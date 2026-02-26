Ir al contenido
España
El análisis y las historias detrás de los más de 150 documentos desclasificados

El análisis y las historias detrás de los 153 documentos desclasificados

Los papeles del 23-F

Las historias detrás de los documentos desclasificados del 23-F

El Gobierno ha hecho públicos materiales procedentes de los ministerios de Defensa, Interior y Exteriores

45 años después del intento de golpe de Estado del 23 de febrero, el Gobierno ha dado luz verde a la publicación de más de 150 documentos hasta ahora secretos. Entre los archivos, procedentes de los ministerios de Defensa, Interior y Exteriores, hay informes, transcripciones de conversaciones telefónicas, comunicaciones militares, documentos manuscritos...

El Rey a Milans del Bosch: “Ni abdicaré ni abandonaré España”

Las conversaciones en las horas clave entre los golpistas y la Casa del Rey en un documento desclasificado elaborado por Inteligencia Militar
Gil Sánchez-Valiente El hombre del maletín

Tras los pasos del ‘hombre del maletín’

El servicio de inteligencia investigó si Sánchez-Valiente, con quien se contactó en Roma cuatro meses después de la asonada, huyó con documentación sensible

La implicación de seis agentes del servicio secreto

“Esta participación se concreta en las personas que planificaron un apoyo operativo que lo llevaron a efecto y que posteriormente trataron de encubrir su participación en el golpe”, explica el documento

La esposa de Tejero se refirió al militar como “tonto” o “desgraciao” decenas de veces

La mujer intentó contactar en numerosas ocasiones con su marido

El golpe se adelantó a otras dos operaciones militares en marcha

Los “conspiradores” reunidos por el Guardia Civil estaban “convencidos” de que bastaría con un “hecho terrorista de signo espectacular”

El error de los golpistas, según un documento intervenido a un militar después del 23-F: “Dejar al Borbón libre”

Guía para consultar los documentos

Personajes y momentos claves para entender las “unidades documentales” procedentes de archivos de Interior, Defensa y Exteriores

¿Cómo buscar en los documentos desclasificados del 23-F?

Un buscador y una IA para acercarse de forma más directa a las centenares de páginas publicadas

