Pinar de Chamartín se manifiesta contra una propuesta para quitarles la línea 1 de Metro de Madrid

Centenares de vecinos se han reunido este jueves en las inmediaciones del metro de Pinar de Chamartín al grito de “La 1 se queda” para expresar su rechazo a la propuesta de la Comunidad de Madrid de eliminar en esa estación la línea más antigua. El plan del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso para alargar la línea 1 del metro de la capital hasta el futuro desarrollo urbanístico de Madrid Nuevo Norte supondría redibujar el trazado final de esa línea en el norte. Se instalarían tres nuevas estaciones desde Chamartín (donde también llegará la 4) hasta las cocheras de Fuencarral y, lo más polémico, se dejarían fuera las estaciones de Bambú y Pinar de Chamartín, que se quedarían exclusivamente con la línea 4. Tras analizar las diferentes cuestiones funcionales, ambientales, territoriales y económicas, el estudio informativo destaca esta alternativa como la opción más favorable de cinco posibles para la ejecución de este proyecto. No obstante, durante el periodo de consulta pública se recogen los pertinentes informes que determinarán la viabilidad de la variante seleccionada.

Así, los vecinos que quisieran viajar al centro tendrían que coger la línea marrón, la 4, en cualquiera de las dos estaciones hasta Chamartín, y ahí hacer un transbordo a la línea 1, una conexión que “puede sumar 10 o 15 minutos” a un trayecto en el que los viajeros normalmente consumen media hora. Los vecinos se quejan de que el proyecto “hipoteca” la vida de los habitantes de la zona en favor de una urbanización “fantasma” en la que, todavía, no hay residentes.

El incremento del tiempo de trayecto es una de las quejas que más se repiten en las conversaciones. El presidente de la asociación vecinal de Pinar de Chamartín, Jesús Viacambre, denuncia que el hipotético plan supone una “gran pérdida de movilidad” para los residentes de Pinar de Chamartín y los barrios de Sanchinarro y Virgen del Cortijo. “De pronto nos quitan un servicio que ha tenido Pinar de Chamartín y todos los barrios limítrofes desde 2007, que nos conecta con el centro. Es un retroceso de nuestra calidad de vida brutal, no lo vamos a permitir”, condena.

Por el momento, la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras ha evitado avivar el conflicto y ha tratado de encauzar la situación. Una portavoz del Gobierno autonómico, presidido por Isabel Díaz Ayuso, señala que “la Comunidad de Madrid mantiene su compromiso de diálogo con los vecinos y de estudiar en detalle todas las propuestas antes de adoptar una decisión final”.

A pesar de esa promesa de diálogo por parte del Ejecutivo madrileño, la desconfianza de los vecinos es total. Tal es así que ya han comenzado a organizarse para reunir el máximo número de alegaciones antes de que expire el plazo, que transcurrirá entre el 11 de marzo y el 9 de abril. “Estamos difundiendo un QR para que la gente agrupe todas sus alegaciones. Todos los días encontramos más razones para rechazar el proyecto, estamos trabajando en un documento que ya superar las 80 páginas”, detalla Viacambre, que insiste en que el cierre de la línea 1 en Pinar de Chamartín y Bambú afectará a 180.000 o 200.000 personas, entre vecinos y viajeros. “Creo que la Comunidad de Madrid no ha calculado el perímetro urbano al que va a perjudicar este plan si sale adelante”, se despide.

El malestar de los residentes de Pinar de Chamartín, Sanchinarro y Virgen del Cortijo ha quedado patente en una concentración que ha logrado una gran afluencia de personas en la calle de Arturo Soria. La presidenta de la asociación de vecinos de Sanchinarro, Amalia Campos, lo tiene claro: “No queremos que nos quiten el acceso directo de la línea 1 y no queremos hacer un transbordo más. Queremos que venga la Administración, los vecinos estamos asustados, nos va a perjudicar en nuestra vida diaria”. Esta vecina, que vive en el barrio desde hace 20 años critica que la apuesta por eliminar estaciones de metro de una línea “es algo insólito”, y agrega que el objetivo debería ser “conectar a las personas”, no desconectarlas.

Respecto a la preocupación por la conexión directa con el centro, la misma portavoz de la Consejería de Transportes e Infraestructuras destaca que “el sistema de transporte público en Madrid funciona de manera integrada, con múltiples opciones de enlace que permiten mantener una conectividad eficaz”, al mismo tiempo que asegura que el rediseño de la red “busca precisamente mejorar esas conexiones en términos globales”.

La Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras prevé que el proyecto beneficiará a más de 175.000 ciudadanos a través de tres nuevas estaciones, con los nombres provisionales de Centro de Negocios, Fuencarral Sur y Fuencarral Norte. Cada una de las propuestas, sometidas a consulta pública durante un plazo de 20 días hábiles, incluye la descripción del trazado, las obras complementarias y el método constructivo para su realización.

Las cuatro primeras alternativas comparten una serie de similitudes como la creación de una línea independiente que conecte con la línea 10 y un recorrido en planta que sigue el eje de la calle de Agustín de Foxá, pero con diferencias tanto en la orientación como en la profundidad de su excavación.

La quinta, la más conflictiva, se plantea como una prolongación de la línea 1 hacia el norte, donde el tramo Pinar de Chamartín-Bambú-Chamartín de la actual Línea 1 pasaría a formar parte de la línea 4. En este sentido, el nuevo trazado partiría desde la intersección del paseo de la Castellana y la calle de Sinesio Delgado. En todos los casos, se incluye un ramal de enlace con las futuras cocheras, que ya se encuentran en fase de licitación para la redacción del proyecto, y que darán servicio a esta zona de la capital.

En cuanto a las técnicas constructivas, el túnel se ejecutará mediante “el método tradicional de Madrid”, que consiste en abrir primero una galería central para posteriormente avanzar hacia los laterales y la parte inferior. Para las conexiones con las líneas existentes se empleará el Método Alemán, en el que la excavación se inicia desde los muros laterales hacia el centro. Además, para las tres nuevas estaciones se prevén procedimientos que reducirán al máximo las posibles afecciones en superficie.