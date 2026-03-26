Paul McCartney anuncia nuevo disco: escuche su primera canción

El ‘exbeatle’ regresa a los 83 años con un trabajo de estudio en el que promete un viaje a sus orígenes con “una colección de recuerdos nunca antes compartidos”

Después de casi seis años, Paul McCartney, 83 años, estrenará un nuevo álbum, el decimoctavo en su carrera en solitario, según ha anunciado el artista en un comunicado publicado en su web oficial este jueves. Se lanzará el 29 de mayo y llevará por nombre The Boys of Dungeon Lane, una referencia a la ruta que va desde Liverpool hasta la costa de Speke, la zona donde el antiguo beatle pasó su infancia. También ha adelantado la primera canción del disco, Days We Left Behind (Los días que dejamos atrás), con un tono claramente melancólico y nostálgico y el protagonismo de una guitarra acústica y de un piano. La voz de McCartney suena orgullosamente envejecida cuando canta: “Mirando hacia atrás, blanco y negro, recuerdos de mi pasado, bares llenos de humo y guitarras baratas. / No compré nada hecho para durar. Nada permanece. Nada viene a mi mente. / Nadie puede borrar los días que dejamos atrás”. La bella melodía de Days We Left Behind solo puede salir de uno de los mejores compositores de la historia del pop.

El tema ya puede escucharse en las plataformas digitales. Su último lanzamiento en solitario fue McCartney III, en 2020, continuando la trilogía de McCartney y McCartney II.

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“Esta es en gran medida una canción de recuerdos para mí”, escribe McCartney en el comunicado. “El título del álbum proviene de una letra de este tema. Estaba pensando precisamente en eso, en los días que dejé atrás, y a menudo me pregunto si simplemente estoy escribiendo sobre el pasado, pero luego pienso: ¿cómo puedes escribir sobre otra cosa? Son, en esencia, muchos recuerdos de Liverpool. Incluye una parte sobre John [Lennon] y Forthlin Road, que es la calle en la que solía vivir. Dungeon Lane está cerca de allí”.

El disco entero, según el comunicado, es precisamente una revisión de los años formativos que moldearon su vida, “una colección de recuerdos nunca antes compartidos, junto con algunas canciones de amor de nueva inspiración”. En las letras del nuevo trabajo McCartney escribe sobre su infancia en el Liverpool de la posguerra, la resiliencia de sus padres y las primeras aventuras que compartió con George Harrison y John Lennon. La mayoría de los instrumentos en el disco están tocados por el propio músico, como ya ha realizado en otros álbumes en solitario, sobre todo al principio de su carrera.

El anuncio del disco coincide con el reciente estreno de Man on the Run, un documental dirigido por Morgan Neville que retrata cómo Paul siguió su carrera en los años posteriores a la separación de los Beatles. Además, McCartney será interpretado por Paul Mescal en la serie de películas biográficas del director Sam Mendes, The Beatles: A Four-Film Cinematic Event, cuyo estreno está previsto para 2028.

El álbum ha sido producido por Andrew Watt, estadounidense de 35 años, un experto en resucitar carreras de veteranos. Watt ha dado un impulso a las trayectorias de Ozzy Osbourne, Iggy Pop, The Rolling Stones o Pearl Jam, produciendo sus discos. El proyecto surgió cuando McCartney y Watt se reunieron hace cinco años para intercambiar ideas, y McCartney tocó un acorde que no reconoció. Ambos grabaron el álbum entre las fechas de la gira mundial de cinco años de McCartney, en estudios de Los Ángeles y Sussex.

Paul McCartney actúo en diciembre de 2024 en Madrid en el contexto de su última gira mundial. El concierto estuvo repleto de temas de los Beatles. Las críticas fueron excelentes. El otro beatle vivo, Ringo Starr, 85 años, también anunció, hace dos semana, nuevo trabajo. Se llama Long Long Road y se lanzará el 24 de abril.