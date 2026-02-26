Las historias detrás de los documentos desclasificados del 23-F

El Gobierno ha hecho públicos materiales procedentes de los ministerios de Defensa, Interior y Exteriores

45 años después del intento de golpe de Estado del 23 de febrero, el Gobierno ha dado luz verde a la publicación de más de 150 documentos hasta ahora secretos. Entre los archivos, procedentes de los ministerios de Defensa, Interior y Exteriores, hay informes, transcripciones de conversaciones telefónicas, comunicaciones militares, documentos manuscritos...