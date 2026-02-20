El chófer de Mazón afirma ante la jueza que cuando sonó el Es-Alert seguían en el centro de Valencia

El chófer que acompañó al expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón el 29 de octubre de 2024, cuando la dana dejó 230 muertos en Valencia, ha reconocido este viernes ante la jueza que investiga la tragedia, Nuria Ruiz Tobarra, que cuando sonó la alerta masiva a móviles para informar a la población de la magnitud de la desgracia, a las 20.11 horas, el baron popular seguía en el centro de Valencia. “Tras recoger a Mazón en el Palau de la Generalitat, fuimos a por su jefa de prensa, que estaba en las Torres de Serrano, en el corazón de la ciudad. Suena el Es-Alert cuando ya la habíamos recogido”, ha confesado el conductor, que ha comparecido ante la magistrada como testigo, según indican a EL PAÍS fuentes presentes en su declaración.

El día de la gota fría, ha relatado, fue movilizado para dirigirse al Cecopi, el órgano autonómico que gestionó la crisis en L’Eliana (Valencia), a partir de las 19.00 horas. El entonces president no llegó al Palau de la Generalitat hasta las 20.00. Durante meses, Mazón mantuvo que, tras su comida de cuatro horas con la periodista Maribel Vilaplana en el restaurante El Ventorro, acudió a la sede de su Ejecutivo a las 17.00 y, desde allí, siguió la evolución del Cecopi. “Fuimos a repostar a las 19.00, aproximadamente. Salimos dos vehículos. Recibo una llamada de la secretaria [de la Generalitat]. Me preguntan dónde estaba y que vuelva, que hay que llevar al president a L’Eliana”, ha explicado.

Once minutos después de que el séquito del expresident partiera rumbo al órgano de crisis, el Cecopi tomaba la decisión más relevante de la jornada, el envío del Es-Alert, la alerta masiva a móviles que se envió cuando la mayoría de los desaparecidos ya habían muerto. La jueza sostiene que la notificación llegó tarde y mal y que, si se hubiera activado antes, se habrían salvado vidas.

El chófer ha recordado cómo fue la jornada de la dana. Ese día, recogió a Mazón a las 8.40 de la mañana en su casa. Después, se dirigieron a la Generalitat, donde el entonces president participó en tres actos. Durante la mañana, no hablaron de la emergencia. En estos trayectos, el testigo ha dicho desconocer las llamadas que hizo o recibió el president. “Estaba pendiente del tráfico”, ha indicado. “No estaba atento a las conversaciones”, ha añadido este empleado, cuya jornada acabó pasada la medianoche, cuando llevó al dirigente a su casa en el centro de Valencia.

El testigo ha autorizado a la jueza a cotejar su teléfono y acreditar así la hora exacta en la que recibió la llamada para acudir al Cecopi o recoger a Mazón en el Palau de la Generalitat.

El conductor del expresident ha comparecido en el juzgado como testigo —una condición que obliga a decir la verdad— diez días después de la declaración de los tres escoltas que acompañaron a Mazón el día de la riada. Y que también desmontaron el argumentario que el popular ha mantenido durante más de un año. Desvelaron que el político no desembarcó en la sede de su Ejecutivo hasta las 19.50 y no a las 17.00. Tras asistir a una comida de cuatro horas en El Ventorro, el mandatario acompañó a la periodista Maribel Vilaplana a un céntrico aparcamiento de Valencia a recoger su coche. Y después se dirigió a L’Eliana para incorporarse al dispositivo que gestionó la crisis. Llegó a las 20.28 horas, 17 minutos después del envío de la alerta y tras el desbordamiento del barranco del Poyo, génesis de la desgracia, al inundar municipios como Paiporta (28.136 habitantes) o Catarroja (30.604), donde la riada dejó 55 y 25 muertos, respectivamente.