Los fuertes vientos obligan a suspender el tráfico ferroviario entre Cataluña y la Comunidad Valenciana
La interrupción estará en vigor entre las 11.00 y las 16.00 de este jueves debido a los avisos naranjas y amarillos emitidos por Aemet
El tráfico ferroviario entre Cataluña y la Comunidad Valenciana permanecerá cerrado entre las 11.00 y las 16.00 de este jueves debido al aviso por fuertes rachas de viento emitido por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Así lo ha comunicado Adif esta medianoche a través de una publicación en su perfil de X, en la que ha añadido que la afectación al servicio podrá variar en función de la evolución meteorológica.
El tráfico ferroviario entre Comunitat Valenciana y Catalunya estará interrumpido el jueves 19 de febrero entre las 11 y las 16 horas por el aviso por fuertes rachas de viento emitido por @AEMET_Esp. La afectación al servicio podrá variar en función de la evolución meteorológica.— INFOAdif (@InfoAdif) February 18, 2026
La Aemet ha activado este jueves avisos naranjas (peligro importante) y amarillos (peligro bajo) por vientos, fenómenos costeros y nevadas en Cataluña, mientras que en la Comunidad Valenciana se mantendrá el mismo nivel, aunque tan solo por vientos.
Este jueves, se esperan rachas de viento muy fuertes en varios puntos del norte, este y sureste peninsular, así como en las Islas Baleares, que podrían ser puntualmente huracanados, superando los 120 kilómetros por hora en algunas zonas del país.
