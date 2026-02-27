Las obras de emergencia de la CHJ triplicarán la capacidad del barranco del Poyo en Chiva, afectada por la dana

Estado del barranco del Poyo a su paso por Chiva el 4 de marzo de 2025.

Los trabajos cuentan con un presupuesto cercano a los tres millones de euros y estarán acabados el próximo junio

Las obras de emergencia que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ejecuta en la cabecera del barranco del Poyo a su paso por el núcleo urbano de Chiva, uno de los municipios arrasados por la riada del 29-O, permitirán multiplicar por tres la capacidad actual de desagüe del cauce. Esto supone incrementar la seguridad del municipio ante futuras avenidas extraordinarias como la registrada el 29 de octubre de 2024, han afirmado desde el organismo público en un comunicado.

Los trabajos, que cuentan con un presupuesto cercano a los tres millones de euros, contemplan cinco actuaciones que se están desarrollando de manera simultánea y se prevé que la obra de emergencia quede finalizada en junio.

La CHJ trabaja al mismo tiempo en la redacción de un proyecto para el tramo final del barranco que permitirá aumentar la capacidad de desagüe a la salida de Chiva, ahora limitada por el puente viejo.

Estas intervenciones comenzaron a ejecutarse unas semanas más tarde que otras actuaciones acometidas tras el episodio del 29 de octubre, un desfase temporal que, según la entidad, no respondió a una menor urgencia, sino a la necesidad de disponer de información hidrológica e hidráulica precisa del episodio.

Ha destacado que para ello ha sido fundamental el análisis y la elaboración de modelos específicos por parte del CEDEX, que han permitido definir las actuaciones de protección más adecuadas en cada punto.

Con toda esta información, la CHJ ha proyectado intervenciones en varios tramos del barranco que permitirán triplicar su capacidad, pasando de los 150–200 m3/s originales a los 600 m3/s que tras la finalización de las obras podrá soportar el cauce.

Escollera en el barranco del Poyo. CHJ

Los trabajos de emergencia se han estructurado en cinco actuaciones diferenciadas, tres de las cuales se concentran en el sector de San Isidro.

La primera ha consistido en la demolición de un saliente rocoso conocido como el Molondroño, cuya presencia dificultaba el flujo normal del agua en episodios de gran avenida, y la segunda es una actuación que aprovecha la curva natural del cauce para configurar una “rápida hidráulica” en un tramo con una caída superior a los diez metros.

“Lo que se pretende es mantener la velocidad del agua y vehiculizarla, dirigirla por donde nosotros queremos, de una manera ordenada hasta el puente nuevo de Chiva”, ha detallado el director de la obra de emergencia, Vicente Botella.

La tercera actuación en el sector San Isidro, ya prácticamente finalizada, se centra en la protección de los edificios de las calles colindantes, y para ello se ha construido un muro de escollera de unos cinco metros de altura, cimentado y rematado con una coronación de hormigón que confiere unidad estructural al conjunto y garantiza su estabilidad frente a futuras avenidas.

Un muro de escollera y refuerzo en el puente nuevo

En la cabecera del cauce, a la altura de la calle Ramón y Cajal, los trabajos se han centrado en garantizar la estabilidad de los taludes y consolidar este tramo especialmente sensible, a través de la ejecución de un muro de escollera de más de 250 metros de longitud y aproximadamente cinco metros de altura.

La última de las actuaciones, ya finalizada, ha consistido en el refuerzo estructural del puente nuevo de la calle Antonio Machado, una intervención que ha permitido reparar los importantes daños ocasionados por la dana de 2024, tanto en las armaduras como en el hormigón de las pilas y el tablero.

De forma paralela a las actuaciones ya en ejecución, la CHJ continúa avanzando en la definición de un proyecto específico para el tramo final del barranco a su paso por Chiva, con el objetivo de aumentar la capacidad de desagüe a la salida del municipio, actualmente limitada por el puente viejo.

Aunque el diseño definitivo todavía está en fase de estudio, las actuaciones previstas se centrarán en generar una pendiente continua en el cauce inmediatamente aguas abajo del puente nuevo de Chiva, prolongándose hasta el tramo final del barranco.

La previsión es que la redacción del proyecto pueda licitarse a lo largo de 2026, con una inversión estimada de cinco millones de euros.