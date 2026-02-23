El documento del PP para negociar con Vox exige a los de Abascal aprobar los Presupuestos de toda la legislatura

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, preside la reunión del comité de dirección del PP. DAVID MUDARRA-PP (DAVID MUDARRA-PP)

El PP ha elaborado un documento marco de negociación de pactos “único, vinculante y para toda España” para abordar las conversaciones con Vox en las comunidades autónomas. El texto, de diez puntos y al que ha tenido acceso EL PAÍS, incluye como premisa que los populares exigirán a los de Santiago Abascal que se comprometan a aprobar cuatro Presupuestos de sus Gobiernos autonómicos, es decir, los de toda la legislatura. “Los acuerdos deben asegurar la estabilidad institucional porque ningún Gobierno puede ser útil a la ciudadanía en la permanente incertidumbre. La buena voluntad debe concretarse tanto en el compromiso de aprobación de cuatro presupuestos como en el establecimiento de un método de seguimiento que garantice el cumplimiento del pacto”, dice el texto del PP.

El documento elaborado por Génova está pensado para fijar unas bases orientativas que guíen las negociaciones con Vox. Una vez la dirección nacional ha anunciado este lunes que da un golpe de mano y participará de forma directa en las conversaciones con los de Santiago Abascal para las investiduras de María Guardiola (Extremadura) y Jorge Azcón (Aragón), así como las que puedan venir después en Castilla y León y Andalucía, la cúpula ha definido un catálogo de principios para esos acuerdos. Se trata de un marco “vinculante”, incide el PP, y de aplicación en toda España, así que regirá por igual en todas las comunidades autónomas.

El preámbulo del texto subraya que los acuerdos deberán respetar “el reparto competencial”, después de que algunos Gobiernos, como el de Aragón, se quejaran de que Vox les exigía acordar medidas que no son competencia autonómica, como por ejemplo la limpieza de los cauces de los ríos. Cualquier pacto, añade el PP, debe basarse en el “principio de coherencia programática”, de forma que los populares podrán “ampliar las ofertas” con las que se presentaron a las elecciones, pero no “contradecirlas”. “El Partido Popular tiene identidad política propia”, remarca Génova, y por tanto “un acuerdo no implica acabar siendo lo mismo, ni pretenderlo”. El reparto de poder, subraya el PP, tanto en el ámbito legislativo como en el ejecutivo, “debe respetar la proporcionalidad que los ciudadanos establezcan en las urnas”.

El texto define una serie de ámbitos prioritarios de acuerdo con Vox, e incluye guiños a los de Abascal. Ninguno de los puntos es, a priori, contradictorio con los postulados de la extrema derecha, aunque el diablo estará en los detalles. Esos ámbitos preferentes para el acuerdo son la rebaja de impuestos y la reducción de la burocracia, la defensa de los agricultores y ganaderos, el rechazo a las políticas climáticas, la vivienda y la okupación ilegal, la política migratoria, la natalidad, la educación, el rechazo a la violencia, los jóvenes, la educación y la sanidad.

El PP hace gestos a Vox para facilitar los acuerdos, con el fin de desatascar unas negociaciones empantanadas en Extremadura. Los populares proclaman así su “rechazo a las políticas climáticas que destruyen empleo, encarecen la energía y expulsan a la industria”, después de que Vox haya exigido al PP la denuncia del pacto verde europeo, una reclamación que aceptó el president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, para ser investido. También hay terreno compartido con Vox en política migratoria. “La inmigración irregular ha alcanzado niveles intolerables y el Gobierno responde con regularizaciones masivas que transforman la irregularidad en un derecho”, dice el documento marco del PP, que aboga por exigir al Gobierno que “controle las fronteras, que ejecute las expulsiones y que cuente con las comunidades autónomas antes de imponer decisiones cuyas consecuencias no asume”. El texto del PP no dice nada sobre el principal punto de fricción con Vox en este ámbito de la política migratoria, la acogida de los menores extranjeros no acompañados, que motivó precisamente la ruptura de los Gobiernos autonómicos con el PP. El presidente de Aragón, Jorge Azcón, se comprometió en campaña a cumplir la ley en este aspecto, lo que implica acoger a los menores migrantes, pero Vox exigió en la negociación de Presupuestos fallida que el Gobierno de Azcón se negara a recibirlos.

