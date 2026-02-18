Mazón renunció a su escolta en la dana 10 minutos antes de iniciar su comida con Vilaplana

El expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón renunció a su escolta el día de la dana –la inundación que dejó 230 muertos en Valencia el 29 de octubre de 2024- tan solo diez minutos antes de iniciar su comida en el restaurante El Ventorro con la periodista Maribel Vilaplana. Así lo acredita un documento incorporado a las pesquisas que instruye la jueza de Catarroja (Valencia) Nuria Ruiz Tobarra, y que recoge la llamada de un miembro del equipo de seguridad del entonces president a su superior para comunicarle la decisión del político de prescindir de sus servicios.

La comunicación del escolta a su jefe, un subinspector de la Policía Nacional, se registró a las 14.50 horas y duró poco más de un minuto y medio, según este escrito, que forma ya parte del sumario. Diez minutos después, comenzaba un almuerzo en el corazón de Valencia entre Mazón y Vilaplana en la célebre casa de comidas que se prolongaría casi cuatro horas (15.00-18.45). Y que se desarrolló mientras se registraban algunos de los episodios más graves de la catástrofe, como el desbordamiento del barranco del Poyo (16.50 horas), génesis de la desgracia, a la altura de municipios como Chiva (17.245 habitantes) o Cheste (9.022).

Antes de cruzar la puerta de El Ventorro –y renunciar a su seguridad- Mazón ya conocía la gravedad de la situación de Utiel (11.663 habitantes), tal y como revelan los mensajes que la entonces consejera de Justicia e Interior y principal investigada en la causa, Salomé Pradas, envió a José Manuel Cuenca, entonces mano derecha del barón popular. Pese al incesante flujo informativo –complementado con un dato clave, la alerta roja, la máxima en la escala, decretada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) antes de las ocho de la mañana- el entonces president mantuvo intacta su agenda institucional y no suspendió el controvertido almuerzo.

El documento incorporado al sumario con la llamada del policía fue solicitado por la magistrada de Catarroja el pasado 10 de febrero, un día después de la declaración como testigos –una condición que obliga a decir la verdad- de los tres escoltas que acompañaron a Mazón la aciaga jornada. Los policías desvelaron que el exdirigente prescindió de sus servicios para ir solo al almuerzo en El Ventorro con la periodista Vilaplana. “Después de los actos, salimos a la comida de Mazón. Del Palau al restaurante fuimos a pie. El presidente nos pidió que nos fuéramos”, señaló el agente, que reconoció que desconocía con quién comía el president y que no era la primera vez que pedía que le dejaran solo. Al pedir a sus colaboradores que se fueran, el popular se garantizó que nadie conocía con quién comía el día de la dana.

La comparecencia ante la jueza de los escoltas es clave para desgranar qué hizo Mazón la tarde de la desgracia. Al declarar que el expresident llegó al Palau de la Generalitat, sede de su Gobierno, a las 19.50 horas, los policías desmontaron el argumentario que el PP, la Generalitat y el propio Mazón habían sostenido con vehemencia durante meses. Un relato trufado de grietas que apuntaba que la tarde de la dana el político trabajó desde las 17.00 horas en su despacho oficial, donde supuestamente siguió la reunión que gestionó la crisis del Centro de Coordinación Operativo de Emergencias (Cecopi) en L’Eliana (Valencia). Se trata del dispositivo que envió la alerta masiva a móviles a las 20.11 horas, cuando la mayoría de los desaparecidos ya habían muerto. El entonces mandatario desembarcó en el Cecopi 17 minutos de la activación de esta notificación. Un aviso que se ha convertido en la piedra angular de la investigación de la jueza Ruiz Tobarra, que considera que si el Es Alert se hubiera enviado antes, se habrían salvado vidas.

El enigma de los movimientos de Mazón durante la mayor desgracia natural del siglo podría desvelarse en breve. Por el juzgado de Catarroja desfilarán próximamente el chófer del expresident y el asesor que le acompañó al Cecopi. La instructora Tobarra les ha citado como testigos. La magistrada tiene que contentarse con indagar en el entorno del popular. Al ser aforado por mantener su escaño en las Cortes Valencianas, solo el Tribunal Superior de Justicia de Valencia (Tsjcv) puede imputar a Mazón.