Estados Unidos sanciona en Puerto Vallarta y Nayarit a una red de 17 empresas por fraude en tiempos compartidos vinculada al Cartel Jalisco

El Departamento del Tesoro señala al resort Kovay Gardens, a su propietario, Carlos Rivera Miramontes, y a un cabecilla de esta organización criminal, Audias Flores Silva, de engañar a ciudadanos estadounidenses por millones de dólares

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), ha anunciado este jueves sanciones contra el resort Kovay Gardens, así como a cinco ciudadanos y 17 empresas mexicanas relacionadas con una red de fraude de tiempos compartidos presuntamente vinculados al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El comunicado da a conocer que, según el Buró Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés), aproximadamente 6.000 víctimas estadounidenses han reportado pérdidas de casi 300 millones de dólares entre 2019 y 2023 a causa de esquemas de fraude de tiempo compartido en México.

Un tiempo compartido es un modelo de propiedad vacacional donde se adquiere el derecho de uso y goce de un alojamiento (hotel o condominio) durante un periodo específico al año, generalmente una semana, pagando un precio inicial y cuotas de mantenimiento anuales. De acuerdo con el comunicado emitido por el Gobierno estadounidense, todas las propiedades o bienes de las personas y empresas sancionadas, que se encuentren en Estados Unidos o en posesión de algún ciudadano de ese país, quedan embargadas y deben ser reportadas a la OFAC. Adicionalmente, en el documento se estipula que cualquier entidad, organismo o empresa que sea propiedad, de forma directa o indirecta, individual o colectivamente, en un 50% o más, de estos presuntos involucrados, también quedan congelados.

Según la OFAC, la red fraudulenta del CJNG en Kovay Gardens se ha materializado a través del fundador del complejo, Carlos Humberto Rivera Miramontes, quien “tiene un largo historial de colaboración voluntaria con narcotraficantes”. Inauguró su centro turístico hace más de 20 años y, según la acusación en su contra, colabora estrechamente con el empresario Michael Ibarra Díaz Jr., también afiliado a esa organización criminal, y quien fue señalado como facilitador de la venta de tiempo compartido a turistas estadounidenses y canadienses que posteriormente son defraudados.

Las empresas sancionadas por la OFAC son la Administradora y Comercializadora del Mar, S.A. de C.V., que provee diferentes servicios a Kovay Gardens, incluyendo el proceso de reserva de hoteles. El documento también señala a la red corporativa de Rivera Miramontes, compuesta por 13 empresas: Punto 54, S.A. de C.V. y High Land Park, S.A. de C.V., que afirman operar en el sector turístico. Colinas Proyectos Y Construcciones, S.A. de C.V., Ornitorrinco Inmobiliaria, S.A. de C.V. y VG Desarrollos De La Bahía, S.A. de C.V, que se desenvuelven en el rubro inmobiliario. Además, cuatro compañías en el sector de servicios financieros: Deep Blue Desarrollos, S. de R.L. de C.V., Deep Blue Servicios, S.A. de C.V., Estrategia PVR, S. de R.L. de C.V. y Reef Administración Avanzada, S. de R.L. de C.V. Esta diversa red corporativa también incluye a Asesoría y Servicios Importadores, S.A. de C.V., la sociedad Corporativo Controlador Explora, S.A. de C.V. y una empresa de combustible, Solugas Soluciones en Gasolineras, S.A. de C.V.

De manera complementaria, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, ha dado a conocer este jueves la incorporación en la lista de personas bloqueadas a siete sujetos adicionales: seis personas físicas y una persona moral, vinculadas al núcleo operativo, familiar y corporativo identificado durante la investigación.

Departamento del Tesoro

Según el comunicado de la OFAC, durante décadas, los carteles mexicanos han estado atacando a propietarios estadounidenses de tiempo compartido a través de centros de llamadas con base en el país, atendidos por teleoperadores que hablan inglés con fluidez. A partir de 2012, aproximadamente, el CJNG tomó el control de este tipo de estafas en Puerto Vallarta, Jalisco, y en Bahía de Banderas, localizada en la costa del océano Pacífico, entre los estados de Jalisco y Nayarit, donde se ubica el resort Kovay Gardens.

‘Modus operandi’ del fraude

La OFAC señala que, al controlar un complejo de tiempo compartido, el CJNG puede defraudar a sus propietarios de diversas maneras desde el momento en que firman un contrato y durante años. La acusación afirma que Kovay Gardens utiliza tácticas deshonestas, como llamadas automáticas, en las que utiliza prácticas de venta engañosas para seducirlos. “Kovay Gardens promete falsamente que sus propietarios de tiempo compartido pueden generar ingresos rentando las semanas no utilizadas. Además, participa en otras estafas, como el cobro sistemático de más a las tarjetas de crédito. Tras estos fraudes iniciales, este complejo turístico comparte su base de datos de clientes con centros de llamadas controlados por el CJNG, que cometen los fraudes de reventa, realquiler y revictimización de tiempo compartido.

La investigación de la OFAC, FBI y la Red de Control de Delitos Financieros del Tesoro (FinCEN, por sus siglas en inglés), da a conocer que los carteles obtienen información sobre propietarios estadounidenses de tiempo compartido en México a través de cómplices en los mismos complejos turísticos. Tras eso, integrantes del crimen organizado, a través de sus centros de atención telefónica, contactan a las víctimas por teléfono o correo electrónico y se hacen pasar por corredores, abogados o representantes de ventas de tiempo compartido con sede en EE UU, pertenecientes a la industria que ofrece este tipo de servicios.

El fraude consiste en el cobro de forma adelantada de comisiones, cuotas o impuestos adicionales para que los beneficiarios puedan adquirir o salir de este esquema, ya sea a través de la inversión, terminación del contrato, reventa o la opción de volver a alquilar un tiempo compartido antes de recibir el dinero que supuestamente se les adeuda. “Este dinero nunca llega, y se les exige constantemente que paguen montos adicionales para finalizar las transacciones. Generalmente, se les indica a las víctimas que envíen el dinero mediante transferencias bancarias internacionales a cuentas en bancos y casas de bolsa mexicanos”, detalla el documento.

En promedio, la FinCEN recibe aproximadamente 40 reportes de actividades sospechosas cada mes asociados con posible fraude de tiempo compartido, cada uno con un promedio entre 42.000 y 383.000 dólares.

CJNG, en control de Nayarit

La OFAC también señala a Audias Flores Silva, alias El jardinero y considerado un alto mando del CJNG, como el principal responsable de las operaciones de fraude de tiempo compartido en Nayarit, a quien la OFAC ya sancionó previamente en junio de 2025. Ha sido reconocido como un comandante regional de Nemesio Oseguera, alias El Mencho, de otros Estados como Zacatecas, Guerrero y Michoacán. Según el Departamento del Tesoro, este controla laboratorios clandestinos en estas entidades, utilizados para producir metanfetamina y otras drogas ilícitas que se trafican al país vecino del norte.

El documento detalla que los lugartenientes de Flores Silva que cobran los pagos de las salas de control en Nayarit, incluyendo aquellos vinculados a Kovay Gardens, son Óscar Enrique Jiménez Tapia, alias Tagayas, y José Luis Gutiérrez Ochoa, alias Tolín. Este último, explica la OFAC, tiene estrechos vínculos familiares con El Mencho, el máximo líder del CJNG. Los subordinados de Tagayas son Jonathan Faustino Ríos González, alias Johnny Hood, y José Eduardo Palacios Rodríguez, quienes operan las salas de control de fraude de tiempo compartido para la mencionada organización criminal.