Un estudiante de bachillerato mata a tiros a dos profesoras en Michoacán y se exhibe en las redes sociales

La Fiscalía de Michoacán (occidente de México) detuvo este martes a un adolescente de 15 años por matar a tiros a dos de sus profesoras en un bachillerato privado. El suceso ocurrió en el municipio costero de Lázaro Cárdenas. De acuerdo con medios locales, el presunto asesino, hijastro de un agente de la Secretaría de Marina (Semar), atacó a las maestras con un rifle semiautomático AR-15 después de que no le permitieron entrar por llegar tarde.

En un breve mensaje en redes sociales, la Secretaría de Seguridad del Estado aseguró que los agentes encontraron a las profesoras sin vida, y con heridas de bala, dentro del colegio. También añadió que la policía halló un cargador junto con el arma. Distintos medios han publicado imágenes de la detención. En los videos se puede ver al presunto asesino: un niño delgado, de cabello voluminoso y vestido con una camiseta negra de manga larga con detalles en blanco.

00:46 Un adolescente dispara en un bachillerato en Michoacán Captura de las redes del adolescente. Foto: RR SS

En un reel publicado hace 10 horas en Instagram, se aprecia a un adolescente con el mismo aspecto físico y la misma ropa con un rifle semiautomático frente al espejo de una habitación. En otras historias compartidas por el mismo perfil, y revisadas por EL PAÍS, hay contenido que se identifica con el movimiento incel (acrónimo en inglés que significa célibes involuntarios). Se trata de una comunidad digital extremista con discursos antifeministas y misóginos.

Hace poco más de cuatro meses, los medios mexicanos informaron sobre un estudiante de una secundaria muy cercana al bachillerato en el que ocurrieron los hechos de este martes que amenazó con matar a sus profesoras. En una grabación publicada en redes sociales, el alumno convocó a sus compañeros a “ponerse de acuerdo” para ejecutar a las maestras.

“Vamos a matar a la maestra de historia y a la maestra de contabilidad, y a todos los maestros y a todas las escuelas”, dijo el adolescente en el video, difundido por el medio Imagen TV. En aquel momento, la Fiscalía de Michoacán aclaró a la televisora que se encontraba investigando “la posible existencia de algún delito”. Por el momento, las autoridades no han vinculado los dos sucesos.

El asesinato de las dos profesoras en Michoacán se suma a otros casos de violencia en los colegios mexicanos en años recientes. A finales de 2025, un alumno de 19 años del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur, en Ciudad de México, mató con un cuchillo a otro estudiante e hirió a un trabajador del centro que intentó detenerlo. El agresor también se identificaba con la comunidad incel.

En 2020, un alumno de 11 años mató a tiros a su profesora en una escuela de Torreón, en el norteño Estado de Coahuila, antes de quitarse la vida. Tres años antes, Monterrey, también en el norte de México, fue el escenario del terror: un adolescente de 15 años disparó con un arma corta contra sus compañeros y una profesora, quien fue declarada muerta meses después. Una vez terminado el tiroteo, el niño colocó la pistola sobre su barbilla y apretó el gatillo. Murió horas después en el hospital.