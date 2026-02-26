La dimisión en bloque de la Ejecutiva de Vox en Murcia fuerza la salida de José Ángel Antelo

El presidente de Vox en la Región de Murcia, José Ángel Antelo, el 23 de febrero en una imagen difundida por su partido.

La dirección de Vox en la Región de Murcia ha dimitido este jueves en bloque, dejando solo al hasta ahora presidente autonómico del partido, José Ángel Antelo, para forzar así su salida. Fuentes de la formación ultra han confirmado a EL PAÍS esta marcha en pleno del Comité Ejecutivo Provincial (CEP) “por un profundo desacuerdo con la gestión” del hasta ahora presidente, y será una gestora designada por la dirección nacional la que tomará ahora las riendas de la formación.

En concreto, han dejado sus cargos la diputada nacional Lourdes Méndez, que ocupaba la vicepresidencia de Vox Murcia; Carmen Menduiña, que era su secretaria; Antonio Martínez Nieto encargado de las Relaciones Institucionales; Antonio Martínez Sánchez, responsable Intermunicipal, y Aida Peñalver, al frente de Organización Territorial.

La dimisión de todos ellos, señalan las mismas fuentes, tiene el “objetivo expreso de permitir que la dirección nacional del partido tome las riendas y resuelva una grave crisis de cohesión interna que se ha agravado notablemente en los últimos tiempos”.

Desde la mañana de este jueves ya se venía barajando la idea de que Antelo, que lleva al frente de Vox Murcia desde 2020, fuera sustituido por otro miembro de la formación. El propio presidente provincial fue designado por la dirección nacional de Vox para presidir la gestora que sustituyó al anterior equipo, liderado por Pascual Salvador. Este continúa siendo diputado en la Asamblea Regional de Murcia y ya ha atravesado otra gran crisis del partido: fue el único de los cuatro diputados que tenía Vox en la Cámara autonómica en 2020 que no fue expulsado de la formación por desavenencias con la dirección nacional sobre las cuentas del grupo parlamentario, un asunto que acabó en los tribunales.

Con la dimisión en bloque del CEP, la dirección nacional convocará ahora una gestora para reorganizar la formación autonómica.