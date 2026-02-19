Ir al contenido
Cataluña
Transporte ferroviario

Los fuertes vientos obligan a suspender el tráfico ferroviario entre Cataluña y la Comunidad Valenciana

La interrupción estará en vigor entre las 11.00 y las 16.00 de este jueves debido a los avisos naranjas y amarillos emitidos por Aemet

Pasajeros en la estación Joaquín Sorolla de Valencia, en una imagen de archivo. Alejandro Martínez Velez (Europa Press/Getty Images)
EFE
Madrid -
El tráfico ferroviario entre Cataluña y la Comunidad Valenciana permanecerá cerrado entre las 11.00 y las 16.00 de este jueves debido al aviso por fuertes rachas de viento emitido por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Así lo ha comunicado Adif esta medianoche a través de una publicación en su perfil de X, en la que ha añadido que la afectación al servicio podrá variar en función de la evolución meteorológica.

La Aemet ha activado este jueves avisos naranjas (peligro importante) y amarillos (peligro bajo) por vientos, fenómenos costeros y nevadas en Cataluña, mientras que en la Comunidad Valenciana se mantendrá el mismo nivel, aunque tan solo por vientos.

Este jueves, se esperan rachas de viento muy fuertes en varios puntos del norte, este y sureste peninsular, así como en las Islas Baleares, que podrían ser puntualmente huracanados, superando los 120 kilómetros por hora en algunas zonas del país.

