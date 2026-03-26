Ir al contenido
_
_
_
_
América
Las manifestaciones de estudiantes ante las medidas de gobierno de Kast, en imágenes
16 fotos
Jose Antonio Kast

Las manifestaciones de estudiantes ante las medidas del Gobierno de Kast, en imágenes

Decenas de jóvenes salieron a las calles de Santiago para protestar en contra del recorte a la gratuidad de la educación y el incremento de precios al combustible en Chile

El País
El País
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
_
_