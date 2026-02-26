Guardiola y Vox se reúnen hoy para encarrilar al límite su investidura con la supervisión de Génova

El calendario apremia. La primera votación para investir a María Guardiola como presidenta de la Junta de Extremadura será el próximo miércoles 4 de marzo. El PP necesita los síes de Vox para que Guardiola sea reelegida. Este jueves, según ha adelantado el diario Hoy y confirman fuentes populares a EL PAÍS, se celebrará la cuarta reunión entre PP y Vox en Mérida para desatascar unas negociaciones que se antojan dificilísimas y complejas por la nula relación entre la propia Guardiola y Santiago Abascal.

Génova confirma que tanto Miguel Tellado como Marta Varela, jefa de gabinete de Alberto Núñez Feijóo, participarán en “todas” las reuniones, pero este jueves ambos se encuentran en Madrid porque son diputados y se celebra un Pleno en el que se votan varias medidas del Gobierno. “Todo sigue según lo previsto”, afirman fuentes de la cúpula del PP. Es decir, que todo apunta a que se conectarán de manera telemática.

La cita de este jueves llega tras unas últimas semanas de reproches en público entre ambas formaciones en Extremadura y el toque de atención de Génova a la dirigente extremeña de la semana pasada.

La dirección nacional del PP apercibió en público a su baronesa después de que esta concediera una entrevista en el digital Okdiario para reconducir puentes con los ultras en la que llegó a decir que el feminismo en el que ella cree “es el feminismo que defiende Vox”. “Sobra ruido y falta trabajo serio alrededor de una mesa”, replicó a Guardiola la vicesecretaria Carmen Fúnez en un mensaje que cayó como un jarro de agua fría en el PP extremeño.

El pasado domingo, Feijóo conversó con Abascal durante una hora para desencallar las negociaciones. Y horas después, la dirección nacional elaboró un documento interno para fijar unas bases orientativas que guíen las negociaciones con Vox.

En esa llamada, “larga, fructífera, esclarecedora” con el líder de Vox, según dijo Feijóo en Onda Cero el pasado lunes, “parece que se puede abrir un escenario en el que el pacto puede ser posible”. Abascal transmitió a Feijóo, además, la “postura nueva” de Vox, según el líder del PP, que consiste en que Vox “ha retirado formalmente el requisito de entrar” en el Gobierno de Extremadura.

Esto es, como adelantó EL PAÍS, cuatro consejerías, la vicepresidencia primera y el cumplimiento de su programa electoral al completo. Las carteras eran las siguientes: Economía, Agricultura, Interior e Industria.

Desde el 22 de diciembre hasta ahora se han celebrado tres reuniones entre ambas formaciones, donde por el PP acuden Guardiola y el secretario general de los populares en Extremadura, Abel Bautista. Y por Vox, el candidato, Óscar Fernández Calle, y la secretaria general adjunta de la formación ultra, Montserrat Lluis, que se desplaza desde Madrid. La novedad de este jueves es la supervisión de Génova, con el secretario general de los populares, Miguel Tellado, y la jefa de gabinete de Feijóo, Marta Varela.

La cita de este jueves viene precedida de un nuevo reproche del líder de Vox en Extremadura al secretario general de los populares extremeños, Abel Bautista. “Bautista”, escribió Fernández Calle en su perfil de X este jueves, “tildó a los de Abascal de matones de clase, mentirosos y de adolescentes políticos. Este es el marco de la negociación de quien los votos de Vox en Extremadura... (emoticono pensativo)”. El tuit, eso sí, ya ha sido borrado.

El calendario de la semana que viene

La primera votación de Guardiola será el miércoles 4 de marzo, donde necesita sí o sí los votos a favor de Vox. De lo contrario —una opción que contemplan en el PP extremeño como “la más probable”— la votación se repetiría 48 horas después y bastaría con mayoría simple. Es decir, una abstención de Vox propiciaría que Guardiola sea reelegida presidenta de nuevo. ¿Y si votan en contra? El reloj de la repetición de los comicios extremeños se pondrá en ese momento en marcha.

Se abre entonces un plazo de dos meses después de la primera votación en el pleno autonómico. Es decir, que la cuenta atrás para la repetición electoral se activaría el 4 de mayo, y a partir de aquí, 54 días. No obstante, entre el 4 de marzo y el 4 de mayo, la negociación entre PP y Vox seguiría abierta y se podrán celebrar los plenos de investidura que sean necesarios para intentar que Guardiola sea, de nuevo, reelegida presidenta de Extremadura.