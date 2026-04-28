Muere a los 98 años Edith Eger, superviviente del Holocausto y autora de ‘La bailarina de Auschwitz’

Edith Eger, autora del exitoso libro testimonial La bailarina de Auschwitz —escrito cuando ya era nonagenaria— falleció el 27 de abril de 2026, a los 98 años, según informa la editorial Planeta, que publicó el texto en 2018 en España, logrando más de 500.000 ejemplares vendidos en castellano.

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Eger fue una superviviente del Holocausto, psicóloga y referente internacional en el tratamiento del trauma. Su obra más conocida era una historia de resistencia, esperanza y sanación. En ella se narra la experiencia vital de la autora, deportada con tan solo 16 años al campo de concentración de Auschwitz, donde sobrevivió enfrentándose al horror sin perder su capacidad de amar, imaginar y resistir.

Era una joven gimnasta y bailarina judía húngara que soñaba con llegar a los Juegos Olímpicos. Su destino se tuerce en 1943 cuando es deportada con su familia a Auschwitz. Sus padres mueren en las cámaras de gas, pero ella sobrevive bailando ballet con su hermana frente al célebre médico nazi Josef Menguele, conocido como El ángel de la muerte.

Décadas más tarde, después de huir por Checoslovaquia y luego migrar a Estados Unidos en 1949, ya convertida en psicóloga, Eger reflexionó sobre las secuelas del trauma y la importancia de la libertad interior, ofreciendo un mensaje de superación que trasciende generaciones. Fue discípula del neurólogo y psiquiatra Viktor Frankl, superviviente de cuatro campos de concentración, y autor de El hombre en busca de sentido.

En abril de 2025 se publicó una adaptación para el público juvenil (o young adult) que acercaba su testimonio a las nuevas generaciones. El éxito de La bailarina de Auschwitz, con más de un millón de lectores en todo el mundo, confirma “el impacto duradero de una historia que no solo preserva la memoria histórica, sino que también invita a la reflexión sobre la resiliencia, la empatía y la capacidad humana de sobreponerse a la adversidad”, en palabras de la editorial. Antes que una víctima, prefería que la tratasen como a una superviviente.