 5% del PIB. Todos menos España. No sé qué pasa con España. ¿Por qué no lo hacen? Quieren aprovecharse. Todos aumentan al 5% menos España. No sé por qué, tendremos que hablar con España”, dijo Trump en la ciudad suiza.

Desde la OTAN se ha reiterado constantemente que se duda de que España logre cumplir sus compromisos con la Alianza con el 2% de gasto, pero le han dejado espacio para intentarlo. Una comisión de técnicos de la Alianza visitó el país recientemente como parte de la revisión de gasto y cumplimiento de objetivos que realiza la OTAN de todos sus aliados. El equipo “vino hace unas dos semanas y lo estuvo revisando todo”, confirman fuentes de Defensa, informa Miguel González. Que por el momento no ha habido quejas lo ha confirmado ahora el embajador estadounidense.

“En la OTAN tenemos procesos habituales en los que el personal encargado de la planificación de la política de defensa se desplaza a las capitales, examina la situación en profundidad y comprueba en qué se gasta el dinero y, lo que es más importante, analiza la trayectoria y el plan a largo plazo”, ha recordado. “Realmente, a corto plazo, creo que España está haciendo grandes progresos”, ha agregado el representante norteamericano. Que a largo plazo siga siendo viable esta progresión de gasto, es algo que, no obstante, Whitaker sigue creyendo —como buena parte del resto de aliados— imposible.

“Obviamente, España firmó el compromiso de defensa en La Haya. Y creemos que las capacidades a las que se ha comprometido supondrán el 3,5% de gasto real en defensa, más otro 1, 5% en resiliencia e infraestructura”, ha recordado. “España no está de acuerdo, cree que puede hacerlo por menos. Así que, si pueden hacerlo de forma más barata, fantástico. Nosotros no creemos que sea posible, pero si lo es, por favor, que nos enseñen a todos cómo, porque creemos que tenemos una idea bastante clara de cuánto cuestan la artillería, los tanques y los soldados”, ha agregado. No obstante, ha insistido, “España es un aliado comprometido” y las conversaciones tanto en el seno de la OTAN como de forma bilateral se producen de manera regular.