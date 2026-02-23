Un asesor de la Generalitat asegura que Mazón no habló de emergencia hasta las 19.45 del día de la dana

Imagen de una cámara de seguridad que capta al expresidente de la Generalitat Carlos Mazón en el Cecopi de L'Eliana (Valencia) el 29 de octubre de 2024.

Josep Lanuza declara ante la jueza que el expresidente estuvo 25 minutos en el Palau antes de ir al Cecopi. Su versión choca con el relato de los escoltas

El asesor que acompañó al expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón la noche de la dana del 29 de octubre de 2024 al Cecopi —el órgano autonómico que coordinó la riada— ha asegurado este lunes en el juzgado de Catarroja (Valencia) que el exdirigente no habló de emergencia hasta las 19.45 de ese día. También ha manifestado que Mazón permaneció en el Palau de la Generalitat 25 minutos antes de desplazarse al dispositivo que gestionó la crisis en L’Eliana (Valencia), lo que choca con las versión que dieron los escoltas del expresident en sede judicial. “Estuvimos en el despacho 20 ó 25 minutos, hablando. Él atendía las llamadas. No le escuché hablar de la emergencia”, ha explicado Josep Lanuza, según indican a EL PAÍS fuentes presentes en su comparecencia.

El asesor, que hoy trabaja para el PP de Valencia, ha precisado que escuchó por primera vez a Mazón referirse a la gota fría a las 19.45 tras mantener una llamada. Entonces, arreciaba lo peor de la dana. “Cuando cuelga, me cuenta que hay un problema con la presa de Forata. Había hablado con la entonces consejera de Justicia e Interior Salomé Pradas. Eran las 19.45. Creo recordar que Mazón recibe entonces una llamada. No me dijo nada más de la dana”, ha afirmado ante la instructora.

Lanuza, que se ha presentado en el juzgado como el asesor de comunicación de Mazón, ha relatado que, el día de la dana, habló con el expresident de una encuesta del CIS. Y que trató el tema durante sus sesiones de consultoría, que prestaba a partir de las 19.00 en el palau de la Generalitat. También ha recordado cómo fue la llegada de Mazón a la sede de su Gobierno. Ocurrió “a partir de las 19.30”. “Llegó sólo. Subo con él. Hablamos de los temas que teníamos previstos, pero me dice que no podremos despachar porque hay problemas”, ha rememorado.

El viaje a L’Eliana (Valencia) de la comitiva institucional fue aprovechado por el entonces jefe del Consell para ponerse al tanto de la emergencia. “Habló por teléfono con Pradas. Le oí decir que le dijo que estábamos de camino. Volvió a hablar con ella antes de llegar”, ha añadido.

Mazón preguntó durante el trayecto sobre cómo ir al complejo del Cecopi y comentó a su entorno el riesgo de la posible rotura de la presa de Forata, una infraestructura en Yátova (Valencia) cuyo desbordamiento pudo causar 4.000 víctimas.

Lanuza ha manifestado a la jueza que Mazón no se refirió, durante el trayecto al Cecopi, al envío del Es Alert, el aviso masivo a móviles que se remitió a las 20.11 horas, cuando la mayoría de los desaparecidos ya habían muerto.

El asesor ha comparecido en el juzgado como testigo. Lo hace una semana después de que el chófer y los escoltas de Mazón desmontaran ante la magistrada Nuria Ruiz Tobarra el relato que durante meses defendió el exdirigente. Un guion que sostenía que el popular siguió desde las 17.00 la evolución de la crisis en el Palau de la Generalitat. Los testimonios de sus colaboradores sostienen, sin embargo, que Mazón no desembarcó en la sede de su Gobierno hasta las 20.00. Y, desde allí, puso rumbo al Cecopi, donde llegó a las 20.28, cuando ya habían fallecido la mayoría de los 230 muertos, según la investigación.

Mazón pasó la tarde de la dana con la periodista Maribel Vilaplana mientras arreciaban episodios como el desbordamiento del barranco del Poyo, génesis de la catástrofe. Tras comer con ella en el céntrico restaurante El Ventorro de Valencia durante cuatro horas (15.00-18.45), el expresident acompañó a la informadora a recoger su coche a un aparcamiento en el corazón de la ciudad. Un episodio que coincide con los 37 minutos en los que Mazón estuvo incomunicado e ilocalizable.