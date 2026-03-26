Las manifestaciones de estudiantes ante las medidas del Gobierno de Kast, en imágenes

16 fotosJose Antonio KastLas manifestaciones de estudiantes ante las medidas del Gobierno de Kast, en imágenesDecenas de jóvenes salieron a las calles de Santiago para protestar en contra del recorte a la gratuidad de la educación y el incremento de precios al combustible en ChileEl País26 mar 2026 - 19:24CETCompartir en WhatsappCompartir en FacebookCompartir en TwitterCompartir en BlueskyCompartir en LinkedinCopiar enlaceIr a los comentariosAME7802. SANTIAGO (CHILE), 26/03/2026.- Manifestantes cargan pancartas en contra de las políticas planteadas por José Antonio Kast.Elvis González (EFE)Manifestantes e integrantes de la Policía de antidisturbios de Carabineros de Chile se enfrentan durante una manifestación este jueves.Elvis González (EFE)El Gobierno chileno blindó este jueves la capital con vallas en el centro, cierre de estaciones de metro, desvío del tráfico y un enorme despliegue policial.Elvis González (EFE)La Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios hizo una convocatoria a marchar desde el antiguo Congreso Nacional en contra de los recortes en educación.Elvis González (EFE)Manifestantes ayudan a una mujer durante la protesta este jueves, en Santiago.Elvis González (EFE)Integrantes de Carabineros arrestan a un manifestante en Santiago.Pablo Sanhueza (REUTERS)La marcha se llevó a cabo frente al ex Congreso de Chile. Elvis González (EFE)Los sondeos muestran un fuerte descenso en el apoyo al gobernante ultraconservador que ya se ve superado por los niveles de desaprobación a dos semanas de asumir el cargo. Pablo Sanhueza (REUTERS)Autoridades dispersan la manifestación de estudiantes en Santiago, este jueves. Pablo Sanhueza (REUTERS)Un manifestante sostiene un cartel con la imagen del presidente de Chile, José Antonio Kast, durante una protesta contra los recortes presupuestarios del Gobierno.Pablo Sanhueza (REUTERS)Estas protestas se dan en medio del plan de Kast para poner ciertos límites a la gratuidad universitaria.Pablo Sanhueza (REUTERS)Una manifestante con mascarilla se prepara para lanzar un objeto durante una protesta.Pablo Sanhueza (REUTERS)Cientos de estudiantes se manifestaron frente al antiguo Congreso, en el primer día del alza histórico de los precios del combustible.Elvis Gonzalez (EFE)La manifestación es organizada por la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, la Confederación de Estudiantes de Chile y la Red de Solidaridad Estudiantil.Pablo Sanhueza (REUTERS)Integrantes de diversas agrupaciones estudiantiles durante la protesta.Elvis Gonzalez (EFE)Un manifestante es detenido durante una protesta, en Santiago.Pablo Sanhueza (REUTERS)