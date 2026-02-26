Las historias detrás de los documentos desclasificados del 23-F
El Gobierno ha hecho públicos materiales procedentes de los ministerios de Defensa, Interior y Exteriores
45 años después del intento de golpe de Estado del 23 de febrero, el Gobierno ha dado luz verde a la publicación de más de 150 documentos hasta ahora secretos. Entre los archivos, procedentes de los ministerios de Defensa, Interior y Exteriores, hay informes, transcripciones de conversaciones telefónicas, comunicaciones militares, documentos manuscritos...
El Rey a Milans del Bosch: “Ni abdicaré ni abandonaré España”
Las conversaciones en las horas clave entre los golpistas y la Casa del Rey en un documento desclasificado elaborado por Inteligencia Militar
Tras los pasos del ‘hombre del maletín’
El servicio de inteligencia investigó si Sánchez-Valiente, con quien se contactó en Roma cuatro meses después de la asonada, huyó con documentación sensible
La implicación de seis agentes del servicio secreto
“Esta participación se concreta en las personas que planificaron un apoyo operativo que lo llevaron a efecto y que posteriormente trataron de encubrir su participación en el golpe”, explica el documento
La esposa de Tejero se refirió al militar como “tonto” o “desgraciao” decenas de veces
La mujer intentó contactar en numerosas ocasiones con su marido
El golpe se adelantó a otras dos operaciones militares en marcha
Los “conspiradores” reunidos por el Guardia Civil estaban “convencidos” de que bastaría con un “hecho terrorista de signo espectacular”
Guía para consultar los documentos
Personajes y momentos claves para entender las “unidades documentales” procedentes de archivos de Interior, Defensa y Exteriores
¿Cómo buscar en los documentos desclasificados del 23-F?
Un buscador y una IA para acercarse de forma más directa a las centenares de páginas publicadas
