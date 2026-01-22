Trump vuelve a criticar a España por no gastar el 5% del PIB en Defensa en un discurso en Davos

“Tendremos que hablar con España”, sostiene el presidente de EEUU al reiterar su insatisfacción por la negativa del Gobierno español a subscribir el objetivo de la OTAN

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a criticar a España por su decisión de no subscribir el acuerdo de la OTAN que marca como objetivo de gasto militar el 5% del PIB durante su intervención en Davos para presentar la Junta de la Paz, un organismo que impulsa como instrumento de resolución de conflictos. Trump recurrió a una retórica similar a la ya adoptada en el pasado. “He conseguido un compromiso de prácticamente todos los aliados de la OTAN a subir el gasto en defensa al 5% del PIB. Todos menos España. No sé qué pasa con España. ¿Por qué no lo hacen? Quieren aprovecharse. Todos aumentan al 5% menos España. No sé por qué, tendremos que hablar con España”, dijo Trump.

El Gobierno español ha rechazado suscribir el acuerdo que se firmó en la cumbre de los aliados de La Haya del año pasado alegando que su nivel de gasto, actualmente alrededor del 2%, es suficiente para cumplir con los objetivos marcados en los planes operativos de la OTAN. El Ejecutivo de Madrid considera que la cifra del 5% —que se divide en un 3,5 puro en defensa y otro 1,5% en inversiones relacionadas pero no militares— es un umbral innecesario que perjudicaría fuertemente la posibilidad de mantener servicios públicos o inversiones productivas.

A la vez, España subraya su condición de aliado fiable y proactivo, un proveedor de seguridad más que receptor, indicando su constante disposición a participar en misiones en el extranjero y subrayando su firme compromiso con la defensa de Ucrania. Un compromiso, este, muy claro en la narrativa política pero que, según los datos recopilados por el Instituto Kiel, se refleja en un nivel de apoyo material limitado.

La resistencia del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, a asumir ese compromiso ha provocado innumerables ataques verbales desde la Casa Blanca en boca de su principal inquilino. El pasado 22 de octubre, Trump manifestó que España no era “un compañero de equipo”, en una conferencia de prensa tras reunirse en Washington con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte: “Podéis solucionarlo fácilmente”, le dijo al político holandés.

El acto en el cual pronunció su renovada crítica a España fue un elocuente retrato de la nueva posición internacional de Estados Unidos. En la presentación de la Junta de Paz, solo el húngaro Viktor Orbán estuvo presente de entre todos los líderes de la UE. Entre quienes acompañaban a Trump figuraban el presidente argentino, Javier Milei, o mandatarios de países como Armenia y Azerbaiyán.