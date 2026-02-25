El error de los golpistas, según un documento intervenido a un militar después del 23-F: “Dejar al Borbón libre y tratar con él como si fuese un caballero”

El escrito fue hallado, según uno de los manuscritos desclasificados, en el domicilio del teniente coronel del Ejército José Crespo Cuspinera, condenado por la conspiración del 27 de octubre de 1982

Dentro de la maraña de documentos publicados este miércoles sobre el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 destacan dos manuscritos. En el primero se recoge el contenido de un “panfleto” titulado ¡¡¡Militares españoles!!!, posterior al golpe y en el que se subraya que uno de los principales errores de los golpistas fue “dejar al Borbón libre y tratar con él como si fuese un caballero”. Asimismo, insiste en que “el Rey seguirá adelante en su intento suicida de tener un gobierno con los socialistas, no pudiendo ser considerado ni como un símbolo a respetar”: “Es por tanto un OBJETIVO A BATIR Y ANULAR”, concluye. Este documento fue hallado, según indica el otro de los manuscritos publicados, en el domicilio del teniente coronel del Ejército José Crespo Cuspinera, uno de los militares detenidos por la conspiración golpista del 27 de octubre de 1982.

En el escrito se recogen instrucciones para actuar tras el intento fallido de Armada, Milans del Bosch, Tejero y compañía: “Hemos de seguir actuando para lograr hacernos con el control de los recursos jurídicos, constitucionales, culturales y sociales, de todos los resortes del poder que puedan impedir la rotura de la unidad de España....“. Así las cosas, concluyen, solo quedan dos alternativas: ”Reaccionar como soldados de España o plegarnos a la gradual demolición desde arriba, para hacer de las FAS unos ‘profesionales’ que sirvamos por una mísera soldada a una Corona que se tambalea y a unos políticos vendidos al extranjero”.

Fragmento de uno de los dos documents escritos a mano, donde se señalan algunos de los documentos intervenidos en el domicilio del Teniente Coronel Crespo Cuspinera.

El referido documento escrito a mano, que recoge partes del panfleto, pero que no lo reproduce literalmente, establece una guía de acción para futuros golpes con una serie de consideraciones prácticas. La primera, “reactivar con los camaradas de armas de plena confianza el análisis de la situación, el intercambio de la información y la PREPARACIóN PARA LA PRóXIMA OPORTUNIDAD”.

Crespo Cuspinera fue detenido junto a su hermano, el coronel Jesús Crespo Cuspinera, y al coronel de Artillería Luis Muñoz Guitérrez en octubre de 1982, apenas unos meses después del 23-F. El documento donde se recogen estas instrucciones fue obtenido, de acuerdo con las publicaciones de este jueves, en el registro de su domicilio, donde además (y siempre según los escritos desclasificados) se habrían obtenido los planes golpistas que ya se estaban fraguando antes del 23-F.

Título de la parte del documento que recoge instrucciones a los militares tras el 23-F.

En segundo lugar, ¡¡¡Militares españoles!!! insiste en medidas de seguridad, como “organizar centros de recepción de información (postal y telefónica), a cubierto de grabaciones y de los servicios de información”, así como efectuar los contactos desde cabinas telefónicas, uso de sobrenombres y utilización de contraseñas".

Una de las cuestiones más relevantes de la guía es la instrucción a los simpatizantes del golpe y potenciales apoyos de “adoptar actitudes de máxima discreción e incluso de simulación frente a desconocidos o compañeros trasladados o ascendidos”. Todo ello “mientras no se tenga información de los servicios de seguridad del MOVIMIENTO en sus unidades de origen”, lo que da a entender que, fuera de los servicios de información oficiales, los golpistas conservaban su propio sistema de inteligencia. Esta idea se refuerza con la recomendación de “prestar atención a los servicios de información oficial, que serán reforzados (camareros, mecanógrafos, ordenanzas)”. “En caso de duda, APARENTAR respeto a la Constitución, sistema partitocrático, el “borbón” etc", concluye.