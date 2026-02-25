Un informe del servicio secreto admite que seis de sus agentes estuvieron implicados en el 23-F

“De las investigaciones realizadas se ha podido comprobar que algunos miembros de esta Unidad participaron activamente en los hechos del 23 de febrero”, admite el informe interno del Cesid (Centro Superior de Información para la Defensa), antecesor de servicio secreto CNI, sobre la participación de miembros de la AOME (Agrupación Operativa de Misiones Especiales), que dirigía el comandante José Cortina, en los hechos del 23 de febrero de 1981.

“Esta participación se concreta en número de 6 personas que o bien conocían los hechos antes del 23 o que planificaron un apoyo operativo que lo llevaron a efecto y que posteriormente trataron de encubrir su participación activando una operación que justificara sus movimientos del día 23”, explica.

El documento cita a los capitanes Gómez Iglesiasy García Almenta, al sargento Miguel Sales y al cabo Monge Segura como los agentes que conocía los hechos antes de que ocurrieran, mientras que del comandante Cortina señala que “no está comprobado que lo supiera, pero hay indicios de que así fuera”. Respecto a su participación el día de autos, García Almenta “dispuso de los medios, emisores, receptores y vehículos” y los distribuyó al sargento Miguel Sales y a los cabos Rafael Monge y José Mayo “para el apoyo de la columna que se dirigió a las Cortes”. Además, Gómez Iglesias se mantuvo en contacto con Almenta y dirigió al cabo Monge en la marcha hacia el Congreso, mientras que el sargento Sales y el cabo Moya realizaron tareas de control en la zona de las Cortes. “No se conoce ninguna actividad directa del comandante Cortina en relación con los hechos del día 23”, insiste.

“Fracasado el golpe de Estado, en la unidad se dio orden de activar la Operación Mister, se corrigieron fechas, con lo que se justificaban los movimientos de personal de la Unidad”, agrega. De todos ellos, solo el capitán Gómez Iglesias fue condenado a seis años de cárcel por su implicación en el 23-F, mientras que el comandante Cortina fue juzgado y absuelto. El capitán García Almenta, el cabo Monge y el cabo José Moya causaron baja en el servicio secreto y otros cuatro guardias civiles en la AOME. “En el resto de la unidad se puede afirmar que no había más personas que en mayor o menor grado estuvieran implicadas. Contribuyó a esto que los agentes implicados estaban a las órdenes directas del capitán García Almenta”, alega. El informe, que no tiene fecha ni firma concluye dejando constancia de esta información: “Se conocen contactos del comandante Cortina con el Nuncio de Su Santidad y con el embajador de EE UU [en España] Mr. Todman en fechas previas al día 23, según manifestó el capitán Gómez Iglesias”.