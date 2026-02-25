Todos los indicios de la jueza de Catarroja contra Mazón en la dana

La jueza de Catarroja (Valencia) que investiga la dana, Nuria Ruiz Tobarra, sitúa al expresidente de la Generalitat Carlos Mazón en el epicentro de una cadena de “groseras negligencias” en la gestión de la dana que dejó 230 muertos el 29 de octubre de 2024. Así lo sostiene la magistrada en la exposición razonada, adelantada por EL PAÍS, que este lunes presentó al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) para pedir la imputación del exdirigente popular. Estos son los principales argumentos de la instructora:

La comida de El Ventorro

Tras ser advertido a primera hora de la aciaga jornada del peligro del temporal, Mazón mantuvo su agenda institucional y su almuerzo de casi cuatro horas en el céntrico restaurante El Ventorro con la periodista Maribel Vilaplana. La comida se desarrolló mientras arreciaban algunos de los episodios más graves de la emergencia, como el desbordamiento del barranco del Poyo, génesis de la desgracia. La jueza defiende que el expresident, máxima autoridad del Ejecutivo valenciano, que es la administración con competencias en protección civil, mantuvo una actitud “pasiva” en la extensa sobremesa, incurrió en una “grosera negligencia”. Y su comportamiento causó “un resultado mortal de 230 fallecidos”. Reprocha además que Mazón permaneció impasible en el almuerzo, según confesó Vilaplana.

Convocatoria tardía del Cecopi

El Centro de Coordinación Operativo de Emergencias (Cecopi), el cerebro autonómico que coordinó la crisis, se puso en marcha —según la instructora— demasiado tarde. En concreto, a las 17.00 horas, después del desbordamiento del barranco del Poyo a la altura de municipios como Chiva (17.245 habitantes) o Cheste (9.022). La jueza enmarca este retraso en la “pasividad en la toma de decisiones” de Mazón. Sostiene que el Cecopi debió arrancar la víspera de la dana o, como muy tarde, a primera hora de la mañana de la tragedia, cuando la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) -que había avisado nueve días antes de la borrasca- decretó la alerta roja, la máxima en la escala.

Conocimiento del barranco del Poyo

Cuando Mazón cruzó la puerta de El Ventorro para comer con Vilaplana, según la instructora, el entonces president ya era consciente de la extrema situación en Utiel (11.633 habitantes) y Requena (20.982) y del riesgo del barranco del Poyo, cuya inundación desató la gran ola que por la tarde sepultaría municipios como Paiporta (28.136 habitantes) o Catarroja (30.604), donde la riada dejó 55 y 25 muertos, respectivamente. La magistrada recuerda la existencia de unas imágenes captadas por RTVE en las que se ve a Mazón en el Palau de la Generalitat a las 13.45 horas mientras es informado del riesgo “en el Poyo” durante una reunión con empresarios y sindicalistas.

Un ‘president’ ajeno a la catástrofe

Desde que puso rumbo a El Ventorro, a las 14.30 horas, hasta que desembarcó en el Cecopi de L’Eliana (Valencia), a las 20.28, Mazón mantuvo una actitud “ajena” a la desgracia, según la instructora. Antes de partir a la comida —recuerda la jueza— el president “minimizó” el temporal al predecir en una comparecencia por la mañana que la dana evolucionaría a la Serranía de Cuenca. También redujo el impacto de la gota fría al “fallecimiento de unas cabras”. Ruiz Tobarra tampoco concibe que Mazón justificara que no pudo contactar con su entonces consejera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, que es la principal investigada en la causa, porque el popular llevaba su móvil en la mochila. “¿Cómo se puede pretender coordinar o dar instrucciones cuando el instrumento para comunicarse no está a mano?”, critica la jueza.

La magistrada también se sorprende de que el entonces jefe del Consell no se interesara por la tarde sobre la evolución de la crisis. Y que hasta las 17.37 horas, cuando habló con su entonces consejera de Justicia, no llamara o diera instrucciones a la máxima responsable de la emergencia para preguntar por cuestiones clave, como la convocatoria del Cecopi. Entre los reproches, la jueza afea que el president reaccionara por WhatsApp con un “cojonudo” tras ser informado por Pradas de la gravedad del temporal a mediodía.

Envío tardío del Es-Alert

En el paquete de “negligencias” de Mazón, la jueza incluye también el Es-Alert, la alerta masiva a los teléfonos que el Cecopi remitió para informar a la población de la magnitud de la dana. Y que se envió demasiado tarde, a las 20.11 horas, cuando la mayoría de los desaparecidos ya habían muerto. La magistrada carga en este punto contra la principal investigada en la causa, la exconsejera Pradas. Tras escuchar a decenas de testigos, Ruiz Tobarra cree que la exdirigente mintió porque la instrucción ha revelado que conoció la existencia del Es-Alert en el Cecopi a las 17.20 horas y no a las 20.00, como defendió en una entrevista. La jueza también desmonta la tesis —defendida por los dos exaltos cargos de Mazón investigados— de que, cuando se envió la primera notificación a los teléfonos, se desconocía el riesgo en el barranco del Poyo. La magistrada recuerda que José Ramón Cuevas, que fue jefe de la Unidad de Análisis del Riesgo del Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat, reveló este dato en su declaración como testigo en el juzgado.