Víctor Font presenta su “revolución” con un tridente “de la casa” para sustituir a Deco en la dirección deportiva del Barcelona

Víctor Font, precandidato a la presidencia del FC Barcelona y líder de Nosaltres, presentó este miércoles lo que definió como una “revolución”: un tridente al frente de la dirección deportiva en lugar de una única figura formado por el analista Carles Planchart, el especialista en rendimiento Francesc Cos y el formador Albert Puig, en busca de “estabilidad” y “profesionalización” del club. “Tienen puntos en común: son catalanes y culés, conocen el club porque han trabajado en el Barça y también fuera de él, con la experiencia de haber estado junto a los mejores y de haber aprendido de técnicos como Pep Guardiola o Luis Enrique”, señaló Font en una presentación que pivotó alrededor del valor de La Masia.

En su esquema, entonces, no hay sitio para Deco. Font ya lo adelantó días atrás. Poco después, Hansi Flick reforzó al actual director deportivo: “Yo estoy muy contento con Deco. Tengo confianza. Buscamos los mismos jugadores y tenemos la misma filosofía. Nos deja trabajar. No había tenido nunca eso y lo valoro”. Con el entrenador alemán, Font aún no ha hablado. Lo hará el 16 de marzo si es presidente. “Antes de hablar de nombres y posiciones, hay que hablar con Flick, que es quien tiene que dirigir”, aseguró. Pero, aun así, confesó que su tridente ya ha trabajado en el mercado.

En esta estructura, que pretenden que sea “transversal”, daría servicio al primer equipo masculino, al femenino y al fútbol base. Cada uno de los miembros se encargaría de uno de los tres pilares: Planchart de la dirección técnica, Cos del área de rendimiento y Puig del fútbol base. “El fútbol ha evolucionado y nos tenemos que adaptar. Tiene que ser un modelo con el eje vertebral en La Masia. Pero no tiene que ser por necesidad, sino por convicción, no como ahora. Hay que confeccionar plantillas muy bien equilibradas, con los mejores jugadores internacionales para seguir ganando, no solo puntualmente”, aseguró Planchart, quien fue analista de los equipos de Guardiola durante 18 años, e hizo hincapié en la captación de talento precoz.

De La Masia se encargaría Puig, al frente del fútbol formativo del Barça entre 2010 y el 2014. Para ensalzar la cantera, su plan es invertir 50 millones anuales en esta estructura, que ahora calculan que estaría alrededor de los 30. “En el Barça la visión de futuro está en La Masia. Después de Brasil, la mejor cantera del mundo es Cataluña. Pero se tiene que apostar. Y nosotros somos los de la casa”, aseguró Puig.

Cos, director de rendimiento en el City Football Group y anteriormente del Barça tras 12 años como preparador físico del primer equipo, apuesta por recuperar la figura del responsable de rendimiento deportivo, que incluiría la creación de un departamento de I+D y una metodología basada en la “comunicación” y coordinación interna. Y también desveló una conversación previa con Font antes de que se convocaran las elecciones. “Ganaremos las próximas elecciones, y si no ganamos me encantaría que este proyecto llegara al Barça”, les dijo el precandidato a sus directores.

La presentación tuvo lugar pocas horas después de que el también precandidato Marc Ciria desplegara una lona con la imagen de Leo Messi en plena Barcelona, evocando a su regreso tras la traumática salida al inicio del mandato de Laporta. Font aseguró que también tiene sus planes con el argentino. “En el caso de Leo la voluntad es reconciliarnos como club y barcelonismo”, explicó Font, que aseguró que próximamente presentarían el plan que llevan trazando dos años para reencontrarse con Messi, que ha decidido quedarse al margen de las elecciones, pero su figura no deja de estar presente.