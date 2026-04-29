La familia de Azcapotzalco fue asesinada por el exnovio de una de las víctimas y sus cómplices

El sospechoso había retomado el contacto con la hija mayor para perpetrar el crimen y formaba parte con los otros tres detenidos de una célula dedicada al robo, despojo de predios y narcomenudeo

El brutal crimen que ha sacudido a Ciudad de México ya tiene a sus primeros detenidos. Los sospechosos de asesinar a una familia integrada por una pareja y sus dos hijas menores de edad en la colonia Nueva Santa María han sido capturados en Azcapotzalco, en la misma demarcación donde se perpetró el homicidio. Los presuntos implicados —tres hombres y una mujer— fueron identificados y localizados por la policía y, al arrestarlos, llevaban consigo camionetas, joyas y ropa que habían robado a sus víctimas, según han informado las autoridades este miércoles.

Las primeras investigaciones del crimen apuntan a que uno de los detenidos, Emiliano Villaseñor Barrera, de 20 años, tenía una relación sentimental previa con una de las víctimas menor de edad, la hija mayor de la familia. Los padres no estaban de acuerdo con el vínculo entre ambos y habían roto el noviazgo, pero recientemente se pusieron nuevamente en contacto. La intención, según fuentes cercanas a la investigación, era retomar la cercanía que les permitiera el acceso al domicilio, donde entraron con intención de robar o de forzar el despojo de la propiedad. Los detenidos forman parte de una célula delictiva dedicada al robo, despojo de predios y narcomenudeo que opera en el Estado de México y en la frontera con la capital.

Los otros tres detenidos son María de Jesús Villaseñor Barrera de 24 años, José Maria Villaseñor Barrera de 21 años y Francisco Javier Azuara Santos de 36 años. Fueron interceptados cuando viajaban en una de las camionetas que le robaron a la familia, con placas de Morelos. Emiliano Villaseñor Barrera, el presunto novio de la hija mayor y señalado como autor material del homicidio, iba en la segunda camioneta robada que dejó en el estacionamiento del hotel en el que se ocultó en la avenida Jorge Jiménez Cantú, en la colonia Lomas del Valle Escondido, Atizapán de Zaragoza. Cuando los agentes la localizaron e iniciaron un operativo de despliegue, el hombre se vio acorralado y abrió fuego. Los policías municipales y de la SSC respondieron e hirieron de bala al detenido, quien fue trasladado a un hospital.

En el interior de los vehículos robados había ropa, zapatos, tenis y otros objetos sustraídos de la vivienda. Los detenidos también portaban armas de fuego cortas, cartuchos útiles y 95 dosis de marihuana y cocaína.

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