El Gobierno contempla un impacto de hasta cuatro décimas en el crecimiento económico por la guerra en Irán

Economía mantiene el crecimiento oficial del PIB en el 2,2%, aunque lo actualizará próximamente y no descarta la revisión de hasta ocho décimas que prevé el Banco de España

El Gobierno calcula por ahora que la guerra abierta en Oriente Próximo podría restar hasta cuatro décimas al crecimiento económico de España durante este año e impulsar la inflación hasta el 3,1%, según los escenarios incluidos en el Informe de Progreso Anual aprobado este martes por el Consejo de Ministros y que el Ejecutivo remitirá a la Comisión Europea este jueves, dentro del plazo que permite Bruselas. Sin embargo, abre la puerta a un golpe mayor sobre el producto interior bruto (PIB), de hasta 0,8 puntos, en línea con la previsión que hizo el Banco de España en su escenario más catastrofista.

El documento gubernamental, que recoge el avance de los compromisos fiscales y económicos incluidos en el Plan Fiscal y Estructural de Medio Plazo, mantiene sin cambios de momento el cuadro macroeconómico, con una previsión de crecimiento del PIB del 2,2% para este ejercicio. Sin embargo, el Ejecutivo admite que el conflicto en Oriente Próximo introduce un elevadísimo grado de incertidumbre e inseguridad y ya trabaja con escenarios alternativos que cuantifican un impacto potencial sobre la actividad.

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el escenario principal que maneja el Gobierno para la actualización en ciernes ―y que se producirá en unas semanas― conlleva una rebaja de hasta cuatro décimas sobre el crecimiento. No obstante, ha advertido de que, dependiendo de cómo evolucione la guerra, la revisión podría moverse en una horquilla superior. Organismos oficiales como el propio Banco de España elevan ese impacto potencial hasta las ocho décimas si la guerra en Oriente Próximo se prolonga y mantiene los precios energéticos elevados durante muchos meses. Y en el Ejecutivo dan por válidos esos cálculos.

Por eso, dependiendo de la situación y del devenir del conflicto, “se podría hablar de una afectación de entre una décima y ocho décimas, y esas bandas pueden seguir ampliándose dado el escenario de incertidumbre”, ha añadido el vicepresidente. Este ha insistido en que las previsiones oficiales se mantienen inalteradas a la espera de una actualización que irá cogiendo forma a medida que se conozca cómo responden a la situación los principales indicadores.

Dado el actual grado de incertidumbre, los principales analistas no están realizando previsiones cerradas, sino escenarios cambiantes en función de la evolución de la guerra, ha resumido Cuerpo. Es el motivo por el que el Gobierno, al menos por ahora, prefiere no tocar el cuadro macro: “El escenario dificulta realizar previsiones y asignar probabilidades específicas a la situación que vamos a tener en los próximos meses”.

El Ejecutivo, no obstante, sí incorpora en sus estimaciones una abultada revisión al alza del deflactor del PIB (un indicador similar a la inflación) debido al impacto energético derivado del conflicto, desde el 2,1% hasta el 3,1%. Es un ajuste al alza obligado, que viene de la incorporación de los últimos datos disponibles.

Reglas fiscales

Pese a la incertidumbre macroeconómica, Cuerpo ha recalcado que el informe que se enviará a Bruselas este jueves constata que “España sigue cumpliendo con el marco europeo” y que cerró el año 2025 habiendo acatado los compromisos fiscales cerrados con Bruselas. Según los cálculos del Gobierno, el crecimiento observado del gasto en 2025 se quedó en el 4,5%, exactamente el límite máximo fijado con el Ejecutivo comunitario. Es algo que se ha conseguido, según ha confirmado Cuerpo, gracias a que España ha solicitado a la Comisión la cláusula de escape en gasto en defensa, por la que no se computa una parte del aumento del desembolso militar.

En consecuencia, el gasto acumulado entre 2024 y 2025 se quedó en el 8,8%, por debajo del tope del 10,8% pactado con Bruselas. “Seguimos cumpliendo con nuestros compromisos con Europa, consolidando nuestras finanzas públicas, reduciendo nuestro déficit y deuda y cumpliendo la regla de gasto”, ha apuntado el vicepresidente.

Desde el punto de vista de las finanzas públicas, Cuerpo señaló que el déficit público del país se ha rebajado desde el pico del 10,3% del PIB que alcanzó en 2020 hasta el 2,1% a cierre de 2025, una vez eliminados los costes derivados de la dana, los conocidos con el anglicismo de one-offs. El objetivo para 2026 es seguir bajando la ratio y situarse en el 1,6%. La deuda pública, por su parte, se situaría levemente por debajo del 100% del PIB. Todas estas cifras, no obstante, están sujetas a posibles revisiones que, de nuevo, dependerán de la evolución del conflicto.