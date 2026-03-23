Hallados con vida los siete electricistas desaparecidos en San Luis Potosí

La Fiscalía de ese Estado ha dado a conocer el hallazgo de los trabajadores, que permanecieron tres días sin que se sepa su paradero tras realizar un trabajo en el municipio de Matehuala

La desaparición de siete trabajadores vinculados al rubro de la electricidad ha tenido en vilo a San Luis Potosí. Sin embargo, la Fiscalía de ese Estado ha dado a conocer este lunes que el grupo de trabajadores ha sido hallado vivo. Estos permanecen en las dependencias del Ministerio Público, donde se realizaron las tareas de identificación correspondientes. De acuerdo con la información difundida por familiares, amigos y grupos de búsqueda, el sábado 21 de marzo por la mañana fue la última vez que los obreros se comunicaron con sus allegados antes de perder la comunicación. El grupo, originario de la ciudad de Cárdenas, se encontraba en el municipio de Matehuala por motivos laborales. La alerta se produjo cuando un tercero, que tiene vínculos de trabajo con el grupo, informó sobre su desaparición.

“El Gobierno Municipal de Matehuala informa a la ciudadanía que las personas que habían sido reportadas como desaparecidas ya fueron localizadas. [...] Las autoridades reconocen la coordinación entre instancias de seguridad y procuración de justicia que permitió su localización, y reitera su compromiso de seguir trabajando por la tranquilidad de las familias matehualenses”, detalla un comunicado del Gobierno municipal de Matehuala a través de una publicación en Facebook.

Las autoridades municipales y estatales no han dado a conocer aún cuáles fueron las circunstancias o motivos que ocasionaron que este grupo de trabajadores perdiera el contacto con sus familiares por tres días. Videos que se han difundido en redes sociales muestran a algunos de ellos durante el momento de reencuentro con sus allegados.

Ángel Daniel Pérez López, Miguel Ángel Pérez Olivo, Jaciel Zapata García, Omar Godoy Galván, Said Hernán Olvera, Celso López González y Macario Torres Castillo. COMISIÓN DE BÚSQUEDA

Ángel Pérez López, Miguel Ángel Pérez Olivo, Jaciel Zapata, Omar Godoy, Said Olvera, Celso López y Macario Torres, en un rango de edad entre 20 y 38 años —todos originarios del municipio de Cárdenas—, partieron el lunes 16 de marzo rumbo a Matehuala para realizar un trabajo en esa ciudad. Según han dado a conocer sus familiares, durante la semana, el grupo se reportó y mantuvo contacto con sus allegados hasta el sábado 21 de marzo, cuando perdieron comunicación con ellos.

Según han dado a conocer medios locales de San Luis Potosí, esta tercera persona, de la que no se ha revelado su identidad o qué tipo de vínculo tenía con los trabajadores, intentó sentar denuncia sobre la desaparición del grupo, pero personal de la Fiscalía de ese Estado se rehusó a tomar su declaración al ser este un procedimiento que tienen que realizar familiares directos, según dicta el protocolo. A las 9.00 de este lunes, la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos y la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de San Luis Potosí emitieron las fichas de búsqueda para los siete desaparecidos.

Por su trabajo de electricidad para el rubro de construcción, el grupo solía recorrer con regularidad la zona media de San Luis Potosí y el altiplano. Entre los municipios de Cárdenas y Matehuala existe una distancia de casi 300 kilómetros. Estos se transportaron en una camioneta con todo su equipo y maquinaria para realizar su labor.