Zapatos para andar descalzo

Encontrar el zapato perfecto, que se adapte bien al pie y que permita caminar con comodidad, es un reto a cualquier edad. Pero, aún más, cuando los pequeños de la casa empiezan a andar. Una situación en la que se encontraron Lara Díaz y Julia Oliver cuando fundaron Muris, una empresa leridana que diseña y fabrica calzado, sobre todo infantil, con materiales sostenibles y con un diseño minimalista basado en la línea barefoot (de suela fina, flexible y ancho por la parte delantera para que los dedos se muevan libremente). “Nada de lo que había para niños en el mercado nos convencía, ni por comodidad ni por diseño”, comenta Díaz. Ese fue el punto de partida de la empresa, que nació en 2021 y que en 2023 inauguró la venta por internet. Bautizaron la marca inspirándose en una comunidad mexicana, llamada Raramuris, que se traduce como “los de los pies ligeros”.

Durante los dos años que tardaron en lanzar su primer par, y que subraya Díaz, no fue nada fácil, exploraron el mercado, buscaron a alguien que las acompañara en el camino y conociera el proceso. “Sabíamos lo que queríamos, pero es importante rodearte de gente que sepa”. Comprobaron que para los niños llevar este tipo de calzado era lo más recomendable, por su semejanza a ir descalzo. “Diseñar modelos más bonitos fue nuestra oportunidad”, asegura.

Con una producción anual de unos 100.000 pares, de los que 84.000 han sido para los pies de los más pequeños, su fabricación ha dado el salto de Portugal a Asia hace un año. “Tuvimos que cambiar por el incremento del volumen”. Con 28 empleados en 2024 su facturación alcanzó los 2,3 millones de euros, con unas previsiones de cierre en 2025 de 4,5 millones. La cifra la consiguen con una mayor presencia internacional y en más puntos de venta físicos a través de distribuidores, tanto en España como en el resto de Europa. Por el momento, no tienen planes de abrir tiendas propias. Tampoco han hecho nunca, ni manifiestan la intención, de hacer rondas de financiación.

Empezaron la venta en su canal online, del que obtienen el 60% de la facturación y en el que han crecido un 50% hasta ahora. Portugal, España, Alemania y Eslovenia son sus destinos claves. Un país este último al que llegaron a principios de 2024 y donde, según Díaz, no han parado de crecer. Aunque de forma anecdótica, los zapatos de Muris también se han vendido en lugares más remotos, como Hong Kong o Costa Rica.

A pie de calle están en 200 puntos de venta, la mitad en España, concentrados en Cataluña, Madrid, Galicia y Valencia. Del resto, de nuevo Portugal y Eslovenia son los destinos estrella de sus zapatos.

Competencia nacional

Sus planes para 2026 se centran en crecer en Francia, Bélgica o Países Bajos, porque, como comenta la cofundadora, la península Ibérica “ya está muy trabajada”. Proyectos que tendrán que lidiar con la creciente competencia a la que se enfrentan. “Hasta hace poco este tipo de zapato no era común. Ahora hay muchas marcas, incluso las de toda la vida, ofrecen la línea barefoot”, asegura Díaz.

En 2024 ampliaron la línea a calzado de mujer y el año pasado lo hicieron con los de hombre. Pero no solo. Además de sus dos temporadas (verano e invierno), lanzan novedades con modelos atemporales a lo largo de todo el año. Diseñan deportivas de colores variados, sandalias para el verano o modelos más técnicos. Una idea esta última a la que llegaron al ver cómo la venta exterior caía mucho cuando llegaba el frío. “No es lo mismo el invierno en Alemania que en España. Hay que adaptarse a las condiciones de cada país con productos más específicos”, concluye.