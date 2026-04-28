La ZBE de Barcelona no permitirá circular en 2028 a los coches con etiqueta amarilla

El Área Metropolitana de Barcelona (AMB), pionera en la implantación de la Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), que afectan a ciudades enteras como Barcelona y las de su entorno, propone en su plan de movilidad apretar las tuercas a las medias contra la contaminación en la capital catalana y su entorno y vetar a coches y motos con etiqueta amarilla en 2028. El resto de vehículos entrarían en la prohibición progresivamente hasta 2030. La propuesta, aprobada este martes en el consejo metropolitano (con la abstención del PP, el voto en contra de Vox y el sí del resto de partidos), llega cuando el debate climático ha desaparecido prácticamente de la agenda pública y a un año de las elecciones municipales. Justo con una medida que tienen que implantar los alcaldes y que genera un gran rechazo por parte de los conductores afectados.

Aunque la ley española del Cambio Climático y el decreto catalán sobre la Calidad del Aire obligan a tomar esta medida a las ciudades de más de 50.000 habitantes, es poco probable que gobierno municipales hagan bandera del veto a las etiquetas amarillas antes de las elecciones de mayo de 2027. Formalmente, la implantación requiere que los Ayuntamientos modifiquen sus ordenanzas de la ZBE. De hecho, las nuevas Zonas de Bajas Emisiones que están entrando en vigor en Cataluña lo hacen a medio gas o sin multar a los infractores, y muchas solo afectan a los vehículos de fuera de la ciudad. Los coches con etiqueta amarilla tienen más de 20 años: tanto si son de gasolina (matriculados a partir de enero de 2001) como diésel (matriculados a partir de enero de 2006).

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El Plan de Movilidad Metropolitana Urbana 2025-2030 ha sido aprobado inicialmente y da continuidad al anterior, que el organismo que agrupa a Barcelona y los 35 municipios de su entorno señala que es “referente en políticas de movilidad en España”. Más allá de la ZBE, los redactores del plan entienden que los principales retos son la accesibilidad a los servicios de movilidad, el transporte público de calidad, la calidad del aire o la seguridad viaria. Entre los objetivos del plan figura reducir la siniestralidad (los heridos graves o fallecidos en accidente a mitad), el uso del vehículo privado un 10%, las emisiones o el ruido, fomentar modos activos de desplazarse como el transporte público, la bici o caminar, reducir la congestión de los autobuses y mejorar su movilidad comercial (un 10%), la accesibilidad de la red o una mirada más de género.

El plan también plantea extender el AMBici, la red metropolitana de bicicletas públicas, extendiéndola por el Vallès, Baix Llobregat Nord o Montgat y con estaciones de intercambio con el Bicing de Barcelona. Fuentes del AMB aseguran que tres años después de su implantación “ha sido un éxito”, con 25.000 usuarios, 2.500 bicis y 8.000 usos diarios y un crecimiento constante que invita a trabajar con el Bicing para facilitar el uso de los dos sistemas. El director de Transporte, Movilidad y Sostenibilidad del AMB, Joan Maria Bigas, ha destacado “el realismo del plan, no es un papel de los que se quedan en un cajón: se valora su impacto, grado de cumplimiento, objetivos y seguimiento”. “Estamos arriesgando”, ha insistido.

“Acompañar a los Ayuntamientos con las ZBE”

La conocida como ZBE Rondes comprende las ciudades de Barcelona, L’Hospitalet, Esplugues de Llobregat, Santa Coloma y Sant Adrià. Solo la de Barcelona es la mayor de España, con casi 100 kilómetros cuadrados. Actualmente, el veto a coches contaminantes afecta a los que no tienen etiqueta ambiental de la DGT, que se han reducido drásticamente desde que se implantó el 1 de enero de 2020. Funciona de lunes a viernes de 7 horas a 19 horas, tiene excepciones para familias vulnerables o vehículos especiales y además se puede circular con coches sin etiquetas hasta 20 veces al año, pidiendo un permiso. Fue una puesta en marcha accidentada, porque en marzo se declaró la pandemia de coronavirus, lo que retrasó la entrada en vigor, que se hizo por fases: primero los coches y motos, y al final, los vehículos más pesados. Tal fue el retraso, que en 2020 el AMB ya contemplaba prohibir las etiquetas amarillas en 2022.

Detalle de un vehículo con etiqueta B amarilla de la DGT en Barcelona. Albert Garcia

En su Plan de Movilidad Metropolitana Urbana 2025-2030, el AMB se propone “acompañar a los Ayuntamientos en el despliegue” del endurecimiento de la ZBE y recuerda que el organismo “no obliga: propone y ayuda”, explican fuentes del organismo que agrupa a Barcelona y los 35 municipios que la rodean. El Área Metropolitana es también quien gestiona cuestiones como los permisos puntuales (que deben pedir también los vehículos que entran desde otras zonas, sean de proximidad o extranjeros). Las mismas fuentes ven el calendario “como un escenario oportuno y transitable” y recuerdan que las ventas de vehículos diésel, los que resultarán más afectados, han caído, mientras han subido los de vehículos eléctricos.