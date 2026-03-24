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México
Secuestro electricistas

Detenido el secretario de Seguridad Pública de Matehuala por la desaparición de los siete electricistas

Los trabajadores de San Luis Potosí fueron localizados con vida este lunes tras varios días desaparecidos. El funcionario capturado Jorge Eduardo N, está señalado por el secuestro, posesión de drogas y vínculos con un grupo criminal

Jorge Eduardo N, en una imagen compartida en octubre de 2024.Gobierno de Matehuala
Andrés Rodríguez
Andrés Rodríguez
México -
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Las autoridades han detenido en San Luis Potosí a Jorge Eduardo N, director de Seguridad Pública de Matehuala por su presunto vínculo con un grupo criminal involucrado en la desaparición de siete electricistas, que fueron hallados con vida este lunes. El funcionario, según han dado a conocer diversos medios locales, fue aprehendido este martes y se le han incautado 52 bolsas de marihuana, tres bolsas de cristal, además de un vehículo de uso oficial de la marca Nissan. En un segundo operativo fue puesto en custodia Pablo N, exdirector de Comercio municipal y líder sindical del mismo municipio, a quien también se señala por su presunta vinculación en el secuestro de los trabajadores.

Tras haber desaparecido el 21 de marzo por la mañana, los trabajadores fueron hallados con vida este lunes. El grupo, originario de la ciudad de Cárdenas, se encontraba en el municipio de Matehuala por motivos laborales desde el 16 de marzo. La alerta se produjo cuando un tercero, que tiene vínculos de trabajo con los obreros, informó sobre su desaparición.

En el momento de la detención, a Pablo N, conocido como El lic o El marrrano, se le han asegurado 29 dosis de marihuana, así como una camioneta marca Chevrolet. En el mismo operativo, también han sido capturadas, al menos, cinco personas más. De acuerdo con información preliminar, a los imputados se les investiga por su probable participación en delitos como secuestro, extorsión y asociación delictuosa. Según medios locales de San Luis Potosí, El Lic habría exigido una suma cuantiosa de dinero a un contratista que requirió los servicios de los electricistas. Tras la negativa del empresario, Pablo N habría ordenado presuntamente el secuestro de los obreros para presionarlo a que pague la cuota que solicitaba.

[Noticia en desarrollo. Habrá más información en breve]

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